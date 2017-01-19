EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  299  6
Материалы по теме:
Все про:обстрел (5126) боевые действия (939) Антитеррористическая операция (15591)

 Российско-оккупационные войска обстреляли Крымское из 120 мм минометов, - пресс-центр штаба АТО

По состоянию на 18.00 19 января российско-террористические войска совершили 11 обстрелов наших позиций из различных видов оружия: потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В частности из гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении оккупанты обстреливали Гнутово, Водяное, Широкино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки погибших нет. Ранены двое украинских воинов, - спикер АТО

На Донецком - из тех же видов вооружения - Авдеевку и Зайцево.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120 миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское.

Смотрите также: "Вторые сутки они здесь все взрывают. Это пулемет ихний", - боевики укрепляют позиции на линии разграничения под огневым прикрытием возле Водяного. ВИДЕО

Всего зафиксировано 11 обстрелов. Потерь среди наших военных нет.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну хоть уже о каких-то террористах и боевиках речь не идёт,уже плюс !!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Новоазовске местные перестреляли российских военных: 3 убитых, 9 раненых Автор krava - Январь 17, 2017 просмотры: 8 495 В оккупированном Новоазовске местные наемники-контрактники убили трех военнослужащих Вооруженных сил России, девять ранены. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Вооруженное столкновение произошло вчера в 1 мотострелковом батальоне 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 Армейского корпуса Вооруженных сил РФ между военнослужащими ВС РФ и контрактниками из числа местного населения. Читайте также: Ким Кардашьян открыто рассказала о своей болезни. Очень смелый поступок! К слову, столкновения между местными наемниками и прибывшими российскими военными продолжаются в Новоазовске уже не первый день. Россия даже направила туда спецназ - чтобы "улучшить дисциплину" и контролировать блокпосты, очевидно, еще и для предотвращения попыток дезертирства.

http://proua.com.ua/?p=70672#hcq=Gr9RL8q
 показать весь комментарий
Ответить
 
а как же сотрудничество с убийцами украинцев сочетается с "Украина провела военную инспекцию в Ростовской области"?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийско-оккупационные войска обстреляли Крымское из 120 мм минометов, - пресс-центр штаба АТО
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ Давос Донбасс задержание Интерпол Киев комитет Крым Минобороны Нацполиция обстрел переговоры Польша Порошенко прокуратура Путин разведка розыск Россия Савченко санкции стрельба суд Супрун Ульяна США убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти