 Российско-оккупационные войска обстреляли Крымское из 120 мм минометов, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В частности из гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении оккупанты обстреливали Гнутово, Водяное, Широкино.
На Донецком - из тех же видов вооружения - Авдеевку и Зайцево.
На Луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120 миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское.
Всего зафиксировано 11 обстрелов. Потерь среди наших военных нет.
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