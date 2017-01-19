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Все про:Госпогранслужба (2356) граница (2737) строительство (1642) Харьковщина (975) Слободян (154)

 Финансирование проекта "Стена" на Харьковщине не замораживали, - Слободян

Информация о том, что на Харьковщине приостановлено строительство "Стены" на границе с Россией из-за отсутствия финансирования, не соответствует действительности.

Так прокомментировал заявление председателя Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Это не соответствует действительности. Финансирование на 2017 год предусмотрено в объеме 200 млн грн. В рамках этого финансирования и будут продолжаться работы", - сказал он.

Ранее председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная на пресс-конференции сообщила: "Нет финансирования этого проекта, поэтому, на сколько мне известно, он на территории Харьковской области не продолжается". Она добавила, что на сегодняшний день в пределах Харьковской области проводятся работы по поддержанию технического состояния уже возведенных в рамках проекта "Стена" сооружений на границе с Россией. Объем работ, который был проведен, сейчас находится в надлежащем состоянии. Но что касается дальнейшей работы этого проекта, то, по словам Светличной, у нее есть информация, что этот проект пока продолжаться не будет.

Проект "Европейский вал" планируется завершить до конца 2018 года. Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта - 4 млрд грн. Работы по реализации проекта "Стена" на границе с Россией в Харьковской области уже выполнены более чем на 50%.

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В то же время, председатель Госпогранслужбы службы Виктор Назаренко недавно рассказал, что на проект "Стена" на границе с Россией в течение двух лет выделялось значительно меньше средств, чем было запланировано. В этом году при проекте в 1,200 млрд грн выделено лишь 200 миллионов, на сегодняшний день профинансировано 175 млн, отметил он.

В целом на украинско-российской границе уже обустроено 264,6 км противотанковых рвов, 111,8 км рокадных дорог, 40,6 км контрольно-следовой полосы, 75,7 км заградительного забора. Пограничники приобрели и используют четыре боевых модуля, оборудована комплексная система защиты и контроля государственной границы в большей части Харьковской области.
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Следует читать так:

Воровали, воруем и дальше воровать будем. А стаду покажем оградку для кроликов вместо "Стены"
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А зачем ,Сеня накрался,теперь Гросина черга !!!
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Купите завод,который в Турции плиты делал,для их стены,если сами не можете.
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вообще то забором от России начали прибалты и скандинавы отгораживаться, но у них почему то он получается в три раза дешевле и намного качественнее.
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"Это не соответствует действительности. Финансирование на 2017 год предусмотрено в объеме 200 млн грн. В рамках этого финансирования и будут продолжаться работы", - сказал он..."

Какие стены? Против кого? Конницы что ли? В каком веке все живем? Пустая трата времени, денег - отмыв, "внеземные технологии" и прочее? Кому эта пурга? Каким еще нужно быть тупым, что бы оградиться от танка, даже обачного автомобиля - сеткой, рвом или вышкой наблюдения? С мозгами у многих - все нормально?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФинансирование проекта "Стена" на Харьковщине не замораживали, - Слободян
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