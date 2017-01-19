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 Украина провела военную инспекцию в Ростовской области, - Минобороны РФ

Украина завершила проведение инспекции на территории Ростовской области России.

Об этом сообщил в четверг начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В период с 16 по 19 января 2017 г. в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа",- сказал Рыжков.

По его словам, осмотры прошли в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.

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"В ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению",- сказал представитель военного ведомства РФ.

Он отметил, что руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы.

Также читайте: Россия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской области, - начальник Центра по уменьшению ядерной опасности РФ Рыжков

Он отметил, что в ходе инспекции все пожелания инспекционной группы по посещению различных мест в обследуемом районе российской стороной были выполнены.

"В частности, инспекторам была предоставлена возможность посетить военные полигоны "Кадамовский" и "Кузьминский", ж/д станции погрузки и выгрузки "Матвеев Курган" и "Хапры". Кроме того, инспекторы получили брифинги от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в районе инспекции",- сообщил Рыжков.

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... о мерах укрепления доверия и безопасности...
Я чего-то еще не понимаю?
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Непонятно,зачем на это вестись ,зачем лезть в капкан ??? Такие решения могут принимать исключительно идиоты или предатели !!!!
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Правильно, козломорді скажуть, що ви самі там були і нічого не бачили...
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А они типа не верят, что там кацапье вооруженное бродит. Зачем ездить в ростовскую область, если можно в домбабве съездить и посмотреть или в домбабве им сыкотно ехать?
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Грош цена таким инспекциям.
Всем известно, что вся грязь, все отпускники, все садисты лезут к нам из Ростовской области.
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Та да. Чисто воды политика. Те же американские дроны, которые регулярно летают над Донбассом, и те больше сведений собирают.
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Не, ребята, я конечно понимаю, что ядерных арсеналов и средств доставки, которые действительно подлежат "предварительному уведомлению" по Венскому документу, вы там там не нашли. Их там и правда нет.
Но хоть четкие геотеги кацапских складов боеприпасов, военных городков, учебных центров и прочего, вы хоть догадались зафиксить? Ну хоть и в мобилах?
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Та з Кацапії, звідки ж ще? Але ця інспекція стосується ядерних озброєнь і засобів їх доставки.
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Какая инспекция?! С Россией идет ВОЙНА, а они инспекцию. Маразм.
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англичане и американци тоже ездили в Рейх на инспекцию?
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Грош цена таким инспекциям. Кацапы разрешат посмотреть то. Что нахер не нужно. Показуха для кацап тв. Теперь будут верещать что хахлы инспекцию провели, Не каких косяков не обнаружено. Мы не сторона конфликта. Мыжебратья.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина провела военную инспекцию в Ростовской области, - Минобороны РФ
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