 Украина провела военную инспекцию в Ростовской области, - Минобороны РФ

Об этом сообщил в четверг начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В период с 16 по 19 января 2017 г. в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа",- сказал Рыжков.
По его словам, осмотры прошли в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.
"В ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению",- сказал представитель военного ведомства РФ.
Он отметил, что руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы.
Он отметил, что в ходе инспекции все пожелания инспекционной группы по посещению различных мест в обследуемом районе российской стороной были выполнены.
"В частности, инспекторам была предоставлена возможность посетить военные полигоны "Кадамовский" и "Кузьминский", ж/д станции погрузки и выгрузки "Матвеев Курган" и "Хапры". Кроме того, инспекторы получили брифинги от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в районе инспекции",- сообщил Рыжков.
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Я чего-то еще не понимаю?
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Всем известно, что вся грязь, все отпускники, все садисты лезут к нам из Ростовской области.
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Но хоть четкие геотеги кацапских складов боеприпасов, военных городков, учебных центров и прочего, вы хоть догадались зафиксить? Ну хоть и в мобилах?
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@Lucius_J_Brutusд
Игорь Яковенко Россия: сложные времена только начинаются ...санкции вводит не Трамп, а Конгресс... http://obozrevatel.com/blogs/69738-rossiya-slozhnyie-vremena-tolko-nachinayutsya.htm …
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