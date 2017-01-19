 Из-за санкций Запада в России озаботились строительством больницы для Путина и высокопоставленных чиновников, - Рейтер

Об этом агентству Рейтер сообщили несколько анонимных источников в медицинских кругах и собеседников, близких к ЦКБ, передает Цензор.НЕТ.
За последние 20 лет качество кремлевской медицины снизилось, сказал в разговоре с Рейтер действующий руководитель одного из отделений ЦКБ. В результате, некоторые представители российской элиты начали выезжать на лечение за рубеж или пользоваться услугами частных российских клиник. Но такие клиники не подходят руководству страны по соображениям безопасности, отметили агентству два источника, близких к российскому правительству.
По словам руководителя одного из отделений ЦКБ, санкции против российских чиновников и ответные контрмеры, принятые Россией, сыграли в обновлении ЦКБ роль катализатора. Так как многие привыкшие получать качественное медицинское обслуживание за рубежом высокопоставленные российские чиновники оказались сегодня невыездными.
Агентству удалось ознакомиться с проектом нового клинико-поликлинического отделения (КПО), согласно которому это будет трехэтажный корпус площадью 12 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 10 пациентов и оборудованный президентской и правительственной связью.
В нем также будут стационар с палатами категории VIP, конференц-зал на 50 человек, бассейн, столовые и подземная парковка. На одном из этажей будет две палаты площадью чуть меньше 200 квадратных метров. Согласно документам, строительство обойдется почти в три миллиарда рублей.
Пресс-секретарь Управления делами президента (УДП) Елена Крылова подтвердила Reuters планы по возведению КПО. По ее словам, решение о строительстве отделения было принято в июле 2015 года в соответствии с концепцией развития ЦКБ в 2015-2020 годах.
Информацию о том, что КПО будет рассчитано на 10 человек и оборудовано специальной связью, Крылова назвала не соответствующей действительности. Она также не подтвердила и не опровергла то, что корпус будет оборудован конференц-залом, бассейном и другими перечисленными в проекте удобствами, сказав, что "более подробная информация предназначена для служебного пользования".
На вопрос, предназначен ли новый корпус для лечения президента и председателя правительства России, Крылова ответила, что в нем планируется оказывать медицинскую помощь пациентам, "обеспечение обслуживания которых возложено на УДП".
Reuters отмечает, что, помимо президента и премьер-министра, к таким пациентам относятся члены правительства, сенаторы, судьи Конституционного суда, а также более тысячи чиновников.
Два источника в медицинских кругах рассказали агентству, что потребность в высококачественном лечении у российской элиты появилась после введения Западом санкций в отношении некоторых ее представителей из-за присоединения Крыма к России. При этом президент и его ближайшее окружение достигли возраста, когда повышается риск заболеваний.
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