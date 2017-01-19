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Все про:Гриценко Анатолий (1122) Садовый (232)

 Стыдно за такого Президента, - Гриценко

По мнению бывшего министра обороны Украины, председателя Комитета ВР Украины по вопросам нацбезопасности и обороны (2007-2012), лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, ситуация, которая сложилась с утилизацией мусора во Львове, давно вышла за пределы проблемы города и ее решение зависит от высшего руководства государства, в частности, Президента Украины.

Такое мнение Гриценко высказал в своем блоге на "Украинской правде".

"Я не являюсь адвокатом Андрея Садового, мы в разных партиях и, в принципе, являемся политическими конкурентами. Однако в критической ситуации, сложившейся во Львове и вокруг Львова, промолчать не могу", - отметил он.

"Когда президент (и его правительство) в угаре политических игрищ на уничтожение Садового, вместе с его рейтингом и фракцией "Самопомич", уже явно заступили за красную черту - не только ответственности, но и человеческой морали. Когда от мстительного президента и его умышленной бездеятельности ежедневно, уже в течение восьми месяцев, страдают сотни тысяч львовян.

Наверное, Садовый как мэр мог и должен сделать больше для заблаговременного и системного решения проблемы с вывозом/утилизацией мусора. Пообещал на выборах - сделай, наконец, это вопрос политической ответственности. Но...

Когда случилась беда и нависла реальная опасность экологической катастрофы, когда мэр неоднократно обращается за помощью к президенту, правительству - почему вместо помощи, не мэру даже, а сотням тысяч людей, Порошенко и подчиненные ему порошенки проявляют полную бесчувственность и безответственность?!" - подчеркнул политик.

"Наконец, ты гарант, должен защищать людей и их права - разве твои собственные политические игрища и избирательные расклады/наперстки важнее человеческого горя?!", - пишет Гриценко.

По его словам, сиутация, когда мэр города вынужден просить помощи за рубежом, поскольку не получает ее от руководства своей страны, недопустимая.

"Недопустимо, когда для локализации экологической катастрофы мэр вынужден с помощью обращаться не к собственному государству, а к зарубежным государствам, иностранным послам, иностранным городам-побратимам.

Стыдно за такого президента и за такое государство, в котором человек, его права и интересы для высших должностных лиц - не на первом, а на десятом месте", - добавил он.

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І ще-Київ приймав львівське сміття. За що Кличка була піддано нищівній критиці антиурядовими медіа-ресурсами. Так що ти брешеш в очі, Гриценко. Так, як ти це звичайно і робиш.
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Барыги,барыги кругом одни Барыги,валят Садового,это уже и коню понятно.
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Невелика різниця.
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Знайомий. Та не вживаю таких слів та висловів.
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Жаль что Гриценка не избрали президентом,а теперь только и остается констатировать неутешительные факты.В Украине за 3 года не привлечены инвестиции даже на один мусороперерабатывающий завод,хотя желающих инвесторов много и почему? Потому что олигархам западло платить этим заводам,им дешевле выбрасывать мусор на головы украинцев,захаращили уже всю страну.Кстати вчера в очередной раз не проголосован коалицией закон об экологии Украины -почему? Потому что барыгам -олигархам не хочется тратиться на экологию.Гнать надо эту Раду чтоб аж пищала,вместе с ее властью бырыжной.
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Ці заводи самі заробляють чималі гроші-поцікавтеся питання перед тим, як писати нісенітниці.
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В Украине сейчас нет ни одного мусороперерабатывающего завода,понял тролль?
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і що з того, що немає? Як це доводить ваше звинувачення в тому, що я тролль?
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пані Ларисо, вибачаюсь, що втручаюсь у Ваш діалог, але Ви обоє тролями виглядаєте переробка сміття у Берегові, Закарпатська область , ще пробували збудовати в Ужгородському районі, але місцеве населення проти.
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Значит нужно строить подальше от городов.Нашел проблему.Вся Европа застроена мусороперерабатывающими заводами и чистая как стекло,а у нас развели проблему.А все идет от олигархов -не хотят они платить за переработку своего мусора
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чем жаль, он такой же барыга.
за время каденции министра обороны Анатолия Гриценко на посту министра обороны (февраль 2005 - декабрь 2007) было реализовано 8 самолетов, 2 из них на бесплатной основе, 14 вертолетов, 2 из них на бесплатной основе, 63 авиадвигателя, 200 танков, 145 БТР и БМП, 16,5 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе и минометов.
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Это вранье чистой воды.А то что он не барыга легко доказать,у него нет и не было бизнеса.
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Навіть бізнеса не здатний створити, а лізе державою керувати.
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Чтоб ты знал- нельзя идти во власть с бизнесом,потому что президент тогда выступает заинтересованным лицом.
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Продажей оружия занимается организация, которая министру обороны вообще никак не подчиняется - Укрспецэкспорт. Так что все вопросы - к гниломордому.
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Глупый Денис..Я не являюсь симпатиком Гриценко и даже мало знаю про него.Но мне известны факты(как и тебе),говорящие о том,что благодаря ему,вообще бы не было никаких аннексий и войны.Этого просто не могло бы произойти.Если бы ни ничтожество ,ющенко,который не смог довести начатое Гриценко - ввод американской военной базы в Феодоссию.
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Ти голосував за Гриценко? Нічого дивного...
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как зачем?
А кто будет пилить местный бюджет?!

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Про які 90% ти торочиш? Садовий нічого не робить для міста , без відкатів !
І дуже шкода , що під час виборів мера, не виграв Кошулинський , а виграв підлабузник ригів !
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Такой мэр, как Садовой нужен всем, а кому нужен Порошенко-президент?
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Стыдно за такого президента и за такое государство ......
Наконец - то начинает доходить что из себя представляет эта дэржава.
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дЭржава это ТЫ, а ось держава для українського народу це зовсім інше і тих хто у владі на державних посадах украиїнський народ повинен повсякчас контролювати та змушувати виконувати свої функціональні обов"язки, а не пікливтись чим СВОЇ кишені наповнити.
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Кому стидно , ригам і кацапотролям ? Не дають красти , б'ют по волохатим ригівським лапам ?
Лютуйте тварини , а це тільки початок !
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При Гриценко украинская армия была добита полностью. Это если о фактах. А говорить можно многое.
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И что? К чему перескок с сути вопроса на личность? И если за армию, так подняли её волонтёры, а "молодая команда" реформаторов разграбила вчистую, вспомнить хоть те контракты на горючку.
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у тебя есть конкретные претензии к Гриценко??
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Ээээ... то есть сейчас армию восстановил Полторак? Слава Полтораку! Или Гелетей? )))
Президент же ни при чем Не он определяет роль и величину армии? Министр обороны это делает? Хм... я узнал новое об устройстве нашего государства ))))
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Грицык решил о себе напомнить.... :D
только тема какая-то "мусорная".
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Мусор надо сортировать.
В Германии президент крутой фирмы стоит на кухне и растыкивает его по разным мусорным вёдрам.
Я сам такую картину видел. И он не может по другому - он привык.
Скажите, пожалуйста, Львов - достаточно продвинутый город в украинских реалиях.
Так, вот, там кто-то мусор сортирует? Кто-то эти баки для пищевой упаковки видел? А для стекла? Может для компоста?
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А куда девать сортированный мусор,если в Украине нет заводов по переработке? Барыге похрен,от с Лугандоном и Кацапией торгует.
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Если бы в тот день, когда свалка загорелась, начали бы строить завод (или хотя бы цех), то уже бы он работал бы на полную катушку. Кстати, я уверен, в Германии ни Меркель, ни правительство не строит эти предприятия. Это обязанность местных властей. Тем более, это прибыльное дело. Не такое, конечно, как получение взяток за галочку, но, всё равно, прибыльное...
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У мене у дворі будинку на Троєщині стоїть такий бак. І люди регулярно його наповнюють, хоча ніяких повідомлень серед жителів про це не було. Люди розумніші і відповідальніші за свою владу-це українська реальність.
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порох мусор не вывез?
никуда не годится.

обамыч вон регулярно, по понедельникам, бачок схватил и тащит как муравей в мусоровозку.
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За Барыгу попы рвут только те кто у корыта,облизывают шоколад с его копыт.
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ты за шо меня кацапом обозвал,злой кротяра ?
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Стахов украинская фамилия,у нас много ивановых воюют против путлера ишо ? По украински ты должен писать что крит
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Нет таких Украинских фамилий,особенно Иванов.Ну а тем кто воюет за Украину,низкий поклон,не смотря на фамилии и национальности.
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ты показал свою глупость,разговор окончен,крот-пацак
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При Гриценко украинская армия ела одну капусту, ходила в лохмотьев, а последние земельные участки продавались под видом "оптимизации". При Порошенко армия стала похожа на армию. Это если о фактах. А говорить политики умеют, это мы знаем.
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Так и сейчас ходят и спят в грязи, если волонтёры шефство не взяли. По всем международным рейтингам украинская армия стала слабее на несколько позиций.
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Не было бы счастья , так несчастье помогло - ВОТ ТАКА ЗЕРНЯ,МАЛЯТА
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И всей стране стыдно. Но только не самому Попрошенко и рыгам - служителям сатаны. При Петре Алексеевиче любая проблема почему-то приобретает вселенский характер. Порошенко во всём не везёт, или, может, он человек такой?
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И стыдно и больно и страшно и унизительно - прав Гриценко на 100% !!!!
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А за разворованую и роспроданую армию, тебе не стыдно, клоун черноротый.? Мне, например, абсолютно не стыдно за нашего Президента..
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Невже такий гарний,що хоч в рамку і на стіну?
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"Стыдно за такого Президента, - Гриценко" - это само собой, но как мог Садовой, при такой критической ситуации, мог поехать со всем своим семейством, и при наличии сильно опущенного рейтинга, отдыхать в Европы?
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При министре Гриценко Днепропетровский военный госпиталь продали частникам. В 2016 еле отобрали, чтобы лечить атовцев. и эта падла будет еще нас жизни учить...
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Не и он продал А Ежель И даже не Ежель А фирма созданая шапкокрадом при минобороне Так что завали сосало
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само ты падло...причем тупое до безобразия!
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Этот отстойник с дерьмом никак не не успокоится, что в своё время не всё еще продал с МО оформляя имущество за копейки и распродавая вооружение налево и направо. Даже министры кацапы обзавидовались его успехам в разворовывании украинской армии. Вечный нытик и соплежуй.
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Эммм... сколько раз слышу "Гриценко распродал армию". Вот Пэцын дворец видел, Кивалова - видел, Охендовского - видел, даже честнейшего Турчинова и Луценко. Ну, не то, чтоб дворцы, но тоже не хибарки. Так а где дворцы Гриценко? Ну ведь распродал же армию!!! Распродал и что? Пропил? Прое...л? )) Где копромат-то?
Один п...ж
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Садовой так- же любит деньги,как и Порошенко с Тимошошенко,наверное самый честный это Гаврилюк,так- как человек там случайный.
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Снимает офис на Печерске за 50 тыс. грн., процесс пошел.
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Боевой говнометчик гриценко нарисовался, ещё один лузер, который только молол языком, находясь на государственных постах, и продолжает это делать на пенсии. Лучший мэр Украины обосрался с мусором, опять порошенко виноват, Гриценко за состояние армии ответь, до чего ты Ее довёл, будучи министром обороны.
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Стыдно за 54% избравших такого президента.
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да вы задолбали. САМИ решайте СВОИ проблемы. Это не война и не катаклизм. Это то что вы САМИ срете.
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В России Обама в подъездах сцыт,а в Украине он мешает утилизировать мусор
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"Я не являюсь адвокатом Андрея Садового, мы в разных партиях и, в принципе, являемся политическими конкурентами.Источник: http://censor.net.ua/n424067

ДОЧИТАЛ ДО ЭТОГО МЕСТА....ГРИЦЕНКО ты лузер.А ничего что ты в одной стране живёшь с этим Садовым...
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Гриценко теж хоче плюнути на президента......
Але дарма, не президентська справа займатись сміттям,

На це є виконавча влада - головою якої є великий мен.
І як ми бачимо це він мутить зі сміттєзвалищем.
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Плюю на Путю
Каким городом управляет Гаврылюк?

Садовой управляет городом и не выделил землю для завода по переработке мусора,мало отката предложили?Или заво не нужен?
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Гаврылюк депутат и иногда принимает в г Ирпень фактически в Киеве Пока ирпенчане не увидили от него Ни пользы ни вреда
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На жаль, в нас так: на шляху до влади всі такі правильні, а як переспупив поріг на Грушевського чи Банковій, так оглоблі назад.
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В нашій країні,кожного вибраного гаранта,на другий день треба вже віжками пороти,а не медом мазати.От тоді буде результат.А поки що ми в цьому плані від країни хуйла мало чим відрізняємось
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если Пашинский выскакивает решать вопросы с пистолетом, то что делала снайперская винтовка на майдане
вот это уже интересно.
а то что один раз привлекался, очень удивительно, по челу видно что печатей негде ставить
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Да ему самому, стыдно, но ничего с этим поделать нельзя, клептократия это болезнь. Помните был такой персонаж "голубой воришка"...
"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза."
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Сами натворили, сами и разгребайте.
А стыдно должно быть львовянам, чьи чеки валяются вдоль дорог по всей Украине среди всего остального ВАШЕГО мусора, разбросаного где попало.
В конце концов у вас там горы, должны быть места где мало народу. Выберете одно и возите туда СВОЙ мусор.
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Львівське сміття буде утилізовуватися у Польщі.Ганебне становище...
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лучше дак чем вдоль дорог по всей стране.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтыдно за такого Президента, - Гриценко
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