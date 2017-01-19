 Стыдно за такого Президента, - Гриценко

Такое мнение Гриценко высказал в своем блоге на "Украинской правде".
"Я не являюсь адвокатом Андрея Садового, мы в разных партиях и, в принципе, являемся политическими конкурентами. Однако в критической ситуации, сложившейся во Львове и вокруг Львова, промолчать не могу", - отметил он.
"Когда президент (и его правительство) в угаре политических игрищ на уничтожение Садового, вместе с его рейтингом и фракцией "Самопомич", уже явно заступили за красную черту - не только ответственности, но и человеческой морали. Когда от мстительного президента и его умышленной бездеятельности ежедневно, уже в течение восьми месяцев, страдают сотни тысяч львовян.
Наверное, Садовый как мэр мог и должен сделать больше для заблаговременного и системного решения проблемы с вывозом/утилизацией мусора. Пообещал на выборах - сделай, наконец, это вопрос политической ответственности. Но...
Когда случилась беда и нависла реальная опасность экологической катастрофы, когда мэр неоднократно обращается за помощью к президенту, правительству - почему вместо помощи, не мэру даже, а сотням тысяч людей, Порошенко и подчиненные ему порошенки проявляют полную бесчувственность и безответственность?!" - подчеркнул политик.
"Наконец, ты гарант, должен защищать людей и их права - разве твои собственные политические игрища и избирательные расклады/наперстки важнее человеческого горя?!", - пишет Гриценко.
По его словам, сиутация, когда мэр города вынужден просить помощи за рубежом, поскольку не получает ее от руководства своей страны, недопустимая.
"Недопустимо, когда для локализации экологической катастрофы мэр вынужден с помощью обращаться не к собственному государству, а к зарубежным государствам, иностранным послам, иностранным городам-побратимам.
Стыдно за такого президента и за такое государство, в котором человек, его права и интересы для высших должностных лиц - не на первом, а на десятом месте", - добавил он.
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10 городов в Польше готовы принимать львовский мусор для дальнейшей переработки, - Садовый(129)
"Это была четко спланированная акция, цель которой - сделать невозможным вывоз бытовых отходов из Львова", - Садовый о пожаре на Грибовичской свалке(165)
"Если это правда, он будет уволен", - Садовый о задержании чиновника Львовского горсовета(34)
"Любые разговоры об условиях проведения выборов на Донбассе, об отводе войск, об амнистии - это реализация сценария Путина", - Садовый(69)
Передвиборчі програми і проектний менеджмент, або Обирати не серцем, а головою(1)
Бойцам АТО из Львова выплатят по 100 тыс. грн, - мэр Садовый(43)
Парламентарии требуют от ГПУ расследовать причастность Садового к Грибовичской катастрофе: "Это служебная халатность или умышленные действия"(48)
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за время каденции министра обороны Анатолия Гриценко на посту министра обороны (февраль 2005 - декабрь 2007) было реализовано 8 самолетов, 2 из них на бесплатной основе, 14 вертолетов, 2 из них на бесплатной основе, 63 авиадвигателя, 200 танков, 145 БТР и БМП, 16,5 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе и минометов.
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А кто будет пилить местный бюджет?!
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І дуже шкода , що під час виборів мера, не виграв Кошулинський , а виграв підлабузник ригів !
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Наконец - то начинает доходить что из себя представляет эта дэржава.
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Лютуйте тварини , а це тільки початок !
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Президент же ни при чем Не он определяет роль и величину армии? Министр обороны это делает? Хм... я узнал новое об устройстве нашего государства ))))
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только тема какая-то "мусорная".
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В Германии президент крутой фирмы стоит на кухне и растыкивает его по разным мусорным вёдрам.
Я сам такую картину видел. И он не может по другому - он привык.
Скажите, пожалуйста, Львов - достаточно продвинутый город в украинских реалиях.
Так, вот, там кто-то мусор сортирует? Кто-то эти баки для пищевой упаковки видел? А для стекла? Может для компоста?
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никуда не годится.
обамыч вон регулярно, по понедельникам, бачок схватил и тащит как муравей в мусоровозку.
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Один п...ж
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ДОЧИТАЛ ДО ЭТОГО МЕСТА....ГРИЦЕНКО ты лузер.А ничего что ты в одной стране живёшь с этим Садовым...
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Але дарма, не президентська справа займатись сміттям,
На це є виконавча влада - головою якої є великий мен.
І як ми бачимо це він мутить зі сміттєзвалищем.
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Каким городом управляет Гаврылюк?
Садовой управляет городом и не выделил землю для завода по переработке мусора,мало отката предложили?Или заво не нужен?
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вот это уже интересно.
а то что один раз привлекался, очень удивительно, по челу видно что печатей негде ставить
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"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза."
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А стыдно должно быть львовянам, чьи чеки валяются вдоль дорог по всей Украине среди всего остального ВАШЕГО мусора, разбросаного где попало.
В конце концов у вас там горы, должны быть места где мало народу. Выберете одно и возите туда СВОЙ мусор.
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