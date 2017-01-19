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 Миссия ОБСЕ зафиксировала 124 взрыва на Донбассе 18 января

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 124 взрыва на Донбассе 18 января.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 19 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Согласно ему, миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях по сравнению с предыдущим отчетным периодом: 100 взрывов в Донецкой области и 24 - в Луганской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий обсудил с Курцем вопрос вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. ФОТО

Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках. Кроме того, наблюдатели подтвердили гибель 57-летнего мужчины из-за пулевого ранения в Золотом (Луганская область).

Читайте: Представители ОБСЕ вынесли из-под обстрела снайпера боевиков тело убитого мужчины в Золотом-4, - Нацполиция

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а если бы 10000 взрывов было бы то что? зачем ОБСЕ может кто нить написать?
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Коллега ездил в Донецк, к матери, рассказывал, что недавно по дороге Марьинка-Трудовская ВСУшники расстреляли полный тентованный КамАЗ с ЛС ДНРовцев, и пофиг, что по обочинам дороги жилые обитаемые дома, стреляли вдоль трассы. В новостях это нигде не мелькало.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала 124 взрыва на Донбассе 18 января
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