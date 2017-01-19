 Миссия ОБСЕ зафиксировала 124 взрыва на Донбассе 18 января

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 19 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Согласно ему, миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях по сравнению с предыдущим отчетным периодом: 100 взрывов в Донецкой области и 24 - в Луганской.
Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках. Кроме того, наблюдатели подтвердили гибель 57-летнего мужчины из-за пулевого ранения в Золотом (Луганская область).
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