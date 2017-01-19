 На взятке в 25 тысяч в Киеве попались трое судмедэкспертов, - столичная прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
В сообщении отмечается: "Указанные средства судебные эксперты получили от гражданина за проведение почерковедческой экспертизы, которая была назначена по определению суда.
Сведения о содеянном правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Сейчас злоумышленникам готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следствие продолжается".
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При этом отмазываемая сторона тоже!
Желание сразу отпадет!
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