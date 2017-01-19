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Все про:взятка (3249) Киев (15846) судмедэкспертиза (30) эксперт (2595) экспертиза (154)

 На взятке в 25 тысяч в Киеве попались трое судмедэкспертов, - столичная прокуратура

В среду, 18 января 2017 года, следователями столичной прокуратуры совместно с Управлением защиты экономики в г. Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили на получении 25 тыс. гривен неправомерной выгоды трех экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В сообщении отмечается: "Указанные средства судебные эксперты получили от гражданина за проведение почерковедческой экспертизы, которая была назначена по определению суда.

Сведения о содеянном правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас злоумышленникам готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие продолжается".

Смотрите также: Судмедэксперт задержан на взятке в $700 на Закарпатье. ФОТО

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вот эксперт квалифицированный: www.youtube.com/watch?v=_jcjDW7FJD4&t=84s
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Це тільки недавно обговорювали експертизу по мажору-вбивці Толстошєєву, якого експерти відмазують в суді від смертельного ДТП. Мабуть директора КНДІСЕ Рувіна, якого кілька разів намагались вбити, треба таки відправляти під суд!
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Не могут не брать взятки внизу ,если вверху их берут ВСЕ !!!
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ты, лугандонец, уже сколько заявлений о взятках подал?
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А куда надо подавать ? В прокуркартуру ? Может в аваковскую полицию ? Куда подавать дятел ? В зРаду может ? ВЕСЬ мир видел ,как Мосейчук взятки вымогал ,ну и ??? Так куда заяву подавать ? Может лично тебе придурку ???
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Іще одні красавці...Ну цеж шістки.Крупну рибину відпустять як завжди.
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Напиши кандидатскую на тему:
"Влияние коррупции в верхних эшелонах государственной власти на прирост стада виртуальных овец на виртуальной Галичине"
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воу воу - у них эпилепсия, что вы делаете, если не верите проведите экспертизу!
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А це не ті, які київському мажору-убивці епілепсію пришили?
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Володя , мы с вами уловили одну и ту же волну , в одно время .
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Те кто попался должны нести наказание за того, кого отмазывали! 100% наказание.
При этом отмазываемая сторона тоже!
Желание сразу отпадет!
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А не те ли то медэксперты что отмазали мажора, который сбил женщину , дав ему диагноз , что у юноши был приступ эпилепсии во время совершения наезда ?
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За тот отмаз не смогли уличить . И вот , теперь словили на живца.
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а потом удивляетесь что эпилепсию определили у толстошеева?
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Боже, когда они уже все нажрутся! Уже и зарплаты выше, а все мало, Твари
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В принципе я могу допустить что приступ эпилепсии у Толстошеева имел место. Болезни, ей ведь пофиг кто мажор , а кто не мажор. Но тогда возникает вопрос , а права - то как он с подобным диагнозом получил?
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Вопрос в другом: экспертиза это лишь одно из доказательств, экспертиза не должна подменять суд. Т.е. дело должно в любом случает попасть в суд на судебное следствие, а не закрываться прокурором на стадии досудебного следствия
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа взятке в 25 тысяч в Киеве попались трое судмедэкспертов, - столичная прокуратура
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