 Национальный антидопинговый центр Украины присоединился к требованиям отмены международных соревнований на территории России

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, передает Цензор.НЕТ.
"Национальный антидопинговый центр Украины присоединяется к требованиям 19 национальных антидопинговых организаций стран Европы и мира по:
1) Отстранение спортивных организаций России от всех международных соревнований;
2) Оглашення моратория на проведение любых международных соревнований на территории РФ в будущем
3) Отмены уже назначенных международных соревнований на территории России.
Соответствующее письмо НАДЦ Украины направил в международный институт Национального антидопинговых организаций", - написал Жданов.
Коллективное обращение было сделано по итогам специального саммита Национального антидопинговых организаций, который недавно прошел в Дублине. Это реакция на отчет WADA по расследованию фактов системного государственного содействия использованию допинга в российском спорте.
Обращение уже поддержали национальные антидопинговые организации Австрии, Бельгии (Фламандского региона), Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Южной Африки, Польши, Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции и Японии. Теперь с требованиями этих стран официально присоединилась и Украина.
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мудко сказал они запретят своим за 5 дней до соревнований
ну это, вот это вот всё, всё кароче запретят - и всё, можно проводить.
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