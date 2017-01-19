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 Национальный антидопинговый центр Украины присоединился к требованиям отмены международных соревнований на территории России

Национальный антидопинговый центр выступает за отмену международных соревнований, назначенных на территории России.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, передает Цензор.НЕТ.

"Национальный антидопинговый центр Украины присоединяется к требованиям 19 национальных антидопинговых организаций стран Европы и мира по:
1) Отстранение спортивных организаций России от всех международных соревнований;
2) Оглашення моратория на проведение любых международных соревнований на территории РФ в будущем
3) Отмены уже назначенных международных соревнований на территории России.

Соответствующее письмо НАДЦ Украины направил в международный институт Национального антидопинговых организаций", - написал Жданов.

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Коллективное обращение было сделано по итогам специального саммита Национального антидопинговых организаций, который недавно прошел в Дублине. Это реакция на отчет WADA по расследованию фактов системного государственного содействия использованию допинга в российском спорте.

Обращение уже поддержали национальные антидопинговые организации Австрии, Бельгии (Фламандского региона), Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Южной Африки, Польши, Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции и Японии. Теперь с требованиями этих стран официально присоединилась и Украина.

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Наконец определились у мным или к красивым примкнуть.
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Этот центр должен возглавить Добкин-младший !!!!
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А мав бути першим, з тих, хто вату топить.
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Україна має бути ініціатором вселяких вимог до підоРашиї))))
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Удивительно, с учетом того, что в наших спортивных комитетах, главенствует погань вроде Блохиных и Бубок...
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Там такие же "защитники национальных интересов" сидят.
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какой допинг?
мудко сказал они запретят своим за 5 дней до соревнований
ну это, вот это вот всё, всё кароче запретят - и всё, можно проводить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНациональный антидопинговый центр Украины присоединился к требованиям отмены международных соревнований на территории России
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