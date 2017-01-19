 "Россия прибегает к тактике "выживания" и "добровольной" эмиграции крымских татар из Крыма", - Джемилев

Об этом лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил в интервью изданию "Новое время", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Россия активно приглашает в Крым граждан России. Только офисных работников, по данным крымских властей, в Крым завезено около 15 тыс. человек, и это неокончательная цифра. Прибывшие получают льготы в школах, детских садах, а также в выделении земли, приобретении квартир и устройстве на работу", - рассказал Джемилев.
Таким образом, поясняет лидер крымских татар, Россия совершает военное преступление: "Проводится интенсивная замена населения. А это грубое нарушение Женевской конвенции 1949 года о статусе временно оккупированных территорий, которое относится к разряду военных преступлений".
Прокуратура АРК, созданная в Украине после оккупации Крыма, сейчас занимается расследованием и этого правонарушения, добавил Джемилев.
"Россия прибегает к тактике "выживания" и "добровольной" эмиграции крымских татар из Крыма. Массовые обыски, тайные похищения, необъясненные убийства - все это заставляет людей не только молчать о своих правах, но и покидать родину. За три года на материковую часть страны переехали около 50 тыс. человек, из них около 25 тыс.- крымские татары. При том, что мы призываем оставаться в Крыму, многие сталкиваются с прямой угрозой жизни", - напомнил Мустафа Джемилев.
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Член Общественной палаты Москвы (ОП) Павел Данилин пожаловался в Следственный комитет на текст писателя Виктора Шендеровича, опубликованный на сайте радиостанции "Эхо Москвы".
Данилин просит СК проверить пост на экстремизм.
"Считаю, что меня, как гражданина России, унижают и оскорбляют слова Шендеровича о том, что, цитирую, "руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой "особый путь развития", набита по преимуществу ботвой", - написал член ОП в своей жалобе.
СК присвоил его обращению порядковый номер.
https://www.facebook.com/danilin.pavel.50/posts/10211212547536768?pnref=story
http://echo.msk.ru/blog/shenderovich/1911922-echo/
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