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 "Россия прибегает к тактике "выживания" и "добровольной" эмиграции крымских татар из Крыма", - Джемилев

Российские власти проводят замену населения в оккупированном Крыму, завозя туда россиян и стимулируя "добровольную эмиграцию" крымских татар.

Об этом лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил в интервью изданию "Новое время", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Россия активно приглашает в Крым граждан России. Только офисных работников, по данным крымских властей, в Крым завезено около 15 тыс. человек, и это неокончательная цифра. Прибывшие получают льготы в школах, детских садах, а также в выделении земли, приобретении квартир и устройстве на работу", - рассказал Джемилев.

Таким образом, поясняет лидер крымских татар, Россия совершает военное преступление: "Проводится интенсивная замена населения. А это грубое нарушение Женевской конвенции 1949 года о статусе временно оккупированных территорий, которое относится к разряду военных преступлений".

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Прокуратура АРК, созданная в Украине после оккупации Крыма, сейчас занимается расследованием и этого правонарушения, добавил Джемилев.

"Россия прибегает к тактике "выживания" и "добровольной" эмиграции крымских татар из Крыма. Массовые обыски, тайные похищения, необъясненные убийства - все это заставляет людей не только молчать о своих правах, но и покидать родину. За три года на материковую часть страны переехали около 50 тыс. человек, из них около 25 тыс.- крымские татары. При том, что мы призываем оставаться в Крыму, многие сталкиваются с прямой угрозой жизни", - напомнил Мустафа Джемилев.
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Нам треба застосувати таку саму тактику на Донбасі! Все проросійське бидло має виїхати в РФ! На Донбасі треба ввести трудову повинність, один-два дні на тиждень громадяни мають працювати на безкоштовних роботах по відновленню Донбасу та його інфраструктури! Всі хто відмовляться від примусових робіт чи будуть агітувати за путіна та Росію мають бути примусово евакуйовані в тил на поселення без права повернення в зону бойових дій.
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ЧитатьДональд Трамп‏@DonaldJTrump71Так выглядит "пониженная социальная ответственность"?
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Член ОП Москвы настучал в СК на Шендеровича
Член Общественной палаты Москвы (ОП) Павел Данилин пожаловался в Следственный комитет на текст писателя Виктора Шендеровича, опубликованный на сайте радиостанции "Эхо Москвы".
Данилин просит СК проверить пост на экстремизм.
"Считаю, что меня, как гражданина России, унижают и оскорбляют слова Шендеровича о том, что, цитирую, "руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой "особый путь развития", набита по преимуществу ботвой", - написал член ОП в своей жалобе.
СК присвоил его обращению порядковый номер.
https://www.facebook.com/danilin.pavel.50/posts/10211212547536768?pnref=story

http://echo.msk.ru/blog/shenderovich/1911922-echo/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Россия прибегает к тактике "выживания" и "добровольной" эмиграции крымских татар из Крыма", - Джемилев
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