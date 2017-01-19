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Все про:ГПУ (7978) Запорожье (1414) наркотики (1230)

 Задержанный прокурор употреблял амфетамин, раскладывая дорожки на папках с собранными материалами расследований, - сотрудник ГПУ Варченко

Задержанный по подозрению в сбыте наркотиков прокурор Запорожской местной прокуратуры №1 отвечал за поддержание государственного обвинения в производствах, связанных с распространением наркотиков.

Об этом в эксклюзивном комментарии Цензор. НЕТ сообщила начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Ольга Варченко.

По ее словам, задержанный является наркоманом "со стажем". Как рассказал правоохранителям сам задержанный, каннабис он употребляет еще со времени учебы в академии, а амфетамин - в течение полугода.

"Одна из доз, упакованная в пакет, была найдена в материалах уголовного производства. Как выяснилось, прокурор употреблял амфетамин, раскладывая дорожки на папках с собранными материалами расследований", - отметила Варченко.

Цинизм ситуации в том, что он поддерживал обвинение в делах, связанных с распространением наркотиков. Она также рассказала, что родители задержанного являются бывшими сотрудниками правоохранительных органов.

"Цензор. НЕТ" обратился в Запорожскую местную прокуратуру №1 со следующими вопросами. Как удавалось человеку, употребляющему наркотики, работать в прокуратуре, приходил ли он туда в состоянии наркотического опьянения? В приемной нам сообщили, что руководитель говорить на эту тему не будет, переадресовав к первому заместителю Наталье Бондаренко.

"Давать какие-либо комментарии не в моей компетенции", - сказала она.

Ранее сообщалось, что по подозрению в сбыте наркотиков и склонению к их употреблению задержан прокурор Запорожской местной прокуратуры №1.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотрудники Запорожской прокуратуры задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков, - Луценко. ВИДЕО камер наблюдения+ ФОТО
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Пчёлы против мёда , а прокуроры против наркотиков .
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НАДО им ещ' з/п поднять)))) крутая реформа от петра в прокуратуре))))
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не было бы фамилий , подумал что это про Луценко
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Что было под руками, на то и раскладывал дорожки.
Пристали к прокурору!
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Бриллиантовых прокуроров, уже посадили?
Так и с этим будет.
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То дайте йому 100 тис. зарплати і скляний журнальний столик, шоб не крав і не мучився.)))
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Колись, щоб стати прокурором слід було пропахати слідчим мінімум років 10. А тепер? Сцикуни та сцикухи, мамині синки та доці у 24 роки уже прокурор! Тьфу!
У нас справи у судах розвалюються не тому що судді продажні, - прокурврори справу як слід оформити не можуть, будь який адвокатишка ловить їх миттю на процесуальних порушеннях!
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Бедолага! На амфике сидит "нищеброд", ему компенсация за вредность положена и надбака, так чтоб на кокс хватало)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанный прокурор употреблял амфетамин, раскладывая дорожки на папках с собранными материалами расследований, - сотрудник ГПУ Варченко
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