 Задержанный прокурор употреблял амфетамин, раскладывая дорожки на папках с собранными материалами расследований, - сотрудник ГПУ Варченко

Об этом в эксклюзивном комментарии Цензор. НЕТ сообщила начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Ольга Варченко.
По ее словам, задержанный является наркоманом "со стажем". Как рассказал правоохранителям сам задержанный, каннабис он употребляет еще со времени учебы в академии, а амфетамин - в течение полугода.
"Одна из доз, упакованная в пакет, была найдена в материалах уголовного производства. Как выяснилось, прокурор употреблял амфетамин, раскладывая дорожки на папках с собранными материалами расследований", - отметила Варченко.
Цинизм ситуации в том, что он поддерживал обвинение в делах, связанных с распространением наркотиков. Она также рассказала, что родители задержанного являются бывшими сотрудниками правоохранительных органов.
"Цензор. НЕТ" обратился в Запорожскую местную прокуратуру №1 со следующими вопросами. Как удавалось человеку, употребляющему наркотики, работать в прокуратуре, приходил ли он туда в состоянии наркотического опьянения? В приемной нам сообщили, что руководитель говорить на эту тему не будет, переадресовав к первому заместителю Наталье Бондаренко.
"Давать какие-либо комментарии не в моей компетенции", - сказала она.
Ранее сообщалось, что по подозрению в сбыте наркотиков и склонению к их употреблению задержан прокурор Запорожской местной прокуратуры №1.
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Пристали к прокурору!
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Так и с этим будет.
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У нас справи у судах розвалюються не тому що судді продажні, - прокурврори справу як слід оформити не можуть, будь який адвокатишка ловить їх миттю на процесуальних порушеннях!
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