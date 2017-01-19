 ЕСПЧ обязал Украину выплатить по €5 тыс. моральной компенсации 15 судьям за нарушения при их увольнении Радой

Об этом говорится в решении ЕСПЧ от 19 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Всего ЕСПЧ рассмотрел дела 18 судей, которые в разные годы (2010-2013) были уволены Радой за нарушение присяги.
Среди них бывший судья Окружного административного суда Киева, бывший заместитель генерального прокурора (2014-2015) Олег Бачун, который был уволен с должности судьи в августе 2010.
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По результатам рассмотрения исков ЕСПЧ постановил, что в отношении всех заявителей был нарушен п. 1 ст. 6 Конвенции о правах человека о несоблюдении принципов независимости и беспристрастности судебной системы.
Также ЕСПЧ постановил, что в отношении всех заявителей была нарушена ст. 8 Конвенции в отношении уважения их частной жизни.
Украина в течение трех месяцев должна выплатить по 5 тыс. евро моральной компенсации 15 судьям: Владимиру Коржаченко, Олегу Бачуну, Людмиле Стасовской, Петру Ковзелю, Кириллу Кормушину, Лилии Васиной, Игорю Бараненко, Игорю Бондаренко, Нине Бабич, Александру Роздобудько, Лидии Токар, Александру Шкиндеру, Александру Вольвенко, Геннадию Неминущию и Наталье Середней.
11 заявителям суд обязал Украину выплатить по 11 тыс. евро компенсации расходов и издержек, понесенных в ходе разбирательства в суде.
Кроме того, судье Лилии Васиной Украина должна выплатить 8 тыс. евро материальной компенсации.
Напомним, 29 сентября 2016 года Верховная Рада проголосовала за отставку ряда судей, в том числе тех, кто выносил неправосудные решения в отношении активистов Евромайдана.
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А можно, что бы за незаконное увольнение заплатил тот кто их уволил, а не я через бюджет?
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Поверьте судьи сразу забудут про 5 тис))))
еще и сами Луцику на коньяк занесут)))))))))))
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не было в Украине правосудия, как и сейчас нет.
уже не верю, шо когда либо появится...
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