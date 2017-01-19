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Все про:компенсации (179) суд (19883) судья (1655) Европейский суд по правам человека (456)

 ЕСПЧ обязал Украину выплатить по €5 тыс. моральной компенсации 15 судьям за нарушения при их увольнении Радой

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить по 5 тыс. евро моральной компенсации 15 судьям за незаконное увольнение их Верховной Радой.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ от 19 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Всего ЕСПЧ рассмотрел дела 18 судей, которые в разные годы (2010-2013) были уволены Радой за нарушение присяги.

Среди них бывший судья Окружного административного суда Киева, бывший заместитель генерального прокурора (2014-2015) Олег Бачун, который был уволен с должности судьи в августе 2010.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада уволила 21 судью

По результатам рассмотрения исков ЕСПЧ постановил, что в отношении всех заявителей был нарушен п. 1 ст. 6 Конвенции о правах человека о несоблюдении принципов независимости и беспристрастности судебной системы.

Также ЕСПЧ постановил, что в отношении всех заявителей была нарушена ст. 8 Конвенции в отношении уважения их частной жизни.

Украина в течение трех месяцев должна выплатить по 5 тыс. евро моральной компенсации 15 судьям: Владимиру Коржаченко, Олегу Бачуну, Людмиле Стасовской, Петру Ковзелю, Кириллу Кормушину, Лилии Васиной, Игорю Бараненко, Игорю Бондаренко, Нине Бабич, Александру Роздобудько, Лидии Токар, Александру Шкиндеру, Александру Вольвенко, Геннадию Неминущию и Наталье Середней.

Также читайте: Высший совет правосудия подчеркивает незаконность ареста или задержания судьи без получения согласия совета

11 заявителям суд обязал Украину выплатить по 11 тыс. евро компенсации расходов и издержек, понесенных в ходе разбирательства в суде.

Кроме того, судье Лилии Васиной Украина должна выплатить 8 тыс. евро материальной компенсации.

Напомним, 29 сентября 2016 года Верховная Рада проголосовала за отставку ряда судей, в том числе тех, кто выносил неправосудные решения в отношении активистов Евромайдана.
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Это только начало ибо таких судей ,как в Украине надо не увольнять а просто ставить к стенке !!!
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Так це показник якості роботи депутатів. Треба утримати ці гроші з зарплат та пенсій депутатів, вони своїми непродуманими та незаконними рішеннями нанесли державі пряму шкоду! Тепер всі хто голосував ЗА мають сплачувати ці гроші! Держава не має нести збитки за дії непрофесійних депутатів які не можуть навіть звільнити суддів за процедурою! Крім депутатів мають відшкодовувати ці збитки всі хто готував рішення і ставив його на голосування!
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2010-2013годы - вопросы к ПР -пусть деньги дают
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Депутати отримуют пенсії з пенсійного фонду, з цих грошей треба утримати потрібну суму, щоб виплатити її суддям по рішенню ЄСПЛ. Дехто з депутатів зараз знову в парламенті, працівники ВРУ які готували та експерти які проводили експертизу рішення досі працюють, всі вони мають сплатити ці гроші солідарно!
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можно подумать ты новость прочитал...? разве только заголовок осилил, и быстренько по клавиатуре...
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расстреляли бы скотов и не было кому платить.... это ппц...
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Это похоже те судьи, которые не ко двору овоща пришлись))
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так кто там выше, статью прочитал...?\только заголовок, и сразу визги...\
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А те, кто тут обычно визжит, они не читатели, а писатели. Читать не привычные, думать тем более)) Те судьи, которые были уволены после событий 2014 практически на 100% все либо за взятки (тут уже не пожалуешься), либо по возрасту (тоже мимо). Поэтому и не гонят повально, чтобы вот такие казусы не происходили с ЕСПЧ.
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И это только начало...
А можно, что бы за незаконное увольнение заплатил тот кто их уволил, а не я через бюджет?
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об этом заранее юристы предупреждали и шо? пусть платит ВР со своего кошториса! сколько можно народу платить за тупость элиты?!!
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по-перше це пзц, по-друге хто порушував регламент нехай з свого налічмана запошляють обіженним
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Е-декларации на стол и получите компенсуху))))

Поверьте судьи сразу забудут про 5 тис))))
еще и сами Луцику на коньяк занесут)))))))))))
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пламенный привет налогоплательщикам Украины!...
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По-моему гуманнее и экономнее будет судей сначала убивать, а потом увольнять.
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дякую, Європа(( разом - переможемо корупцiю... у Європi.
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я смотрю - украинским судьям везде профит - и за взятки не сажают, да ещё деньги за увольнения приплачивают.
не было в Украине правосудия, как и сейчас нет.
уже не верю, шо когда либо появится...
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Ну так ти ж бачиш , який супротив чинять ці корумповані судді! Вони тримаються цих посад , як вош кожуха !
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Самое интересно, что ЕСПЧ тут не виновато. Их же уволили для телевизора только. А доказать их миллионы и в общем коорупцию никто даже не собирается...
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Уволены в период 2010-2013. Их режим Чивакуни увольнял. И нихрена не за коррупцию.
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моральную им компенсация, сукам, конфисковать всё ихнее незаконно нажитое имущество в бюджет Украины,твари сильно морально ущерблены,ты посмотри уроды какие
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕСПЧ обязал Украину выплатить по €5 тыс. моральной компенсации 15 судьям за нарушения при их увольнении Радой
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