 Черниговчанин на спор проглотил ножницы и ложку

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЧЕline, в Чернигове двое мужчин заключили травмоопасное пари.
В Черниговскую областную больницу попал необычный пациент.
Врачи обследовав его и сделав рентгеновский снимок были шокированы. В пищеводе мужчины находился посторонний предмет, похожий на ножницы. В ходе дальнейшего обследования врачи обнаружили в желудке еще и ложку.
Из собственных источников издания стало известно, что мужчина проглотил эти предметы на спор.
О нынешнем состоянии пациента издание не сообщает.
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От раскажут про якогось дебіла лікаря, що людині у черевево зашив ножиці й ложку, а ми з тобою подумаємо: "Дякувати богові, що не з нами".
Звичайні штуки пропаганди.
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А вот смотрите реальный шедевр!
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Про всяк пожежний, смачного!
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