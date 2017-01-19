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 Черниговчанин на спор проглотил ножницы и ложку

Медики были шокированы рентгеновским снимком.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЧЕline, в Чернигове двое мужчин заключили травмоопасное пари.

В Черниговскую областную больницу попал необычный пациент.

Врачи обследовав его и сделав рентгеновский снимок были шокированы. В пищеводе мужчины находился посторонний предмет, похожий на ножницы. В ходе дальнейшего обследования врачи обнаружили в желудке еще и ложку.

Из собственных источников издания стало известно, что мужчина проглотил эти предметы на спор.

О нынешнем состоянии пациента издание не сообщает.

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І нашо ці новини про дурнів? В Україні нічого важливішого, цікавішого і гарнішого не відбувається? На кого розрахована ця "новина"?
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для отвлечения народа! такими новостями были заполнены СМИ перед декабрем 13 года!
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Ти вважаєш український народ дурним, що він на таке відволічеться? Чи хто так вважає?
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Ти навів факт про ЗМІ перед Майданом. Чи це не факт?
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Та хоч би для того, щоб нам с тобою не було так сумно жити.
От раскажут про якогось дебіла лікаря, що людині у черевево зашив ножиці й ложку, а ми з тобою подумаємо: "Дякувати богові, що не з нами".
Звичайні штуки пропаганди.
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Ненавиджу пропаганду! Будь яку-це найбільше зло із можливих.
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Навіть здорового способу життя і безпечного сексу..?
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Це як з терміном "олігарх"-нині у нього зовсім відмінний від початкого зміст. Так і з терміном "пропаганда".
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для Чуи ...зреагував!)))))))))... то виходить ця "новина" для тебе і таких, як ти
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Теперь он ищет с кем поспорить на то, что он их высрет...
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Та то фигня. Ну обедал чувак. заодно схавал ложку. .. и ножницы. )))
А вот смотрите реальный шедевр!

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дураками и плохими дорогами славится не только вяликая русь , но жители Украины! соревнуемся!
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Прям граф Калиостро, тот правда по вилкам был!
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Глупый, проглотить каждый может, а момент истины в том, что (прошу прощения),выкакать, ни кому неудавалось.
Про всяк пожежний, смачного!
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Интересно на что спорили и покроет ли эта сумма лечение?
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Пусть там и остаются, если не выйдут естественным путём, то дело останется естественным отбором!
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лучше бы петуха какого слепил, все полезней для здоровья.
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