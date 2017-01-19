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 Россия продолжает вооружать, тренировать и воевать на стороне боевиков на Донбассе, - миссия США при ОБСЕ

Страна-агрессор Россия отказывается брать на себя ответственность за разжигание гибридной войны в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба американского представительства при ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Россия снова стремится играть роль жертвы, перекладывая вину на Киев за конфликт в Украине, который она начала и продолжает поддерживать. Санкции, введенные против России за агрессию на востоке Украины, остаются, пока Россия полностью не реализует обязательства по минским соглашениям", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров: Идея размещения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе противоречит Минским соглашениям

Также говорится, что РФ продолжает вооружать, тренировать и воевать на стороне боевиков в ОРДЛО.

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Ну че МОКШАНЕ? Трамп то ЧМО!!!))))))))))))))))))

Задержанному в Испании российскому программисту грозит 35 лет тюрьмы

http://gordonua.com/news/worldnews/zaderzhannomu-v-ispanii-rossiyskomu-programmistu-grozit-35-let-tyurmy-zhena-169910.html
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«Российский министр иностранных дел Сергей Лавров принимает в Москве палестинских террористов из "Хамаса", "Палестинского исламского джихада", "Народного фронта освобождения Палестины" и "Палестинского фронта народной борьбы".
Эти организации признаны террористическими в Евросоюзе и США (но почему-то не признаны в России). Они организуют и одобряют террористические акты, готовят и засылают террористов. На их руках кровь, в том числе, российских граждан, живущих в Израиле - жертв их терактов.
Завтра г-н Лавров с озабоченным лицом будет снова рассказывать, как Россия изо всех сил борется с международным терроризмом. Если это не гнусное лицемерие - найдите другое слово».
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Москва-світова столиця терористів, а Пітер-столиця фашистів ))))
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Не понял!!!
А чё, быть слепым, или кадровым фэсэбэшником для работы в "ОБСЕ" уже не обязательно???
ДАЛАДНО!!!!
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Там розвідник на розвіднику,всіх країн та народів))))
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У Києві суд арештував добровольця за запитом з Росії
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2017/01/19/223798-kyyevi-sud-areshtuvav-dobrovolcya-zapytom-rosiyi
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Не кацапов, а Интерпола. Советуете выйти из этой организации?
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И что терерь, новость миру рассказали. Они это будут делать пока не легализуют террористов на Донбассе что бы они разошлись по всей Украине с агентурой . А Украину контролировать через легальное правительство Донбасса после минских выборов.
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Путин стал лауреатом Премии Мира
...имени Уго Чавеса.
Об этом объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.- Путин стал лауреатом премии "Русского мира"...
- "Русский мир" отличается от обычного мира, как электрический стул от обычного, или "русская рулетка" от обычной
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ну так і ви надайте\продайте нам зброю -- ппо, джавеліни, снайперські комплекси, безпілотники, бажано ударні - хулі ви тільки звиздите...
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Ні. Це бойовики воюють на Донбасі на стороні армії-агресора Росії.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия продолжает вооружать, тренировать и воевать на стороне боевиков на Донбассе, - миссия США при ОБСЕ
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