 Россия продолжает вооружать, тренировать и воевать на стороне боевиков на Донбассе, - миссия США при ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-служба американского представительства при ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Россия снова стремится играть роль жертвы, перекладывая вину на Киев за конфликт в Украине, который она начала и продолжает поддерживать. Санкции, введенные против России за агрессию на востоке Украины, остаются, пока Россия полностью не реализует обязательства по минским соглашениям", - отмечается в сообщении.
Также говорится, что РФ продолжает вооружать, тренировать и воевать на стороне боевиков в ОРДЛО.
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Эти организации признаны террористическими в Евросоюзе и США (но почему-то не признаны в России). Они организуют и одобряют террористические акты, готовят и засылают террористов. На их руках кровь, в том числе, российских граждан, живущих в Израиле - жертв их терактов.
Завтра г-н Лавров с озабоченным лицом будет снова рассказывать, как Россия изо всех сил борется с международным терроризмом. Если это не гнусное лицемерие - найдите другое слово».
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А чё, быть слепым, или кадровым фэсэбэшником для работы в "ОБСЕ" уже не обязательно???
ДАЛАДНО!!!!
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Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2017/01/19/223798-kyyevi-sud-areshtuvav-dobrovolcya-zapytom-rosiyi
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...имени Уго Чавеса.
Об этом объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.- Путин стал лауреатом премии "Русского мира"...
- "Русский мир" отличается от обычного мира, как электрический стул от обычного, или "русская рулетка" от обычной
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