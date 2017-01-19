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 В Николаеве прошли подготовительные судебные заседания по делу задержанных на админгранице с Крымом дезертиров Одинцова и Баранова

В Николаеве 11 и 16 января прошли подготовительные судебные заседания по делу дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Прошли подготовительные судебные заседания: первое 11 января, второе - 16 января. Суд только начался. На предыдущем заседании сторона защиты подала ходатайство, чтобы ознакомиться с материалами дела", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что пока не располагают информацией о датах следующих заседаний суда.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию.

По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следком РФ заочно обвинил двух украинских военнослужащих в причастности к "похищению" дезертиров из оккупированного Крыма

Николаевским судом задержанным предъявили подозрение по двум статьям - за дезертирство и государственную измену. Одинцова и Баранова арестовали на два месяца без возможности внесения залога.
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по полной программе - а потом на обмен - наших надо вызволять и это аксиома
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В автобусі, що їхав з Німеччини до Херсону, людей змусили дивитись російську пропаганду
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2017/01/19/223797-avtobusi-yihav-nimechchyny-hersonu-lyudey-zmusyly-dyvytys-rosiysku-propagandu
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Николаеве прошли подготовительные судебные заседания по делу задержанных на админгранице с Крымом дезертиров Одинцова и Баранова
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