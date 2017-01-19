 В Николаеве прошли подготовительные судебные заседания по делу задержанных на админгранице с Крымом дезертиров Одинцова и Баранова

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Прошли подготовительные судебные заседания: первое 11 января, второе - 16 января. Суд только начался. На предыдущем заседании сторона защиты подала ходатайство, чтобы ознакомиться с материалами дела", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что пока не располагают информацией о датах следующих заседаний суда.
Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию.
По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве.
Николаевским судом задержанным предъявили подозрение по двум статьям - за дезертирство и государственную измену. Одинцова и Баранова арестовали на два месяца без возможности внесения залога.
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