 Под Бишкеком завершены поисковые работы на месте крушения "Боинга", полностью разрушены 19 домов

Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения грузового "Боинга", который упал на село Дача-Суу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ". Об этом сообщается на сайте правительства Киргизии.

Общая площадь территории происшествия составила 5,4 гектара. Полностью разрушены 19 домов, частично повреждены 7 домов и 12 хозяйственных построек.

По данным МНС Киргизии, по завершению работы технической комиссии и представителей МАК, будет начата работа по ликвидации последствий на территории крушения самолета.

Власти заявили, что в настоящее время вопрос о сносе дачного поселка, который находится вблизи аэропорта, не стоит.

Напомним, что грузовой "Боинг 747" потерпел крушение в районе киргизского аэропорта "Манас" при заходе на посадку. Лайнер выполнял рейс Гонконг - Бишкек - Стамбул. На борту находились четыре члена экипажа. Самолет рухнул на жилые дома в селе Дача-Суу Чуйской области. Власти предполагают, что виной могла стать ошибка пилотов, но это пока не подтверждено. В результате авиакатастрофы погибли 34 жителя села, из них 7 мужчин, 10 женщин и 17 детей, еще 4 человека - граждане Турции (2 капитана, пилот-техник и техник), находившиеся на борту грузового самолета. 14 человек пострадали.