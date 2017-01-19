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 Под Бишкеком завершены поисковые работы на месте крушения "Боинга", полностью разрушены 19 домов

Общая площадь территории происшествия составила 5,4 гектара.

Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения грузового "Боинга", который упал на село Дача-Суу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом сообщается на сайте правительства Киргизии.

Общая площадь территории происшествия составила 5,4 гектара. Полностью разрушены 19 домов, частично повреждены 7 домов и 12 хозяйственных построек.

По данным МНС Киргизии, по завершению работы технической комиссии и представителей МАК, будет начата работа по ликвидации последствий на территории крушения самолета.

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Власти заявили, что в настоящее время вопрос о сносе дачного поселка, который находится вблизи аэропорта, не стоит.

Напомним, что грузовой "Боинг 747" потерпел крушение в районе киргизского аэропорта "Манас" при заходе на посадку. Лайнер выполнял рейс Гонконг - Бишкек - Стамбул. На борту находились четыре члена экипажа. Самолет рухнул на жилые дома в селе Дача-Суу Чуйской области. Власти предполагают, что виной могла стать ошибка пилотов, но это пока не подтверждено. В результате авиакатастрофы погибли 34 жителя села, из них 7 мужчин, 10 женщин и 17 детей, еще 4 человека - граждане Турции (2 капитана, пилот-техник и техник), находившиеся на борту грузового самолета. 14 человек пострадали.

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