 ГУР Минобороны официально подтвердило, что Сущенко у них не служит. ДОКУМЕНТ

Копию соответствующего документа от ГУР Минобороны, полученного в рамках сбора доказательств непричастности украинского журналиста в инкриминируемых ему Россией преступлений, адвокат Сущенко Марк Фейгин передал Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.
"По результатам проработки указанного вопроса сообщаем, что Сущенко Р.В. военную (государственную) службу в ГУР МО Украины не проходил", - говорится в документе.
Фейгин при содействии МИД Украины, кроме ответа от ГУР Минобороны, также получил подтверждение о журналистском образовании Сущенко от КНУ им. Тараса Шевченко и выписку из его трудовой книжки от Укринформа. Он подал ходатайство о приобщении этих документов к делу.
Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
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Тот редкий случай, когда руссоСМИ не соврали
http://vz.ru/news/2017/1/19/854096.html#
Да, действительно, ВСУ сейчас стоят в 5-6 км. от Дебальцево, хотя год назад стояли в 25-ти километрах.
Так уж вышло. И из-за этого подохло очень много кацапов, которые хотели, чтобы было иначе.
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