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Все про:Минобороны (4582) разведка (1479) Россия (64777) Фейгин (362) Сущенко (197)

 ГУР Минобороны официально подтвердило, что Сущенко у них не служит. ДОКУМЕНТ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины письменно подтвердило, что незаконно арестованный в РФ журналист Роман Сущенко не является их сотрудником.

Копию соответствующего документа от ГУР Минобороны, полученного в рамках сбора доказательств непричастности украинского журналиста в инкриминируемых ему Россией преступлений, адвокат Сущенко Марк Фейгин передал Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"По результатам проработки указанного вопроса сообщаем, что Сущенко Р.В. военную (государственную) службу в ГУР МО Украины не проходил", - говорится в документе.

сущенко

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Фейгин при содействии МИД Украины, кроме ответа от ГУР Минобороны, также получил подтверждение о журналистском образовании Сущенко от КНУ им. Тараса Шевченко и выписку из его трудовой книжки от Укринформа. Он подал ходатайство о приобщении этих документов к делу.

Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.

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Зае...бали.. зачем письма писать? можно поймать русню и так же как они отвечать ? мол ФСБшник и будет сидеть ..
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Оффтоп
Тот редкий случай, когда руссоСМИ не соврали
http://vz.ru/news/2017/1/19/854096.html#

Да, действительно, ВСУ сейчас стоят в 5-6 км. от Дебальцево, хотя год назад стояли в 25-ти километрах.
Так уж вышло. И из-за этого подохло очень много кацапов, которые хотели, чтобы было иначе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГУР Минобороны официально подтвердило, что Сущенко у них не служит. ДОКУМЕНТ
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