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Все про:ВР (21320) Парубий (1266)

 Рада не смогла провести вечернее заседание - в зале всего 169 депутатов

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открыв вечернее заседание, провел персональное рейтинговое голосование относительно присутствия народных депутатов в сессионном зале.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Для участия в заседании зарегистрировалось 169 голосов.

В связи с недостаточным количеством присутствующих парламентариев, необходимых для принятия решений, председательствующий досрочно закрыл вечернее заседание.

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Так они давно живут по новому - эту пусть быдлота ишачит !!!!
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Мабуть всі в АТО, перевіряють що потрібно бійцям, розвозять особистими машинами по підрозділам тепловізори та безпілотники, які купили з депутатських зарплат та премій, передають солдатам НАТОвські аптечки! Ночами разом з помічниками перепакувують вони відстріляні снайперами гільзи від .338, вони ж всі мисливці та мають вдома порох, капсулі та необхідне обладнання, а вранці треба в дорогу, щоб відвезти набої особисто в підрозділи, щоб по дорозі нікого не затримували на блок-постах! Тяжке життя в депутатів, день і ніч працюють вони на перемогу!
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Твари - Нужно дать Порошенко больше полномочий чтобы поразгонял эту шушваль.
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Служонул? Возьми на полке шоколадку. Там две, бери среднюю!
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Это и все аргументы с твоей стороны? Слава Богу что таких как ты в Украине меньшенство.
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Эти его вполне устраивают. А гнать нужно всех, во главе с однотуром.
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От Саакашвили, Обамы, Хиллари Клинтон тебе легче не станет.
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Кононенко пролоббировал контракт с директором ЗТМК, подозреваемым в хищении полумиллиарда

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Украинцы на выборах понавыбирали на работу дегенератов и хотят стабильности...
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Ну, так а що? Водохреща: занурювались в ополонки. Гріхи змивали.
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І після всього цього пан Парубій розказує нам про зло дочасних виборів в Раду..
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Та воно то так, але міняти місцями одних на других досвід вже є. Результат на "ліцо".
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Пропонуєте цих терпіти? Дарма чекати молока від ялової корови - ніякої користі від цієї Ради вже не буде.. Нажаль..
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Следующая корова тоже будет ялова. У нас других коров не предвидется. Только яловые коровы могут заниматься "политикой", стельные - занимаются потомством.
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Терпіння вже немає. Але хто знову зайде в РАДУ?: ОППО, БПП, Батьківщина, Ляшко... Щось нове? Топчемося, на жаль, по колу вже 26-й рік! Прикро.
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Переобираючи - хоч шанс маємо на зміни.. Без перевиборів - шансів ніяких..Даремна трата часу й погіршення становища в країні..
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А чего это вы возмущаетесь? Многие депутаты вас на выборах за гречку купили и теперь могут делать все как захотят.
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до скольки у вас смена там-не подкумаривайте.скажи путин-хуйло и Крым -это Украина и домой спать и фокса шныря с собой
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путин Хуйло - Крым и Донбасс это Украина, малайзийский боинг сбила российская армия, янукович порождает сепаратистов, а юлька сестра путина.
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Если лошадь жрет и не хочет пахать, то может лошадь поменять?
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А зарплату получают все 450 депутан. У меня вопрос, сколько еще мы будем терпеть такую ораву дармоедов и воров в ВР? Где еще такое количество депутатов и чиновников-шкуродеров на душу населения?
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450 000 чиновников против 250 000 армии Украины - кто победит?
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ПОЗОРИЩЕ....!!! На каждом углу кричат в стране война а сами как дезертиры... если бы солдаты бросили фронт то им тюрьма а этим ублюдкам ни хрена...
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Утреннюю сессию тоже отменил Палюбий, "Чтобы не сорвать вечернее голосование, блокированием голосования по законопроэктам" )))))
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А где депутаты ? Пошли подрабатывать на панель ? Ведь у них очень маленькие зарплаты ! Бедные !
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А завтра тяпница,вообще никого не будет,вчера тоже можно сказать без толку,начинали из 6300 зарплаты.доработались до 32 000,надо еще поднять,что бы раз в месяц приходили за зарплатой и хрен с ними
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очевидно пятницы в дополнение к официальным субботе и воскресенью им мало, беднягам. Боюсь, труды для этих "парламентариев" настолько тяжелы, что и четверга не хватит, я думаю, в неделю дней семь для отдыха депутан - в самый раз будет. Но не больше семи, конечно!
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И это они еще повышения жалования просят ?
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это те кто требуют повышения себе зарплаты?
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Ну и что,порохоботы.... И кто на Савченко пиарится? Выгнали из комитета? Все в США поехали к Трампу.
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Раскатали губу. Депутаты ВР только по названию Народные, а по сути они клятву верности давали не народу, а пяти паханам (паханшам). И эту клятву они соблюдают: отпросились у босса и на работу не вышли.
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Почему не сделают как во всех нормальных странах? Кворум определятся присутствующими депутатами. Если их будет трое, то большинство голосов два! Тогда будут бегать на все заседания.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада не смогла провести вечернее заседание - в зале всего 169 депутатов
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