 Рада не смогла провести вечернее заседание - в зале всего 169 депутатов

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Для участия в заседании зарегистрировалось 169 голосов.
В связи с недостаточным количеством присутствующих парламентариев, необходимых для принятия решений, председательствующий досрочно закрыл вечернее заседание.
749 53
Парубий досрочно закрыл пленарное заседание Рады в среду 18 января(40)
Рассказ Ляшко о лесе с картинками и задумчивый Омелян. Как прошло первое в этом году заседание Рады. ФОТОрепортаж(32)
Уровень дисциплины в Раде на этой неделе может быть не слишком высокий: и вторая святая вечеря, и Крещение, - это реальность, - Парубий(91)
Парубий получает зарплату в Раде 19,6 тыс. гривен в месяц(28)
Дострокових виборів у Раду в 2017 році не буде, – спікер Парубій. ВIДЕО(0)
Парубий обжаловал решение суда об обязательстве опровергнуть обвинение в адрес Медведчука(68)
Вопрос безвизового режима для украинцев не снят с повестки дня ЕС - он отложен, - Парубий. ВИДЕО(144)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить