EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  759  2
Все про:образование (1447) Польша (3582) Минобразования (757) Гриневич (115) Пекло (22)

 Украина и Польша намерены договориться о сотрудничестве в высшем образовании, - Минобразования

Украина и Польша намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Также читайте: Гриневич: Родители имеют право и должны получать настоящую педагогическую консультацию от учителей

В четверг министр образования и науки Украины Лилия Гриневич провела встречу с послом Польши в Украине Яном Пекло, в ходе которой стороны обсудили предстоящий визит в Украину вице-премьер-министра по вопросам науки и высшего образования Польши Ярослава Говина

"Хочу отметить, что в настоящее время с министерством науки и высшего образования Республики Польша почти согласован проект соглашения о сотрудничестве в сфере высшего образования. Мы планируем его подписать уже в апреле", - заявила Гриневич.

Подписание данного соглашения будет способствовать активизации сотрудничества в сфере высшего образования между странами. Также для систематического мониторинга результатов совместных действий может стать двусторонняя комиссия по вопросам высшего образования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман - студентам: По большому счету, ни вам, ни мне ваш диплом не нужен

"На 2017 год запланировано возобновление совместной украинско-польской комиссии по вопросам сотрудничества в сфере науки и технологий. Также между профильными министерствами заключена совместная программа научно-технического сотрудничества. Ею предусмотрено проведение конкурса украинско-польских научных проектов уже в первой половине 2017 года", - отметила министр образования.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Поляки сейчас стараются получить образование в германии, франции. Свои вузы пустуют. Для наших ребят отличный случай получить европейское образование в Польше
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Польша намерены договориться о сотрудничестве в высшем образовании, - Минобразования
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ Давос Донбасс задержание Интерпол Киев комитет Крым Минобороны Нацполиция обстрел переговоры Польша Порошенко прокуратура Путин разведка розыск Россия Савченко санкции стрельба суд Супрун Ульяна США терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти