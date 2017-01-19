 Украина и Польша намерены договориться о сотрудничестве в высшем образовании, - Минобразования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
В четверг министр образования и науки Украины Лилия Гриневич провела встречу с послом Польши в Украине Яном Пекло, в ходе которой стороны обсудили предстоящий визит в Украину вице-премьер-министра по вопросам науки и высшего образования Польши Ярослава Говина
"Хочу отметить, что в настоящее время с министерством науки и высшего образования Республики Польша почти согласован проект соглашения о сотрудничестве в сфере высшего образования. Мы планируем его подписать уже в апреле", - заявила Гриневич.
Подписание данного соглашения будет способствовать активизации сотрудничества в сфере высшего образования между странами. Также для систематического мониторинга результатов совместных действий может стать двусторонняя комиссия по вопросам высшего образования.
"На 2017 год запланировано возобновление совместной украинско-польской комиссии по вопросам сотрудничества в сфере науки и технологий. Также между профильными министерствами заключена совместная программа научно-технического сотрудничества. Ею предусмотрено проведение конкурса украинско-польских научных проектов уже в первой половине 2017 года", - отметила министр образования.
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