 Украина присоединилась к международным стандартам перевозки опасных грузов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.
"Это событие приблизило МВД Украины к выполнению международных обязательств по соглашению с ЕС и имплементации соответствующих директив без нарушения дедлайнов", - сообщила заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева.
Осуществляя представление соответствующего законопроекта в Верховной Раде, она сообщила, что Украина присоединилась к указанному Европейскому соглашению в 2000 году.
"Принятие поправок к Протоколу о присоединении позволит привести нормы национального законодательства в соответствие с нормами законодательства Европейского Союза в сфере перевозки опасных грузов", - отметила заместитель министра.
Положения законодательства Украины в сфере перевозки опасных грузов будут адаптированы к положениям Директивы 2008/68/ЕС, которыми предусмотрена необходимость обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов, в том числе во взаимодействии различных видов транспорта, обеспечение возможности установления специальных требований по безопасности национальной и международной перевозки опасных грузов в пределах территории Украины.
Принятие закона подтверждает согласие Украины на обязательность для нее Протокола о внесении поправок к пункту a) части первой статьи 1 и части первой и пункта b) части третьей статьи 14 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), заключенного в Женеве 30 сентября 1957 года, и обеспечит приведение норм национального законодательства в соответствие с положениями ДОПОГ.
283 3
Сотрудники Закарпатской таможни пропускали машины с товарами без оформления, - СБУ. ФОТО(23)
Ляшко: Из-за поднятия тарифов на ж/д перевозки украинская продукция станет менее конкурентоспособной(51)
СБУ задержала на границе с зоной АТО продукты и стройматериалы на полмиллиона гривен(16)
Во Львове во время работы погиб коммунальщик(0)
Там нет ни одной истории успеха - блогер об интервью замминистра МВД Деевой(0)
С начала года перевозчикам насчитали 1,7 млн грн штрафов за превышение веса, - Мининфраструктуры(21)
СБУ в зоне АТО задержала незаконные товары на полмиллиона гривен. ФОТОрепортаж(22)
Ответить
Ответить
Ответить