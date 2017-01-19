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Все про:ВР (21320) грузы (167) МВД (8021) Деева Анастасия (3)

 Украина присоединилась к международным стандартам перевозки опасных грузов

На сегодняшнем заседании Верховной Рады Украины за присоединение к Протоколу о внесении поправок к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов проголосовало 234 народных депутата.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

"Это событие приблизило МВД Украины к выполнению международных обязательств по соглашению с ЕС и имплементации соответствующих директив без нарушения дедлайнов", - сообщила заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева.

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Осуществляя представление соответствующего законопроекта в Верховной Раде, она сообщила, что Украина присоединилась к указанному Европейскому соглашению в 2000 году.

"Принятие поправок к Протоколу о присоединении позволит привести нормы национального законодательства в соответствие с нормами законодательства Европейского Союза в сфере перевозки опасных грузов", - отметила заместитель министра.

Положения законодательства Украины в сфере перевозки опасных грузов будут адаптированы к положениям Директивы 2008/68/ЕС, которыми предусмотрена необходимость обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов, в том числе во взаимодействии различных видов транспорта, обеспечение возможности установления специальных требований по безопасности национальной и международной перевозки опасных грузов в пределах территории Украины.

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Принятие закона подтверждает согласие Украины на обязательность для нее Протокола о внесении поправок к пункту a) части первой статьи 1 и части первой и пункта b) части третьей статьи 14 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), заключенного в Женеве 30 сентября 1957 года, и обеспечит приведение норм национального законодательства в соответствие с положениями ДОПОГ.
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Мне нравится "министерство по вопросам европейской интеграции" они так за интегрировались уже .. чем дальше чем глубже. Главный интегратор Порох сам по ходу в шоке или не в шоке не знаю..
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следим за руками. опасный мусор из Львова пропадает.

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