 На Южно-Украинской АЭС аварийно отключили третий энергоблок

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу станции.
"19 января 2017 в 12:29 по аварийной заявке третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторе турбоагрегата.
При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было. Оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме. На втором энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт.
Радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", - говорится в сообщении.
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ЯДЕРНЫЙ ПЕПЕЛ УЖЕ ЛЕТИТ НА КРЫСМ!!!!
ХУНТА!!! АСТАНАВИСЬ)))))))))))))
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окда.
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http://www.br.so-cdu.ru/Public/MainPage.aspx
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У русни бомбит. Очень сильно.
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