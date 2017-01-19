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Все про:авария (1069) АЭС (338) ремонт (609) Запорожская область (482) электроэнергия (944)

 На Южно-Украинской АЭС аварийно отключили третий энергоблок

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС сегодня был отключен по аварийной заявке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу станции.

"19 января 2017 в 12:29 по аварийной заявке третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторе турбоагрегата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китайские компании построят в Чернобыльской зоне солнечную электростанцию

При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было. Оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме. На втором энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт.

Радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", - говорится в сообщении.

Читайте: В Украине построят завод по производству компонентов ядерного топлива для АЭС, - Насалик

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В том числе, и для Украины несколько лет назад это была бандитская черная дыра - любые средства там разворовывались гоблинами и грачами с прочей коммуняцкой заразой с неимоверной скоростью.
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У свиноМордых винторогих расейских Быдло-кацаПсин - массовый взрыв пердаков !
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Пипец Ху"ловско-Барыгиному энерго хвосту в Крысм.
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скорее - воя кисельТВ, типа, теперь Украина точно замерзнет )))))
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)))))))))))))))))))))))
ЯДЕРНЫЙ ПЕПЕЛ УЖЕ ЛЕТИТ НА КРЫСМ!!!!
ХУНТА!!! АСТАНАВИСЬ)))))))))))))
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Тепер дійсно треба поспостерігати за Кримом..У мене немає впевненості, що електрика туди Україною не постачається..
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туда с Каховской ГЭ линия идет. Южноукраинская ни при чем.
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Южноукраинская АЭС на 96 % покрывает потребности в электроэнергии Николаевской, Херсонской, Одесской областей Украины и Автономной Республики Крым.

окда.
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Так думаеш за эти АЭС...А если не дай Бог кацапы лупанут по Украине как по Сирии?Что будет всей Евразии от нашего"мирного атома"?И ЕС в первую очередь...
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Да и хрен с той Европой,зато мы погреемся,бесплатно))
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Или если в последнюю минуту жизни мы их рванём, чтобы русским досталось выжженое пространство . . .
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Без росатома их модернизация практически не возможна, да не нужны будут они потом: промышленности уже не будет, население сократится.
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а потом ватными пылающими анусами искричество добывать будем)
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Аккуратно, пацаны ! Нам ещё второго Чернобыля для полного счастья не хватает
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В Крыму темнотища. Вебка 10 мин назад.

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Расейское недопоселение - это отмороженное колхозное-быдло стадо. СвиноРылая русо-пидорская кацапня -именно в связи со скудостью содержимого ваших мозгожопых черепных коробок, совершенно не понимаете того, что за вами ублюдками фашистскими уже прочно закрепился статус признанных мировых недочеловеков и клоунов
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Сколько тебе лет, что так хорошо научился излагать свои мысли? Тебе б книги писать.
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Так если отключили энергоблок так и Крым должен без света остаться....
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Та я то знаю........нэзалэжные не в курсе
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Южно-Украинской АЭС аварийно отключили третий энергоблок
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