 Служба занятости запустила "электронную очередь" для регистрации безработных

Об этом сообщил и.и. председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Не дожидаясь соответствующих законодательный изменений, Государственная служба занятости продолжает реформирование. Для нас уже не являются новинками видеорезюме, видеопрезентации вакансий, онлайн-собеседования. Мы стремимся быть на шаг впереди. Для нас важно быть ближе к людям, консультировать, направлять, а самое главное - оказывать помощь в поиске достойной работы с достойной заработной платой. Поэтому начал свою работу наш новый сервис по онлайн-регистрации на прием. Это сэкономит время соискателей, и позволит подойти к поиску работы более продуктивно", - сказал Ярошенко.
По его словам, благодаря сервису можно не выходя из дома записаться на первичный прием в центр занятости или получения консультации. В случае, если гражданин зарезервировал для себя время, ему не нужно получать талон на посещение, а необходимо напрямую обратиться к специалисту центра занятости.
Услуга электронной очереди регистрации безработных доступна гражданам на портале Государственной службы занятости www.dcz.gov.ua через рубрику "Электронные услуги".
В пресс-службе также отметили, что уже в первом квартале этого года заработает новый сайт ГСЗ.
"Этот информационный ресурс станет крупнейшей площадкой для поиска работы в Украине. К разработке его концепции были привлечены лучшие международные эксперты, в том числе - представители МОТ и ООН", - сказано в сообщении.
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