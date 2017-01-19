EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины, Общество
  1857  11
Все про:безработица (283) Госслужба занятости (63) очередь (185)

 Служба занятости запустила "электронную очередь" для регистрации безработных

С января 2017 года Государственная служба занятости запустила в работу сервис, с помощью которого каждый может самостоятельно, не тратя лишнего времени, записаться на индивидуальный прием к специалисту любого центра занятости Украины.

Об этом сообщил и.и. председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Не дожидаясь соответствующих законодательный изменений, Государственная служба занятости продолжает реформирование. Для нас уже не являются новинками видеорезюме, видеопрезентации вакансий, онлайн-собеседования. Мы стремимся быть на шаг впереди. Для нас важно быть ближе к людям, консультировать, направлять, а самое главное - оказывать помощь в поиске достойной работы с достойной заработной платой. Поэтому начал свою работу наш новый сервис по онлайн-регистрации на прием. Это сэкономит время соискателей, и позволит подойти к поиску работы более продуктивно", - сказал Ярошенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вакансий недостаточно для всех украинцев, - Гройсман о безработице. ВИДЕО

По его словам, благодаря сервису можно не выходя из дома записаться на первичный прием в центр занятости или получения консультации. В случае, если гражданин зарезервировал для себя время, ему не нужно получать талон на посещение, а необходимо напрямую обратиться к специалисту центра занятости.

Услуга электронной очереди регистрации безработных доступна гражданам на портале Государственной службы занятости www.dcz.gov.ua через рубрику "Электронные услуги".

В пресс-службе также отметили, что уже в первом квартале этого года заработает новый сайт ГСЗ.

Также читайте: Количество безработных в Украине с января 2016 года сократилось пополтора раза, - Госстат

"Этот информационный ресурс станет крупнейшей площадкой для поиска работы в Украине. К разработке его концепции были привлечены лучшие международные эксперты, в том числе - представители МОТ и ООН", - сказано в сообщении.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
во молодцы - це дило - а то некоторые туто - только плачут и страдают,а делать для себя не чего не хотят)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Племянница в электронной очереди в детсад продвинулась за год со 2 места до 84...
Говорят- льготники, переселенцы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Штрафи за непроживання за місцем прописки, штрафи за офіси в житлових будинках, штрафи за ФОП... Вони перетворюють країну на шосту палату!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
работы за троих, з/п за одного. все в очередь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очень нужное и своевременное нововведение. За последний месяц-два армия безработных существенно увеличилась уволенными работниками и закрытыми предпринимателями благодаря "мудрому" правительству "реформаторов".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Служба зайнятості робить всі спроби,щоб не ставити людину на облік,а якщо вже таке сталось то знаходить різні причини щоб людина не могла там довго протриматись
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСлужба занятости запустила "электронную очередь" для регистрации безработных
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ Давос Донбасс задержание Интерпол Киев комитет Крым Минобороны Нацполиция обстрел переговоры Польша Порошенко прокуратура Путин разведка розыск Россия Савченко санкции стрельба суд Супрун Ульяна США терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти