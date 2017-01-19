EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  1490  22
Все про:гонорар (24) Лещенко (431) НАПК (175)

 НАПК просит "Украинскую правду" предоставить информацию о гонораре Лещенко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запросило у "Украинской правды" информацию о выплате народному депутату Сергею Лещенко 5311 гривен в рамках проверки нардепа на совместительство и конфликт интересов.

Соответствующий запрос поступил "Украинской правде" от НАПК, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Я считаю инициирование НАПК проверки деятельности Лещенко на предмет совместительства из-за прочитанных лекций для студентов "Могилянки" ошибкой, - Рябошапка

"Согласно имеющейся информации, Лещенко в соответствии с условиями гражданско-правового договора в 1-2 квартале 2016 года вашей организацией начислены и выплачены доходы в размере 5310,98 гривен", - сказано в документе.

НАПК просит предоставить сведения о начислении таких доходов и заверенные копии документов, подтверждающие взаимоотношения общественной организации "Украинская правда" с Лещенко.

Сергей Лещенко читал лекции в рамках "Школы журналистики", учрежденной одним из руководителей "Украинской правды" Павлом Шереметом, который трагически погиб 20 июля 2016 года. 17 января появилась информация, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет народного депутата Сергея Лещенко на совместительство и конфликт интересов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд перенес рассмотрение дела о нарушениях при покупке квартиры Лещенко на 25 января

"Центр противодействия коррупции" сообщил, что НАПК обратилось к ним по поводу информации о контракте Лещенко, по которому он получил 9 тысяч гривен за лекции в Киево-Могилянской Академии.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А у антикоррупционеров нет вопросов к Медведчуку,Бойко,Вилкулу?Тогда у меня вопрос к директору этого агентства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет, потому что НАПК занимается не уголовными корупционными делами, а административными. Теми кого вы указали должно заниматься НАБУ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Внушительные суммы разбирают!
А если еще выяснится, что Лещенко, дал 50 грн. парковщику, за оставленную на день машину, то прийдется создавать временную следственную группу, что бы расследовать это чудовищное преступление...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И они нихера предоставить не смогут, разве что какую-то филькину грамоту. Ясно, что Лещенко по нормам закона, если должен и не сидеть, то как минимум заплатить огромны штраф
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАЗК досі не перевірило жодної декларації
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАПК просит "Украинскую правду" предоставить информацию о гонораре Лещенко
----------
Ну, и зачем этот цирк, и так понятно, что Лещенко зарабатывал бабло своим телом, той частью, что ниже спины
 показать весь комментарий
Ответить
 
за квартиру уже забыли, но 5300 это уже ни в какие рамки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фигасе. Очаги коррупции уничтожены! НАПК проводит зачистку. З.Ы. 9 тыс. грн. - это не ого, это ого-го
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а че, за бесплатно он почитать лекции не мог?
И к Пинчуку он тоже за деньги ездит я так понял?
Это вообще законно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
правильно просят.= гонорар. -оподаткування. и доходы всех трех кредитодавальцев. откуда по 70 000 доларов у них. это 300 доларов каждый месяц бубка. до бубки откладывать надо.- не кушать и не пукать. если не отражено за 25 лет.-за граты. серега носит передачи и ждет под шансончик. быстренько все перестанут оформлять на себя статки депутатов. особенно бабуля из ЗАКАРПАТТЯ. ВЛАДЕЛИЦА ГАЗОВЫХ ВЫШЕК В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ. КУПИВШАЯ ИХ ЗА ГРИВНУ.. а несторок пусть пишет стишки на радио шансон. -МАМО МАМО. ЯТАК ТЕБЕ ЧЕКАЮ. музыка поплавского.
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАПК проверяет 5 тыс. грн Лещенко, но не проверяет сотни миллионов кеша, задекларированного БПП - вот все, что вам нужно знать о борьбе с коррупцией в Украине. на месте США и ЕС я бы всю помощь этим ворюгам остановил. лучше ужасный конец, чем ужас без конца. третьему майдану быть- панамские патриоты совсем попутали берега.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Fuck Corruption. Кажется Corruption отымел(а) самого Лещенко.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК просит "Украинскую правду" предоставить информацию о гонораре Лещенко
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ Давос Донбасс задержание Интерпол Киев комитет Крым Минобороны Нацполиция обстрел переговоры Польша Порошенко прокуратура Путин разведка розыск Россия Савченко санкции стрельба суд Супрун Ульяна США терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти