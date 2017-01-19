 НАПК просит "Украинскую правду" предоставить информацию о гонораре Лещенко

Соответствующий запрос поступил "Украинской правде" от НАПК, сообщает Цензор.НЕТ.
"Согласно имеющейся информации, Лещенко в соответствии с условиями гражданско-правового договора в 1-2 квартале 2016 года вашей организацией начислены и выплачены доходы в размере 5310,98 гривен", - сказано в документе.
НАПК просит предоставить сведения о начислении таких доходов и заверенные копии документов, подтверждающие взаимоотношения общественной организации "Украинская правда" с Лещенко.
Сергей Лещенко читал лекции в рамках "Школы журналистики", учрежденной одним из руководителей "Украинской правды" Павлом Шереметом, который трагически погиб 20 июля 2016 года. 17 января появилась информация, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет народного депутата Сергея Лещенко на совместительство и конфликт интересов.
"Центр противодействия коррупции" сообщил, что НАПК обратилось к ним по поводу информации о контракте Лещенко, по которому он получил 9 тысяч гривен за лекции в Киево-Могилянской Академии.
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А если еще выяснится, что Лещенко, дал 50 грн. парковщику, за оставленную на день машину, то прийдется создавать временную следственную группу, что бы расследовать это чудовищное преступление...
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Ну, и зачем этот цирк, и так понятно, что Лещенко зарабатывал бабло своим телом, той частью, что ниже спины
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И к Пинчуку он тоже за деньги ездит я так понял?
Это вообще законно?
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