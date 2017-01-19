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Все про:ВР (21320) исключение (66) Савченко (2430) Батькивщина (1831) Луценко Игорь (107)

 Фракция "Батькивщины" не намерена голосовать за исключение Савченко из Комитета нацбезопасности и обороны, - Игорь Луценко

Фракция "Батькивщины" в Верховной Раде не будет голосовать за исключение народного депутата Надежды Савченко (внефракционная) из состава парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Есть "политическая позиция", которая позволяет исключить Савченко из комитета нацбезопасности и обороны, - глава регламентного комитета Пинзеник. ВИДЕО

"Я считаю, что это постановление не имеет никакого смысла, поскольку исключить по регламенту депутата из комитета, такого механизма не предусмотрено. Я не думаю, что тот скандал, который сейчас раздувают вокруг персоны Савченко, является объективным. Савченко является обычным депутатом. Если мы не хотим, чтобы она была депутатом, этот вопрос можно ставить, но только в политической плоскости. Если она депутат, она должна работать в комитете, это ее обязанность. Давайте тогда запретим ей вообще сюда заходить, в Верховную Раду. При всем моем радикальном осуждении тех вещей, которые иногда говорит Савченко, там, я уже говорил с представителями прокуратуры, нет состава государственной измены до сих пор. Если бы был состав государственной измены, я уверен, что давно бы уже было производство и куча политиков здесь бегали бы и это производство двигали дальше", - отметил политик.

Смотрите также: Савченко могут исключить из комитета нацбезопасности и обороны уже сегодня, - нардеп Винник. ВИДЕО

Он добавил, что фракция не видит оснований голосовать за исключение Савченко. "Тем более, я сомневаюсь, что вообще этот зал способен дать больше 150 голосов за подобный юридический нонсенс", - добавил он.

Напомним, на заседании Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны 18 января нардеп Иван Винник (фракция БПП) призвал по факту госизмены исключить Савченко из комитета. Члены комитета поддержали постановление об исключении Савченко.

Савченко в свою очередь, назвала решение комитета "незаконным".


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я приватизацией общаг не занимался - так шо мимо))))
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Щоб за Юлю голосувати треба бути думаючою, розумною людиною і патріотом, а не прокацапським тупим бидлом, або тим бидлом, що голосує за тупого зека або однотурового баригу. І шо тут непанятнага?
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что у Батькивщини на уме, то у савченко на языке
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Ну, кто бы сомневался. Всё, что плохо для Страны - плохо и для Пороха. Ну а разве можно не вредить Оппоненту?
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правильно!!!! хоть Надька и чудачит -есть кадры у нас которых стрелять надо-опять влада и кролячий фронт мозги дурят -народ не ведитесь-гляньте кто киздит там больше всех?ворюги и сбитые летчики.пашинские и.д
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Шо козломордый путеноид? В бой за агентов скрепной родины? Воен путена задроченный
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Юля на Пукина стала работать раньше Гади. Контракты заключала, шо даже Янукович матюкался. Недаром Гадя оказалась в бригаде Тимошки. Одно дело делают. Бля, когда эта мразота передохнет уже
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у тебя пса ольгино путин янукович с большой буквы-тысам то кто?а ну скажи хуйло?
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Несмотря на всю неоднозначность моего отношения к Савченко, среди депутатов есть минимум 2-3 десятка деятелей, чью измену Родину доказать в разы легче. Хотя... Хрен их знает, какую страну они считают своей Родиной и считают ли какую-нибудь вообще.
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Верховная Рада проголосовала за допуск в Украину войск НАТО до 3 000 чнловек с военной техникой и другой амуницией сроком на 365 дней,"за" проголосовали 236 депутатов.. :D
Хорошая новость.
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Nu eto na ucjenija, kstati, mozjno i otpisatsa nu popali po polucjlencam i kacapam, nu tak ucjenija zje, a kogda ucjisjsa vsjako bivajet - kstati, a paraleli ne pomnisj, - nu zabludilis ....., takm zje granica ne markirovanna, vidisj kak polucjajetsa, tak sjto kamni letajet obratno inogda, i nekotorim razbrasivatj nado ih vnimateljno.
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рыго-соевые мынстеце-сколковские.
вы дуйтесь хоть до геморроя ,
а следующий президент-Юля !
и ваш барыжный будет тикать шо пацюк...
аж гай шумитымэ !!!
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Да Савченко просто хотят прикрыть грабеж населения!!! Что Савченко гонит контрабанду в Луганду???? У нее Липецк??? Она такой вор как Пашинский и Коненко? От нее убытков , только потрындеть, реально ничего не решает, в отличие от шоколадно -кроличьей банды!!! Она дура, но не вор!!!
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Может и не ворует, но из этой семейки святых я бы тоже не стал лепить.
Мать Надежды Мария Савченко потребовала у мэра Киева Виталия Кличко выделить участок земли в Голосеевском районе Киева по улице Лазурная, 15. Об этом она заявила на заседании Киевсовета."Так как Надя Герой Украины, единственная женщина Герой, она заслуживает на достойный участок", - заявила Савченко старшая.Она отметила, что участок должен находится у озера. Рыночная стоимость сотки земли по ул. Лазурной начинается с 9 тыс. долларов. В свою очередь Кличко пытался объяснить Савченко, что инвалиды, афанцы и другие льготники стоят в очереди на выдачу по 30 лет.
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А почему и не выделить? Вон в ригошоколадных под Киевом какие терема кругом.
Ты об этом слышал? Или тупой.
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Я не знаю - правильно ли поступает Савченко, но то, что она способна на ПОСТУПКИ уже делает ей честь. В то, что она агент Кремля, я не верю. В этом случае она должна быть гениальной актрисой.
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кадыров тоже делает поступки, сначала режет кацапам головы, а потом герой рассеи.
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Вы путаете поступки с бессмысленным метанием.
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А если бы Надя у Вас под дверью насрала, Вы бы быстро опредилились правильно она поступила или нет? Но это был бы однозначно - ПОСТУПОК!
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А кто осмелится под такой вой шакалов вести себя самостоятельно?
У нас прывыкли, ЧТО ИЗВОЛИТЕ.
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а вот серьезно!!!!!!!кого выбирать?????народ !?????подскажите!!!!!!я бы сейчас Миху-выбрал.но что к выборам будет х.з----остальные -рвоту вызывают
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Самым умным поступком украинцев в 20 веке является то, что выбрали Порошенка.
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та ДА .... лише до 21 століття він ПРОСТРОЧИВСЯ І СКУРВИВСЯ , став нагадувати прастроченого охендовского.... А від прострочених продуктів або ДРИСЛЯ , або РВОТА....Що в принципі ми і маємо.
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Да ты уже Пукина выбрала, козломордая свинья. Ты ещё и тупорылая свинья. Таких в Ольгино не берут. Самодеятельный воин Путена, мля
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uran31 вот-вот...в 20 м надо было и похоронить тварь.

ты там сильно не зализывай,а то харан какать не сможет !!!
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РАБссияне увеличили на 5 000 тонн потребление шыколада жидо-бандеро-хвашыстской Хунты
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та навіщо медведчуковській кодлі голосувати проти кремлівської консерви? Вони ж такі самі..
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Теперь будем взвешивать, какое из дерьма легче и не так отяготит плечи украинцев .
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Від початку савченкіади питав знавців у мережі :-скількох ворогів України знищила Н.Савченко ? Досі не почув про жодного.Інформацію від ворога не вважаю такою,що підлягає розгляду.
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А это вообще то прикольно - стать Героем Украины не уничтожив ни одного врага! Более того, при попытке ее освобождения убито врагами 17 человек. Может там была засада в которую заманивали? А ее голодовка в 64 дня, что превышает возможности человеческого организма на 4 дня? А сухая головка в 10 дней, хотя больше 8 дней без воды ни один человек на планете до нее не выживал... И при этом так "дэбэло" растолстеть. Может не было никаких голодовок вообще? Ну я именно так сейчас и считаю - "Развели нас как котят". Но уж если вступил в говно, то это совсем не означает, что там и в нем нужно оставаться! Короче, нужно изгнать ее на хрен из всех структур и провести соответствующее расследование на предмет измены Родине и присяге.
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Спросим со временем. Обязательно спросим! Ведь именно он, как Главнокомандующий, был обязан сперва засунуть ее в клинику на реабилитацию (а там врачи быстренько бы выяснили как она "голодала") и прогнать через процедуру фильтрации на предмет вербовки...
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Тебе бы в НКВД работать с Берией. Жаль поздно вылупился!
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"нет состава государственной измены до сих пор"

Угу. Давайте дождёмся, когда будет. Вернее, когда обнаружат.

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А вот это плохо. Прежде всего, для самой Батькивщины. Какие договоренности о "мирном разводе" (учитывая совместное прошлое) не существовали бы между Батькивщиной и Савченко, если стоит вопрос об угрозе нац. безопасности- нужно утереть сопли и действовать твердо.
Кстати, а че ж тогда Гадю в Раде пересадили из сектора БЮТ? Чтоб "не подслушивала" внутрипартийные "тайны"? Свои "тайны" не доверяете, а государственные- пожалуйста? Тогда верните её взад на место рядом с Тимошенко!
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пересадили к нефракционным, поскольку она уже не член фракции. А угроза нацбезопасности - просто истерика голодного фронта - им больше пиариться нечем, разве еще спецконфискацией, за которую сама коалиция голосовать не собирается.
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Писец. Как это страна еще существует? Может быть только потому, что в РФ еще больший писец?
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Как там у Губермана "Не сами по себе мы хороши, а фону из говна благодаря".
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Сколько придурков лайконуло. Весь "цвет общества" минстецевского. А дружные как шакалы.
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Почему "придурков минстецевских"? Я не "минстецевский", симпатизирую БЮТ и Тимошенко (раньше до определенного момента вообще рвал за них глотку), но если мне не всё нравится в их действиях, я должен молчать? Где логика в таком мягком отношении к Гаде с их стороны? Даже несмотря на то, СКОЛЬКО она навредила уже (и навредит еще) Украине? Где логика в том, чтобы отсадить её подальше от себя (чтоб не слушала) но не "отсадить" из органа, который занимается нац.безопасностью? Я вообще её бы из Рады выбросил. Но понимаю, что БЮТ эа это голосовать не будет. НО требовать от БЮТ голосования за то, чтобы эта консерва не имела доступ к важнейшей информации и не могла навредить стране, я вправе! Или Вы считаете по-другому?
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Ага, щас ! Эти принципиально беспринципные проститутки будут свою Гадю как собачку на поводке - подальше от себя, но поближе к соперникам,чтобы гадила,гавкала и кусала
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в южных областях Украины стартовали военно-морские учения,жителей данного региона просят соблюдать спокойствие,поскольку будут устанавливаться блок-посты и прочие инженерные работы,а также другие мероприяти..
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ВОНА-дура недальновидная..
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Ну убедились или еще не убедились, кто такая Юля?
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Vobsje to nabljudajetsa kakaja to panika u kremlebotov, nee ne toljko v Ukraine, vezde oni kak vignanije i nepodgotovleni k skritoi deiteljnosti - panika delajet svojo.
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А хто Савченко Героя України дав? Тимошенко? В неї скільки дурі в голові не виникло.
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Джулию Тимошиллу завербовали в июле 1995 года в справке ФСБ РАБссии под грифом "совершенно секретно" сообщается что Тимошенко и её муж Александр задержаны в аэропорту Внуково с наличностью в 100 000 долл.США.Службе внешней разведки Украины удалось получить этот документ и с ним был ознакомлен тогдашний президент Украины Кучма Л.Д.
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Дуркуешь Тогда валюту и ввозили и вывозили Бесприпятственно И что они ему сделали ? Поблагодарили что он в рашу баксы привез Думал у одного чингачгука Тотемный зверь удод теперь вижу у некоторых стецьгавов И родственики удоды
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Так есть гос измена или ее нет? И кто это должен доказывать? СБУ? Потом снимать неприкосновенность и судить? А когда же тогда исключать из коммитета по Гос. безопасности? А если гос. измены нет? Т.е. состава преступления нет? То что тогда? Одно понятно. В Украине не существует система гос. безопасности!
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Понятно...)))
"А потом зазвонил телефон,
- Кто говрит?
- Он"...)))
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Да.., это уж точно, бесплатно птичка и гнезда не вьёт! Представитель лугандона в нацбезопасности, класс! Спросите же у юли, сколько она хочет!
Последнее, очень надеюсь что когда гадя сядет, то камеру свою поделит с бютовцами. Ведь разоблачат проект хуйла "савченко" обязательно.
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Залізна логіка(((
Як на гадіному піарі у раду йти- це вони можуть, а як голосувати за виключення з комітету, то їхня хата з краю? Колаборанти махрові
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Так вот почему сегодня ее не уволили с комитета? БЮТ помешал! У идиотов ригошоколадных заворот мозгов получился.
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Батькивщина. Глубок смысл этого слова и заслужить особую честь называться именем "Батькивщина",требует соответствующих заслуг. Есть ли они?
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Скажи кто твой друг и я скажу кто ты.
Судя по друзьям Савченко сепаратистам и оккупантам несложно сделать вывод, что Савченко такая же вата и враг Украины, как оккупанты и сепаратисты.
Ни для кого не секрет, что секта Батькивщина давно сотрудничает с пророссийским Оппонблоком и всячески вредит Украине, а этот случай только один из мнгих, где Батькивщина в очередной раз показала свое антиукраинское пророссийское нутро защищающая кремлевского агента Савченко.
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Тяжка тема для Вонаботів. Так вони тупо спамити почали.
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Не так для юлеботів, вони вже привикли, а от порохоотсосам дуже важко гавкати з 9 до 18 за карамельку, бо знаючи стільки попід матрасами ваших хозяїв лежить, то ви тут зад напрягаєте за копійки.
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Ну розкажи мені про бідну як церковна миша Юлю.
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ну канешна. чего ожидать от кремлевских балалаечников? зачем ее убирать, она хорошая, у нее нет завода в липецке. а нет завода- значит патриот.
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Правда Жизни!! С Липецкой фабрикой и дурак патриотом будет.
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А кто торгует углем с Лугандой и 47% идет террористам??? Савченко или шоколад??? Миллиарды воруют , а срач вокруг никому не нужной Савченко!!!
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Привели у раду засланого козачка, відпиарились по повній на "героїзмі" гаді, а тепер - умывают руки)))
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При появлении Тимошенко и ее спикеров в СМИ, у каждого из подсознания должен выплывать треугольник "Тимошенко - Савченко - Путин", - установка в команде президента ,БПП и минстець.
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Эт точно! Пошла команда ТОПИТЬ какой придурок как сможет. Но заставь придурка богу молится он и лоб расшибет. Чем больше эта долбобратия гавкает, тем больше рейтинги у Тимошенко. Слава богу народ уже узнал, кто есть ху.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФракция "Батькивщины" не намерена голосовать за исключение Савченко из Комитета нацбезопасности и обороны, - Игорь Луценко
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