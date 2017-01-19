 Фракция "Батькивщины" не намерена голосовать за исключение Савченко из Комитета нацбезопасности и обороны, - Игорь Луценко

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".
"Я считаю, что это постановление не имеет никакого смысла, поскольку исключить по регламенту депутата из комитета, такого механизма не предусмотрено. Я не думаю, что тот скандал, который сейчас раздувают вокруг персоны Савченко, является объективным. Савченко является обычным депутатом. Если мы не хотим, чтобы она была депутатом, этот вопрос можно ставить, но только в политической плоскости. Если она депутат, она должна работать в комитете, это ее обязанность. Давайте тогда запретим ей вообще сюда заходить, в Верховную Раду. При всем моем радикальном осуждении тех вещей, которые иногда говорит Савченко, там, я уже говорил с представителями прокуратуры, нет состава государственной измены до сих пор. Если бы был состав государственной измены, я уверен, что давно бы уже было производство и куча политиков здесь бегали бы и это производство двигали дальше", - отметил политик.
Он добавил, что фракция не видит оснований голосовать за исключение Савченко. "Тем более, я сомневаюсь, что вообще этот зал способен дать больше 150 голосов за подобный юридический нонсенс", - добавил он.
Напомним, на заседании Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны 18 января нардеп Иван Винник (фракция БПП) призвал по факту госизмены исключить Савченко из комитета. Члены комитета поддержали постановление об исключении Савченко.
Савченко в свою очередь, назвала решение комитета "незаконным".
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"Есть достаточно людей, которые хотят работать в комитете по нацбезопасности. Например, Кишкарь", - Пашинский. ВИДЕО(55)
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Есть "политическая позиция", которая позволяет исключить Савченко из комитета нацбезопасности и обороны, - глава регламентного комитета Пинзеник. ВИДЕО(82)
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"Думаю, в Раде найдется необходимое количество голосов", - Тымчук об исключении Савченко из Комитета по вопросам нацбезопасности(83)
Савченко никто не уполномочивал вести переговоры с террористами и обнародовать списки пленных, - СБУ(97)
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Хорошая новость.
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вы дуйтесь хоть до геморроя ,
а следующий президент-Юля !
и ваш барыжный будет тикать шо пацюк...
аж гай шумитымэ !!!
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Мать Надежды Мария Савченко потребовала у мэра Киева Виталия Кличко выделить участок земли в Голосеевском районе Киева по улице Лазурная, 15. Об этом она заявила на заседании Киевсовета."Так как Надя Герой Украины, единственная женщина Герой, она заслуживает на достойный участок", - заявила Савченко старшая.Она отметила, что участок должен находится у озера. Рыночная стоимость сотки земли по ул. Лазурной начинается с 9 тыс. долларов. В свою очередь Кличко пытался объяснить Савченко, что инвалиды, афанцы и другие льготники стоят в очереди на выдачу по 30 лет.
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Ты об этом слышал? Или тупой.
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У нас прывыкли, ЧТО ИЗВОЛИТЕ.
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ты там сильно не зализывай,а то харан какать не сможет !!!
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Угу. Давайте дождёмся, когда будет. Вернее, когда обнаружат.
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Кстати, а че ж тогда Гадю в Раде пересадили из сектора БЮТ? Чтоб "не подслушивала" внутрипартийные "тайны"? Свои "тайны" не доверяете, а государственные- пожалуйста? Тогда верните её взад на место рядом с Тимошенко!
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"А потом зазвонил телефон,
- Кто говрит?
- Он"...)))
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Последнее, очень надеюсь что когда гадя сядет, то камеру свою поделит с бютовцами. Ведь разоблачат проект хуйла "савченко" обязательно.
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Як на гадіному піарі у раду йти- це вони можуть, а як голосувати за виключення з комітету, то їхня хата з краю? Колаборанти махрові
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https://youtu.be/Gz306Muea54
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Судя по друзьям Савченко сепаратистам и оккупантам несложно сделать вывод, что Савченко такая же вата и враг Украины, как оккупанты и сепаратисты.
Ни для кого не секрет, что секта Батькивщина давно сотрудничает с пророссийским Оппонблоком и всячески вредит Украине, а этот случай только один из мнгих, где Батькивщина в очередной раз показала свое антиукраинское пророссийское нутро защищающая кремлевского агента Савченко.
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