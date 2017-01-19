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Все про:Германия (2583) Лисичанск (112) Луганщина (3580) мэр (1399) похищение (1144) экстрадиция (227)

 Германия экстрадировала в Украину подозреваемого в похищении человека и хулиганстве сына мэра Лисичанска Шилина

Германия экстрадировала в Украину подозреваемого в похищении человека и хулиганстве сына мэра Лисичанска Луганской области Сергея Шилина.

Об этом Українським Новинам сказала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

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"Он уже в Украине, его везут в суд для избрания меры пресечения", - сообщила она.

В августе 2016 года в Лисичанске около кафе-бара по ул. Григория Сковороды, два гражданина, один из которых Шилин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли телесные повреждения 33-летнему мужчине, поместили его в багажник автомобиля Mercedes-Benz S350 TDI и уехали с места происшествия.

Автомобиль, по дороге в направлении Северодонецка, был остановлен сотрудниками патрульной полиции. По данному факту Лисичанским отделом полиции были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

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Во избежание уголовной ответственности сын мэра уклонялся от органов прокуратуры, в связи с чем был объявлен в розыск. К его розыску было привлечено подразделение Украинского бюро Интерпола. В результате проведенных сотрудниками Интерпола совместно с правоохранительными органами Германии оперативных мероприятий Шилин был задержан на территории указанной страны и подвергнут экстрадиционному аресту. Украине он был передан 18 января.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2015 года Сергей Шилин выиграл выборы на должность председателя городского совета Лисичанска Луганской области. Старший сын мэра - Андрей Шилин - объявлен в розыск по подозрению в наркоторговле.
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Экстрадировать его дальше,транзитов в ДНР,нам такое в Украине не надо.
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Нескромный вопрос: а за "лисичанскую народную республику" хоть кого-нибудь посадили?
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щас педро его замом одессҡого губера поставит
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Вчера, во время купания в крещенской проруби в пруду поселка Батман (город Макеевка на оккупированной территории Донбасса) утонул 23-летний боевик так называемой "ДНР". Макеевчане утверждают, что это местный житель Сергей Спатар.
"Примерно в 14.00 он нырнул, ушел под лед. Был в алкогольном состоянии. Реально пьяный был, два раза со ступенек падал", - рассказали в соцсетях местные жители Александр и Антон.
Тело утонувшего достали примерно через час сотрудники "МЧС ДНР".
"Не остановили его - а как? Он же служит, к таким страшно лишний раз подойти, что-то объяснить. Поэтому он нырнул и не вынырнул", - прокомментировал житель Макеевки Олег Жарко.


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Зря. У нас он точно будет на свободе, как Толстошеев (куряще-пьющий эпилептик со справкой)
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нанесение тяжких телесных не, зато хулиганство.
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зря: у нас отпустят под руководством карманного прокурора от "пороха"
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Выйдет под залог и к бабке гадалке не ходи.
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Как мог такой негодяй вырасти у такого уважаемого человека как мэр Лисичанска?!!! Кто его воспитывал? Не могли же лисичане наркоторговца выбрать в свои лидеры?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания экстрадировала в Украину подозреваемого в похищении человека и хулиганстве сына мэра Лисичанска Шилина
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