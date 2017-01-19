 Германия экстрадировала в Украину подозреваемого в похищении человека и хулиганстве сына мэра Лисичанска Шилина

Об этом Українським Новинам сказала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
"Он уже в Украине, его везут в суд для избрания меры пресечения", - сообщила она.
В августе 2016 года в Лисичанске около кафе-бара по ул. Григория Сковороды, два гражданина, один из которых Шилин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли телесные повреждения 33-летнему мужчине, поместили его в багажник автомобиля Mercedes-Benz S350 TDI и уехали с места происшествия.
Автомобиль, по дороге в направлении Северодонецка, был остановлен сотрудниками патрульной полиции. По данному факту Лисичанским отделом полиции были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Во избежание уголовной ответственности сын мэра уклонялся от органов прокуратуры, в связи с чем был объявлен в розыск. К его розыску было привлечено подразделение Украинского бюро Интерпола. В результате проведенных сотрудниками Интерпола совместно с правоохранительными органами Германии оперативных мероприятий Шилин был задержан на территории указанной страны и подвергнут экстрадиционному аресту. Украине он был передан 18 января.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2015 года Сергей Шилин выиграл выборы на должность председателя городского совета Лисичанска Луганской области. Старший сын мэра - Андрей Шилин - объявлен в розыск по подозрению в наркоторговле.
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"Примерно в 14.00 он нырнул, ушел под лед. Был в алкогольном состоянии. Реально пьяный был, два раза со ступенек падал", - рассказали в соцсетях местные жители Александр и Антон.
Тело утонувшего достали примерно через час сотрудники "МЧС ДНР".
"Не остановили его - а как? Он же служит, к таким страшно лишний раз подойти, что-то объяснить. Поэтому он нырнул и не вынырнул", - прокомментировал житель Макеевки Олег Жарко.
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