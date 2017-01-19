 Директор аптеки в Киеве задержан за сбыт запрещенных препаратов, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В сообщении отмечается: "Работники управления противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве выявили факт сбыта комбинированного лекарственного средства "Пенталгин ИС". Полицейские задокументировали попытку руководителя одной из столичных аптек сбыть медицинский препарат без соответствующего рецепта.
По данному факту начато уголовное производство, квалифицированное по ч. 1 ст. 320 (Нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.
Изъятые медпрепараты направлены на экспертизу. По ее результатам будет решен вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения и сообщении ей о подозрении.
Женщине грозит до трех лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".
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копеечный препарат, который можно купить в любой аптеке..аж 9,5 мг фосфата кодеина на 1 таблетку..
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