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Все про:наркотики (1230) Нацполиция (5526) аптека (55)

 Директор аптеки в Киеве задержан за сбыт запрещенных препаратов, - Нацполиция

26-летняя заведующая аптеки безрецептурно продала киевлянке 30 единиц лекарственного средства, находящегося в перечне препаратов с ограниченным оборотом. Открыто уголовное производство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Работники управления противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве выявили факт сбыта комбинированного лекарственного средства "Пенталгин ИС". Полицейские задокументировали попытку руководителя одной из столичных аптек сбыть медицинский препарат без соответствующего рецепта.

По данному факту начато уголовное производство, квалифицированное по ч. 1 ст. 320 (Нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Изъятые медпрепараты направлены на экспертизу. По ее результатам будет решен вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения и сообщении ей о подозрении.

Женщине грозит до трех лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".

Смотрите также: Группа наркодилеров задержана во Львове за попытку подкупа руководства полиции. ФОТО
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Ну,если прокуроры в Украине наркобороны )) То аптекарю сам Бог велел ))))) Шутка.- Мрази.
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полицаи идиоты Пенталгин не входит в список препаратов реализуемых по розовым рецептам,и не входил,там нет никаких запрещенных или ограниченным оборотом в Украине прокурсоров и веществ утвержденных в списках А и Б Постановой КМУ
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Ну прям Пабло Эскобар какой то. А цыган с героином когда крышевать перестанут ?
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очередная победа над наркобизнесом..
копеечный препарат, который можно купить в любой аптеке..аж 9,5 мг фосфата кодеина на 1 таблетку..
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даже тяжело преувеличить масштаб и значимость успеха....
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пенталгин вообще безпантовая дрянь -есть аптечки в которых вкусняшки пожощщщще продаются-заказ сто пудов-
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судя по коментам: понять и простить пусть дальше барыжит, а виновата "злочинна влада"
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Просто если есть желание, прогуляйся по аптекам которые крышуют, сможешь купить по настоящему серьезное, а пенталгин нарикам нафик не нужен, обычная заказуха.
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Как он не нужен наркоманам,а если голова у них заболит.
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Новость дня!! Наконец то за аптечную мафию взялись.
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Сюр какой-то, пенталгин продается без рецептов через инет. Имитация борьбы с наркотой.
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Там кодеин, а он опийный наркотик. А учитывая концентрацию и кол-во, сегодня аптечная наркомафия получила сокрушительный удар.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор аптеки в Киеве задержан за сбыт запрещенных препаратов, - Нацполиция
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