EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  187  2
Все про:пожар (2934) ГСЧС (651)

 С начала года в результате пожаров в Украине погиб 171 человек

Более ста человек пострадали.

Всего с начала года в результате пожаров погибли уже 171 человек, а пострадали - 100, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС.

В зимний период спасатели ГосЧС фиксируют резкое увеличение количества пожаров в жилом секторе, которые часто приводят к трагическим последствиям. Только за прошедшие сутки в стране возникло 149 пожаров, из которых 88 - именно в помещениях граждан. Количество погибших в течение дня достигала 5 человек.

Основными причинами возникновения пожаров в помещениях является нарушение гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей и печей, а также курение в нетрезвом состоянии, неосторожное обращение детей с огнем, перегрузки или неисправности электросети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деревянная церковь сгорела на Черкасщине, - ГСЧС
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVReTh3VERkUmRIUkRkekJaUWpnd1NsQlJiMlJEYmpCTFJUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ни менты не работают,ни пожарники ! Одни офшоры как часики ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Bozje moi, tak v vedite eti detektori kak obezateljnije, jesli vam vozjni zjizni svoih grazjdan, nu hotj minimaljnije po vozmozjnostjam i ne nakrucjenije - realjno pomozjet, 101%, et odno iz lucjsjih izobritenij po sohroneniju zjiznei, ja ne govorju, sjto nado obezateljno uzje s vtorogo etazja v cjastnih domah pozjarnuju lestnicu kak obezateljnuju, nu horosj tam nogi perelomajet, no zjivi to ostanetsa. Nu neznaju, licjno mne doma v kazjdom pomesjcjenije i svjazani soboi, da bivajet sjto v podvale muha zimoi mezjdu etim sensorami zalezit i togda orjot vse doma, nu eto jerunda, po sravneniju s bezopasnostju, kotoruju oni dajot.


 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года в результате пожаров в Украине погиб 171 человек
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ Давос Донбасс задержание Интерпол Киев комитет Крым Минобороны Нацполиция обстрел переговоры Польша Порошенко прокуратура Путин разведка розыск Россия Савченко санкции стрельба суд Супрун Ульяна США терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти