 С начала года в результате пожаров в Украине погиб 171 человек

Всего с начала года в результате пожаров погибли уже 171 человек, а пострадали - 100, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС.
В зимний период спасатели ГосЧС фиксируют резкое увеличение количества пожаров в жилом секторе, которые часто приводят к трагическим последствиям. Только за прошедшие сутки в стране возникло 149 пожаров, из которых 88 - именно в помещениях граждан. Количество погибших в течение дня достигала 5 человек.
Основными причинами возникновения пожаров в помещениях является нарушение гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей и печей, а также курение в нетрезвом состоянии, неосторожное обращение детей с огнем, перегрузки или неисправности электросети.
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