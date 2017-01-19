 "Под разными предлогами": Администрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против России, - МИД РФ

Об это, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Вашингтон, начиная с 2014 года, под разными предлогами (...) порядка 35 раз вводил и расширял всевозможные ограничения против России. В американских "черных списках" сейчас 172 российских гражданина, а также 350 наших юридических лиц, включая флагманы энергетики, ВПК (военно-промышленного комплекса - ИФ) и финансового сектора", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, для оправдания санкционной политики "был придуман тезис об агрессивном поведении России, абсолютно не имеющий под собой никакой фактуры".
Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
В августе 2014 года Россия ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые "контрсанкции" представляли собой запрет сроком на один год на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.
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Вы тогда диво заскулите: "Верните нам Обаму"!
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- объявил 10% скидки в день инагурации Трампа....
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Темболее после такого вылизывания.
Maksym Poltava до ВАТА ШОУ2 год ·
В Златоусте выпустили килограммовые серебряные и золотые монеты с Трампом и AmeriKой! ))
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Скажите спасибо, что не разбомбили.
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""Под разными предлогами": Администрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против России"
это фрикциями называется.
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