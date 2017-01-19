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Все про:МИД РФ (890) Обама (1602) Россия (64771) санкции (5800) США (11712)

 "Под разными предлогами": Администрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против России, - МИД РФ

Уходящая администрация президента США Барака Обамы порядка 35 раз вводила ограничения в отношении России, 172 россиянина и 350 юридических лиц находятся в "черных списках" Вашингтона.

Об это, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Вашингтон, начиная с 2014 года, под разными предлогами (...) порядка 35 раз вводил и расширял всевозможные ограничения против России. В американских "черных списках" сейчас 172 российских гражданина, а также 350 наших юридических лиц, включая флагманы энергетики, ВПК (военно-промышленного комплекса - ИФ) и финансового сектора", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, для оправдания санкционной политики "был придуман тезис об агрессивном поведении России, абсолютно не имеющий под собой никакой фактуры".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Россия продолжает оккупировать украинскую территорию и вмешиваться в дела Украины, - Обама. ВИДЕО

Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

В августе 2014 года Россия ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые "контрсанкции" представляли собой запрет сроком на один год на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.
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Козломордые, потерпите - скоро начнет Трамп вводить....
Вы тогда диво заскулите: "Верните нам Обаму"!

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Моя пдакать! Главный воентрог козломордого МО РФ
- объявил 10% скидки в день инагурации Трампа....

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О! Русня с китайцем обнимается. Хотя вряд ли китайцы вас обнимать будут.
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как кто здесь уже говорил - страна победившей проституции
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говоря о проститутках, ботокс явно машу в том числе имел в виду
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вводила и расширяла,, так расслабьтесь и получайте удовольствие,холопы
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раскудахталась маша... "Разные предлоги" это ваша кацапская подлость во всех вариациях
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Кацапня жалібно скавчить , як побита шкодлива собака.. Сподіваються, що Трапм пожаліє..
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aha, toljko ja ne pripomnju, cjtob respeblikansi dobro k maskovije otnosilis, net nu vobsje oni hotjat im dobra, no maskoviti soprotevljajetsa i prihoditsa ih na koleni stavitj.
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Ничё-ничё... Завтра ТрампНаш придёт и всё снимет.

Темболее после такого вылизывания.
Maksym Poltavaдо ВАТА ШОУ2 год ·
В Златоусте выпустили килограммовые серебряные и золотые монеты с Трампом и AmeriKой! ))
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Они считают, что если Путину такое нравилось, значит такого хотят все.
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порядка 35 раз вводила ограничения в отношении России, 172 россиянина и 350 юридических лиц находятся в "черных списках" Вашингтона. - malo, demokratiki odnako, nu nicjo, jastrebi vsegda izpravljajet osjibki demokratov, obicjnaja procedura.
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Кацапы. Вы сначала научитесь себя вести. Тогда не будет подобных инцидентов.
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А я прочитал как "Под разными предлогами": Администрация Обамы 35 раз вводила и расширяла анальный проход россии".
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вчера 80% петербургского офиса Лайфньюса сократили - дойдет очередь и до этих говноедов.
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"...35 раз вводила и расширяла санкции против России..."
Скажите спасибо, что не разбомбили.
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бедные козломордики, за что ж вас так?... Пора перейти к самым жестким контрсанкциям - запретить поставки боярышника в Оклахому и запатентовать полезную модель петуха из говна, чтобы потом, когда тупые пиндосы захотят это повторить, затаскать их по международным судам.
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ай-да заголовок!
""Под разными предлогами": Администрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против России"
это фрикциями называется.
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МИДу РФ - Пацаны!!! Не сцыте, не сцыте!!! Это только цветы шыпастые. Еще будут иски, будут потероны бабосов, еще будет мутня внутренняя. Мы на подходе. Мы всегда плечо подставим.
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Піна з рота, скаженіют параноікі від неспроможності змінити сітуацію ))))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Под разными предлогами": Администрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против России, - МИД РФ
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