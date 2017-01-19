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Все про:прокуратура (2547) Узбекистан (66) махинации (345)

 Гражданин Узбекистана, находящийся в розыске Интерпола, арестован в Киеве, - столичная прокуратура

В Киеве арестован гражданин Узбекистана, находившийся в международном розыске за миллиардные финансовые махинации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №9 Соломенским районным судом применен экстрадиционный арест к 33-летнему гражданину Узбекистана, находящемуся в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений на территории Узбекистана", - говорится в сообщении.

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Иностранца задержали на отдельном контрольно-пропускном пункте "Киев" Госпогранслужбы Украины. При себе у мужчины был паспорт гражданина Доминиканской Республики и Узбекистана.

Как пояснили в ведомстве, согласно учетам генерального секретариата Интерпола, указанный гражданин находится в международном розыске по подозрению в присвоении средств в размере свыше 91 млн долларов, сокрытии иностранной валюты на сумму около 200 млн долларов и 271 тыс. 602 евро, легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности на сумму 77,4 млн швейцарских франков и 200 тыс. латвийских лат, а также служебном подлоге.

Сейчас ожидается запрос от компетентных органов Узбекистана о выдаче злоумышленника для привлечения его к уголовной ответственности.

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