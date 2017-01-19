 "Период государственного ТВ и радио завершен окончательно", - ЕС о регистрации "Национальной общественной телерадиокомпании Украины"

Об этом говорится в сообщении главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, передает Цензор.НЕТ.
"Посол Мингарелли о создании общественного вещания: Я рад, что сегодня была зарегистрирована общественная телерадиокомпания. Это означает, что период государственного ТВ и радио завершен окончательно. ЕС продолжит и дальше поддерживать реформы в этой сфере", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня государство зарегистрировало "Национальную общественную телерадиокомпанию", которая является правопреемником Национальной телекомпании Украины.
373 5
Аваков и глава представительства ЕС Мингарелли договорились о продолжении сотрудничества по реформированию МВД. ФОТО(70)
Украинское правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году. Теперь важно избежать регресса и закрепить успех, - Мингарелли(69)
Украина пока не может быть членом ЕС, хотя двери остаются открытыми, - Мингарелли(59)
Мы уверены, что "голландские трудности" удастся решить в ближайшие 2-3 дня, - посол ЕС в Украине(12)
Посол ЕС в Украине Мингарелли осуществит свой первый региональный визит в Харьков(19)
Антикоррупционные суды должны быть созданы без задержек: мы постоянно об этом говорим на встречах с украинскими властями, - глава представительства ЕС Мингарелли(22)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить