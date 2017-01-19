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 "Период государственного ТВ и радио завершен окончательно", - ЕС о регистрации "Национальной общественной телерадиокомпании Украины"

В Евросоюзе приветствуют регистрацию "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ).

Об этом говорится в сообщении главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, передает Цензор.НЕТ.

"Посол Мингарелли о создании общественного вещания: Я рад, что сегодня была зарегистрирована общественная телерадиокомпания. Это означает, что период государственного ТВ и радио завершен окончательно. ЕС продолжит и дальше поддерживать реформы в этой сфере", - сказано в сообщении.

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Напомним, сегодня государство зарегистрировало "Национальную общественную телерадиокомпанию", которая является правопреемником Национальной телекомпании Украины.
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Для уже на перед обманутых вами ожиданиях. В эфире общественного телевидения и радио не может быть рекламы. Как жанра и даже скрытой. Деньги на работу этого эфира компания получает от граждан.
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В Украине больше нет независимых СМИ все под тиранией потрошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Период государственного ТВ и радио завершен окончательно", - ЕС о регистрации "Национальной общественной телерадиокомпании Украины"
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