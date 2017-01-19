 Госавиаслужба предоставила НАПК доступ к реестру гражданских воздушных судов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы.
"Документом предусмотрено налаживание прямого доступа НАПК к информационным базам данных, владельцем которых является Госавиаслужба, в частности к Государственному реестру гражданских воздушных судов. Доступ к полной версии реестра упростит работу ответственного ведомства в сфере предотвращения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией. Также стороны договорились о проведении совместных двусторонних и многосторонних встреч, обучающих мероприятий, конференций", - сказано в сообщении.
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