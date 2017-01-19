 10 городов в Польше готовы принимать львовский мусор для дальнейшей переработки, - Садовый

Об этом заявил журналистам городской голова Львова Андрей Садовый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В последнее время грузовики с львовским мусором в других областях останавливает полиция и сопровождает их обратно во Львов, чтобы они не могли выгрузить отходы на полигонах", - отметил мэр.
По его словам, если такая ситуация сохранится, спрессованный в брикеты и завернутый в целлофан мусор львовяне будут вывозить за границу: "Я вчера говорил с нашими городами-партнерами и ожидаю от них информацию. В частности, у нас в Польше есть десять городов-партнеров, и все они не против принимать львовский мусор для дальнейшей переработки".
Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.
По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.
После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.
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Лучше в Африку.
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и это - экспорт))))
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Інвестор сміттєпереробного заводу розповів, як його «відшили» у Садового
09 Червня 2016
Представник зарубіжної групи інвесторів, які мали намір збудувати сміттєпереробний завод у Львові, Ніколас ван Доеверен розповів у Львові, як влада міста гралася у мовчанку і відмовилася втілити проект, що не передбачав жодних витрат з міського бюджету. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.
http://portal.lviv.ua/news/2016/06/09/investor-smittyepererobnogo-zavodu-rozpoviv-yak-yogo-vidshili-u-sadovogo
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Дуже схоже на "поганому танцюристу...."
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Екс-депутат ЛМР Мирон Колодко запевнив: «Львівська міськрада мала не одну реальну пропозицію від інвесторів збудувати сміттєпереробний комплекс і не лише за каденції Андрія Садового, але й його попередників».
http://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/lviv-davno-mih-zbuduvaty-smittiepererobnyi-zavod-ekoloh-33187
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бАлоги нервово палять з краю
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Молодцы поляки. Очередной раз пришли на помощь УКРАИНСКОМУ НАРОДУ.
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