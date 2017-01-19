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Все про:Львов (3216) мусор (262) Польша (3581) Садовый (231) мусоропереработка (47)

 10 городов в Польше готовы принимать львовский мусор для дальнейшей переработки, - Садовый

В случае, если полигоны на территории Украины не будут принимать львовский мусор, его будут вывозить за границу, в частности - в Польшу.

Об этом заявил журналистам городской голова Львова Андрей Садовый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также: Львовский горсовет на внеочередной сессии определил пять площадок для прессования мусора в городе. ДОКУМЕНТ

"В последнее время грузовики с львовским мусором в других областях останавливает полиция и сопровождает их обратно во Львов, чтобы они не могли выгрузить отходы на полигонах", - отметил мэр.

По его словам, если такая ситуация сохранится, спрессованный в брикеты и завернутый в целлофан мусор львовяне будут вывозить за границу: "Я вчера говорил с нашими городами-партнерами и ожидаю от них информацию. В частности, у нас в Польше есть десять городов-партнеров, и все они не против принимать львовский мусор для дальнейшей переработки".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Во Львовском горсовете произошла драка из-за мусора, которая едва не переросла в поножовщину. ФОТО

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.

По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.

После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.
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10 городов в Польше готовы

Лучше в Африку.
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Вот они открытые рынки импорта в ЕС так обещанные петей...!
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Ну а чо? Нормальные такие рынки. Правла скорее всего за большие деньги. Ведь утилизация мусора это серьезный бизнес. Доказано американской и итальянской мафией.
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там траблы с мусором давно были... а из последнего, следует особую благодарность следует объявить Тягныбоку со "Свободой", которые заблокировали строительство перерабатывающего завода!!!
и это - экспорт))))
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Расцвет контрабанды мусора в в начальной стадии)
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А построить мусороперерабатывающий завод возле Львова не судьба?Во многих странах на переработке мусора зарабатывают миллионы + создаются новые рабочие места.
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проект заводу є, ЄБРР готовий виділити кошти, але головний БАРИГА блокує на рівні кабміну затвердження проекту
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друже, ти в цьому питанні розбирався? бо як мені відомо, будівництво заблокували депутати "Свободи" в міськраді... там щось про самовивіз їх не влаштувало... я не правий? давай разом подивимося на ситуацію, кидай посилання на свої джерела!
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За роки мерства Садового було майже чотири десятки інвесторів, бажаючих побудувати завод, але Андрійко та Ко дуже балувані.

Інвестор сміттєпереробного заводу розповів, як його «відшили» у Садового
09 Червня 2016
Представник зарубіжної групи інвесторів, які мали намір збудувати сміттєпереробний завод у Львові, Ніколас ван Доеверен розповів у Львові, як влада міста гралася у мовчанку і відмовилася втілити проект, що не передбачав жодних витрат з міського бюджету. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.
http://portal.lviv.ua/news/2016/06/09/investor-smittyepererobnogo-zavodu-rozpoviv-yak-yogo-vidshili-u-sadovogo
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знаю, але зараз сміттєпереробному заводу заважає не садовий, а пархатий през
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А 7 років без нинішнього хто йому заважав?
Дуже схоже на "поганому танцюристу...."
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Львів давно міг збудувати сміттєпереробний завод, - еколог.
Екс-депутат ЛМР Мирон Колодко запевнив: «Львівська міськрада мала не одну реальну пропозицію від інвесторів збудувати сміттєпереробний комплекс і не лише за каденції Андрія Садового, але й його попередників».
http://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/lviv-davno-mih-zbuduvaty-smittiepererobnyi-zavod-ekoloh-33187
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Думаю для того чтобы построить завод по переработке, нужно получить кучу разрешений, которые никто не даст. Не для того вся эта история с мусором затевалась, это ж получится что Садовой рейтинг себе поднимет, если чтото построит. Интересно будет узнать, по какой причине запретят мусор в Польшу вывозить.
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СБУ випадково викине секретні документи в сміття і вивіз сміття в Польщу заборонять..)
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зараз чоколядний барига придумає нові митні правила, якими заборонять вивозити сміття закордон
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У цього маразму зі сміттям взагалі кордонів не має?
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На полігонах?- На Сумщині взагалі на полі висипали і поїхали додому.
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Позорище....хуже только Итальяшки отправляющие мусор в Германию
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та зробіть звалку сміття в садового під парканом-швидше знайде вихід
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при чем здесь Садовой если решение о начале строительства блокируют другие люди?
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Единственное обещание Попрошенко которое он выполнил-"через рик краину нэ впизнаетэ"
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Так в чем проблема? Если не хотят бабосы тут доить, пусть поляки их косят.
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в Польше наш мусор как бесплатное сырье...Садовый заработал на мусоре ценой 4 жизней и испорченой экологии.
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неужели поляки надеются что-то найти после наших бомжей!? А еще появится новая лазейка для вывоза леса-кругляка и сигарет. Какой таможеник будет перебирать 20-ти тонные машины с лайном? Последний вопрос: кому это выгодно?
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Садовий винайшов нову та більш прибуткову схему по кантробасу, питання ? хто те сморідне сміття перевіряти буде :D
бАлоги нервово палять з краю
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О піду бАлогу потролю якщо той як завжди тут сере у Блозі на Цензорі )))))
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не переживай....на кордоні (в поляків) стоять сканери .... майже всі фури їдуть через ці сканери і ніхто руками нічого не перебирає
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Так это Садовый хочет контрабас провозить беззаботно)
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Поляки просто не в курсе, как именно львовяне вывозят свой мусор в другие регионы.
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Специально травят и топят Садового- за проукраинскую позицию Самопомичи. Прямо, ВСЕМ городам есть где мусор утилизировать, а Львову- нет! Специально подожгли свалку под Львовом.... Специально типа согласились принимать львовский мусор в Киеве, а потом раструбили, что весь этот сморид в столице- "от львовского мусора"- чтоб киевлян еще настроить против Садового.. Топят контрреволюционеры народные проукраинские силы- и Самопомич, и БЮТ. А быдломасса ведется. Зато потом кипятком будет сц*ться от очередного изверга-диктатора, и даже не факт, что украинского.....
Молодцы поляки. Очередной раз пришли на помощь УКРАИНСКОМУ НАРОДУ.
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опля... валюты в стране чисто на мусоре прибавится)))
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... при нашей организации - придётся ещё и доплачивать ...
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из бюджета... экспортное возмещение НДС)))
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везите прямо на банковую, пусть порося поваляется
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...o-o-o, это такой "легальный" трафик контрабанды можно организовать ...
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Теперь пойдет металомусор в Польшу,"отходы" древесины и прочие отбросы аллюминия
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садовий курва або виріши питання а не пиздуй накуй! Це не просто ганьба.....я навіть слова правильного вибрати не можу.
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садовому надо боьше с пецей якшаться, тогда сразу с мусором пролемы исчезнут
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Із-за "Свободівського" Тягнисрака на утилізації сміття поляки будуть гроші заробляти. Вічно воду каламутять на цьому -- тітушок підсилають, людей підбурюють. Не можуть пережити що їх львівська громада бортанула від влади.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины10 городов в Польше готовы принимать львовский мусор для дальнейшей переработки, - Садовый
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