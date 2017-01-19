 "Если за пять дней сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская - могут найти", - Мутко о допинговых пробах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sports.ru.
Во второй части доклада Ричарда Макларена, посвященного расследованию показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене "грязных" анализов российских спортсменов на "чистые" в более чем 30 видах спорта на зимних и летних Олимпийских играх между 2012 и 2014 годами, опубликованного 9 декабря 2016 года, говорилось о пробах двух российских хоккеисток, в которых нашли мужские ДНК.
Оправдываясь, вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что в допинг-пробах спортсменок можно обнаружить мужскую ДНК в течение пяти дней после секса.
"У нас нет спортсменов, которые бы исчезли с горизонта, и рассказывать о каких-то специальных программах, коктейлях - это глупости. Не надо двойных стандартов. Один может девушку поцеловать, а она перед этим якобы приняла наркотик. И этого спортсмена, имя называть не буду - освобождают, а нашего наказывают. Или ДНК. Вы знаете, что если за пять дней сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская - могут найти. Много таких факторов", - сказал Мутко.
Профессор Арне Юнгквист, член медицинской комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), прокомментировал слова вице-премьера России по спорту Виталия Мутко о том, что у женщины можно найти мужские ДНК после секса.
"Нет, это не так. ДНК - это очень индивидуальное, оно не передается через сексуальный контакт. Этот аргумент совершенно точно не сработает в качестве оправдания", - сказал Юнгквист.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет принял решение о продлении санкций в отношении РФ, которые были введены в связи с допинговым скандалом в российском спорте.
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ну, ту самую.. лишнюю))
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Каких только открытий в области биологии не совершишь, когда твою кацапскую сраку зашкварили за доппинг? Да, Мудко?
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Почему же? Пусть показывают, их дурость должна быть видна всему миру, чтобы не было иллюзий.
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Я просто очень ЗА, чтобы кацапы демонстрировали по полной свою неадекватность и являли миру себя во всей красе.
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ну нельзя же так петросянить
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Путен сказал: - "У нас лучшие проститутки!".
Вы что, Хуйлу не верите ?
Так что все может быть.
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