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Все про:медицина (1380) МОК (55) Россия (64771) допинг-контроль (167) Мутко (14)

 "Если за пять дней сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская - могут найти", - Мутко о допинговых пробах

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что в допинг-пробах спортсменок можно обнаружить мужскую ДНК в течение пяти дней после секса. Однако, в медицинской комиссии Международного олимпийского комитета опровергли заявления российского чиновника - ДНК не передается через сексуальный контакт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sports.ru.

Во второй части доклада Ричарда Макларена, посвященного расследованию показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене "грязных" анализов российских спортсменов на "чистые" в более чем 30 видах спорта на зимних и летних Олимпийских играх между 2012 и 2014 годами, опубликованного 9 декабря 2016 года, говорилось о пробах двух российских хоккеисток, в которых нашли мужские ДНК.

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Оправдываясь, вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что в допинг-пробах спортсменок можно обнаружить мужскую ДНК в течение пяти дней после секса.

"У нас нет спортсменов, которые бы исчезли с горизонта, и рассказывать о каких-то специальных программах, коктейлях - это глупости. Не надо двойных стандартов. Один может девушку поцеловать, а она перед этим якобы приняла наркотик. И этого спортсмена, имя называть не буду - освобождают, а нашего наказывают. Или ДНК. Вы знаете, что если за пять дней сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская - могут найти. Много таких факторов", - сказал Мутко.

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Профессор Арне Юнгквист, член медицинской комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), прокомментировал слова вице-премьера России по спорту Виталия Мутко о том, что у женщины можно найти мужские ДНК после секса.

"Нет, это не так. ДНК - это очень индивидуальное, оно не передается через сексуальный контакт. Этот аргумент совершенно точно не сработает в качестве оправдания", - сказал Юнгквист.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет принял решение о продлении санкций в отношении РФ, которые были введены в связи с допинговым скандалом в российском спорте.
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Прогресс налицо - от лженауки до сенсационных научных откритий в генетике
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Это у него из личного опыта. Видимо у него уже находили...
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А вы не знали - генетика - продажная девка империализма. Да здравствует кукуруза.
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мутко так часто занимается сексом, что у него обнаружили ... мужскую(!) ДНК))
ну, ту самую.. лишнюю))
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нечего добавить))) вот только интересно, а у мутка мужские хромосомы остались?)))
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Бедный Рыбников, ему никогда не поспеть за всеми высерами этих полоумных кацапских клоунов-шизофреников
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Кстати, нужно потребовать проведение обязательной экспертизы у Лошади на "конячу ДНК". Может с ним вообще противопоказано по-людски общаться. Только "но" и "тпру".
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мутко забыл добавить, что мужскую днк надо искать во рту
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места разные бывают, тут уж от фантазий эротических зависит
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Они (ДНК мужские после занятия секасом) до сих пор Мутку нашептывают: "лет ми спик фром май харт..." )))
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Кацапские унтерменши продолжают удивлять новыми открытиями в области медицины, так держать
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Ну да. А если пять дней не трахаться - ДНК будет "женским".
Каких только открытий в области биологии не совершишь, когда твою кацапскую сраку зашкварили за доппинг? Да, Мудко?
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Чо за бред. Вот такой критинизм лучше не показывать. В спорте употреблять допинг не льзя. Для Мутко. Спорт это система упражнений и тренировок организма, для того что бы добиться в соревнованиях лучшего результата, чем соперник. Допинг это средство для повышения ресурса организма. В спорте он запрещен, так как дает спортсмену не заслуженный трудом результат.
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"Вот такой критинизм лучше не показывать"

Почему же? Пусть показывают, их дурость должна быть видна всему миру, чтобы не было иллюзий.
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ДНК сексом не передаются. Мутко даже не понимает что это. Вероятно он имел в виду гормональную формулу. Но и в таком случае это не так. Секс перед соревнованием не допустим. Это ослабляет организм. Секс не меняет местами мужской и женский гормональный состав.
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Я не спорю с вами по поводу допинга и секса перед соревнованиями.
Я просто очень ЗА, чтобы кацапы демонстрировали по полной свою неадекватность и являли миру себя во всей красе.
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Не знаю как у Мутко с днк, а психиатру показать его надо.
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а в мужиках женскую днку можно отковырять - о!
ну нельзя же так петросянить
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у рузге ваньки женская ДНК появляется во многих ситуациях - например, при встрече с чеченцами, которые просят произнести утверждение, что Чечня - это круто.
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православное генетическое соитие - передача ДНК при сексе)) хотя в мордоре всё может быть, лишнехромосомные продолжают мутировать.
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расеяне, хорош отжигать, ну должен же быть предел этой глупости
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Vobsje to on mozjet i ne navral, v nekotorih mestah mozjno naiti, nu neznaju za pjatj dnei, no mozjno, toljko eto hromosomi muzjcjini i nenaidjosj, jesli zjensjcjina mojetsa, a tak da u ruskih mozjno eto javlenije naiti i cjerez nedelju, vtoruju.
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У мУтко после секса нашли мужское ДНК в анусе. Может он не врёт?
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Мутко, с...а, чё ж ты раньше несказал, что только раз в пять дней можно? А дама, вот, чаще занималась и....

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-Неудобно?! Да что ты знаешь о неудобстве?! Вот я однажды жену в постели Олегом назвал , вот это было неудобно!
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так отсасывать не надо перед соревнованиями. Не в писю же лезут пробу на допинг брать...
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Фига се, как можно конвертировать инфу. Пять дней и ты на пробе муж, пять дней и ты на пробе жен. И система никак в это не вкурит. Только Мутко в курсе. Дык - это ДНК конвертор.
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Лишнехромосомные генетики. Дебил на дебиле!
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Мутко, сплюнь!!!! в прямом и переносном смысле))) глядишь, и у тебя мужское днк найдется)))
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Мутко . а ты соси . как ваш фюрер и ДНК останется на месте . с виду мужичек . а попа красная
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и там будет лишняя хромосома от педриллы гундяева ....
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на самом деле Мутко спалил весь раиский спорт - оказывается, раиские спортсменки перед соревнованиями неистово сосут и у них остается мужская ДНК, вот поэтому они потом и "сосут" по результатам соревнований
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Мутко - полиглот, генетик, сексотравматолог... талантище!
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Зачем иронизировоть по поводу ДНК у расиян после секса ?
Путен сказал: - "У нас лучшие проститутки!".
Вы что, Хуйлу не верите ?
Так что все может быть.
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Если за пять дней сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская - могут найти", - Мутко о допинговых пробах
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