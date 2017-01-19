 Бальчун приветствует передачу "Укрзализныци" под управление Кабмина

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Мы приветствуем любые шаги, направленные на повышение эффективности функционирования компании. Особенно в период создания нового содержания и качества публичного акционерного общества. Правления компании последовательно будет реализовывать стратегию реформ, определенную Правительством как акционером общества", - написал он.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.
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БальшишуБальчуну!
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в семьюв кабмин
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Кабмин шо ЦК КПСС.
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https://www.youtube.com/watch?v=X8rnk1EWiPU
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Своровал у hohol_shiry
"16.01.2017 силы антиасадовской оппозиции совершили подкоп и взорвали бомбу под асадитским штабом в городке Хараста (пригород Дамаска).
В результате взрыва убиты два асадитских генерала а так же неустановленное число асадитских офицеров и так называемых "российских военных советников"
Вообще 16.01.2017 стало буквально "черным днем" для асадитских генералов. Кроме двух упомянутых, в этот день были убиты еще ТРИ асадитских генерала. Их прикандыбошили бармалеи ИГИЛ при штурмах Дейр-эз-Зор.
Правда у Асада этих самых генералов похоже как собак не резанных, но всё равно. Это ведь не рядовые.
Фото убитых генералов
Генерал авиации Рафаат Ибрагим
Генерал Билал Билал
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По его словам, компания в настоящее время рассматривает новые направления на Польшу и Словакию, планирует запустить пассажирские составы по маршруту Мукачев - Будапешт. "В течение последних десятилетий сложилось так, что поезд номер один у нас был на Москву, но должен быть на Европу. И мы боремся за это", - сказал министр.
При этом Омелян подчеркнул, что украинским властям нужно готовить антикризисный план по реформированию "Укрзализныци".
"Мы обращаем внимание руководства "Укрзализныци" на те проблемы, которые там есть. На некоторые мы получаем ответ, на другие царит молчание, что абсолютно недопустимо", - отметил он. Чиновник также пообещал провести "разбор полетов" того, что произошло после прихода новой команды в мае 2016 года.
"Я бы хотел, чтобы эта профессиональная дискуссия имела место в январе. Затягивать дальше невозможно", - резюмировал он.
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