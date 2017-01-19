 Было бы ошибкой говорить о нейтралитете Украины. Она никогда не должна сдавать свою позицию: Крым и Донбасс - это ее часть, - экс-министр обороны США Гейтс

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Украинского ланча" в Давосе, организованного Фондом Пинчука в четверг.
"Было бы ошибкой говорить о нейтралитете Украины. Украина не должна никогда сдавать свою позицию. Крым - это часть Украины, и никогда она не должна также отказываться, что и Донбасс - это часть Украины", - заявил Гейтс.
Экс-министр обороны отметил, что на Донбассе сосредоточено очень много тяжелой промышленности, металлургии, машиностроения, добычи угля, и следствием их потери будет очень сильное замедление украинской экономики.
"Поэтому цель украинских лидеров - подумать о том, каким образом свою страну опять объединить. Я не говорю, что у меня есть ответ, но, думаю, это должно быть их приоритетом. Чтобы 80% страны, которая остается свободной и независимой, стали более привлекательными экономически, если говорить о честном правительстве, об ограничении олигархов и их роли", - сказал он.
Гейтс подчеркнул, что в рамках отстаивания принципа территориальной целостности очень важно, чтобы Украина "свой дом привела в порядок".
"Думаю, что тот месседж от Украины, который должен исходить в адрес и новой администрации США, и Европы, и бизнес-сообществ, что серьезные шаги предпринимаются в отношении внутренних реформ, условия для иностранных инвестиций улучшаются, и что есть новые возможности в Украине", - подчеркнул экс-министр обороны США.
По его мнению, только когда европейский и американский бизнес и лидеры будут больше уверены в том, что в стране идет борьба с коррупцией, и что здесь можно вести бизнес, тогда можно будет начать говорить о каких-то будущих отношениях.
Как считает Р.Гейтс, рекомендовавший недавно избранному президентом США Дональду Трампу кандидатуру нового госсекретаря Рекса Тиллерсона, пока еще рано говорить о каких-то дополнительных гарантиях безопасности для Украины, так как новая администрация в США только формируется и потому, что перед ней будет много других срочных и сложных вопросов.
Экс-министр обороны также отметил, что, учитывая географическое положение и природу экономики Украины, ей нужны хорошие отношения и с Западной Европой, и с Россией.
"А вот просчитать, как это сделать таким образом, чтобы не принести в жертву любые заявления о суверенитете - это как раз и есть самый главный вызов для Украины", - констатировал он.
По его мнению, у Украины есть шанс, даже пока конфликт остается неразрешенным, привлечь в страну крупный западный бизнес, что подтверждает рост агросектора и успех на нем западных компаний.
"Но у иностранного бизнеса должна быть уверенность, что они не будут иметь дело с коррупцией, иначе они не придут", - подчеркнул Р.Гейтс.
Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию.
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