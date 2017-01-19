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Все про:Гейтс (19) Давос (251) Крым (17986) нейтралитет (20) оборона (821) США (11711) территориальная целостность (102) Донбасс (11946)

 Было бы ошибкой говорить о нейтралитете Украины. Она никогда не должна сдавать свою позицию: Крым и Донбасс - это ее часть, - экс-министр обороны США Гейтс

Украине необходимо отстаивать принцип своей территориальной целостности, идея нейтралитета как компромисса в решении конфликта с Россией ошибочна, считает 22-й министр обороны США (2006-2011 годы) Роберт Гейтс, который в 1991-1993 годах также возглавлял ЦРУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Украинского ланча" в Давосе, организованного Фондом Пинчука в четверг.

"Было бы ошибкой говорить о нейтралитете Украины. Украина не должна никогда сдавать свою позицию. Крым - это часть Украины, и никогда она не должна также отказываться, что и Донбасс - это часть Украины", - заявил Гейтс.

Экс-министр обороны отметил, что на Донбассе сосредоточено очень много тяжелой промышленности, металлургии, машиностроения, добычи угля, и следствием их потери будет очень сильное замедление украинской экономики.

"Поэтому цель украинских лидеров - подумать о том, каким образом свою страну опять объединить. Я не говорю, что у меня есть ответ, но, думаю, это должно быть их приоритетом. Чтобы 80% страны, которая остается свободной и независимой, стали более привлекательными экономически, если говорить о честном правительстве, об ограничении олигархов и их роли", - сказал он.

Гейтс подчеркнул, что в рамках отстаивания принципа территориальной целостности очень важно, чтобы Украина "свой дом привела в порядок".

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"Думаю, что тот месседж от Украины, который должен исходить в адрес и новой администрации США, и Европы, и бизнес-сообществ, что серьезные шаги предпринимаются в отношении внутренних реформ, условия для иностранных инвестиций улучшаются, и что есть новые возможности в Украине", - подчеркнул экс-министр обороны США.

По его мнению, только когда европейский и американский бизнес и лидеры будут больше уверены в том, что в стране идет борьба с коррупцией, и что здесь можно вести бизнес, тогда можно будет начать говорить о каких-то будущих отношениях.

Как считает Р.Гейтс, рекомендовавший недавно избранному президентом США Дональду Трампу кандидатуру нового госсекретаря Рекса Тиллерсона, пока еще рано говорить о каких-то дополнительных гарантиях безопасности для Украины, так как новая администрация в США только формируется и потому, что перед ней будет много других срочных и сложных вопросов.

Экс-министр обороны также отметил, что, учитывая географическое положение и природу экономики Украины, ей нужны хорошие отношения и с Западной Европой, и с Россией.

"А вот просчитать, как это сделать таким образом, чтобы не принести в жертву любые заявления о суверенитете - это как раз и есть самый главный вызов для Украины", - констатировал он.

По его мнению, у Украины есть шанс, даже пока конфликт остается неразрешенным, привлечь в страну крупный западный бизнес, что подтверждает рост агросектора и успех на нем западных компаний.

"Но у иностранного бизнеса должна быть уверенность, что они не будут иметь дело с коррупцией, иначе они не придут", - подчеркнул Р.Гейтс.

Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию.

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Только команда и до кремля дойдем - Сейчас у всех украинцев руки чешутся на ликвидацию кацапов.
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ну и что? по т.н. протоколам менцких подлецов дибильцево и так в зоне ответственности всу? В чем перемога?
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Гейтсу - Было бы ошибкой говорить о нейтралитете США. Она НИКОГДА не должна сдавать свою позицию!!!!. А Крым и Донбасс несокрушимо будут нашими всегда.
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Гниди-це множина,тому не обмежуйся жЮлькою,в кублі корумпованих гельмінтів богато гідних достойників ))))
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Как делить рассею так все, а как воевать то Украина.
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Nu , kak tebe skazatj, dazje neznaju, nu na haljavu, i cjtob vam ne objestsa, nu izvini, odnim vam nepodnjatj vsio.
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Tak toljko, vot eti 10 stran svezali ruki a nogi jesjcjo net rasseijusjke, tak sjto pistitj ih uzje vam legcje - hotite cjtob i nogi im mi svezali, da bez problem, no vi zje ljezjasjcjevo bitj budite, vozmozjno i nogami.
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Segodnja sjto to holodnim dusjom kremlebotov oblivajet, a nu da, segodnja zje voda celebnaja i otcjistsjcjajet ot necjesti.
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Знаем мы этих Гейтсев... Виндовс как был говном, так и остался )))) А еще нокию угробили.
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При рассмотрении "мусорного вопроса" во Львовском городском совете произошла драка. Об этом сообщает Zik.ua.
В сессионный зал прорвалась группа людей, которые протестовали против прессования мусора на ул. Шевченко в с. Рясное. Когда мэр поставил решение на голосование, они прорвались к трибуне и заблокировали ее. Однако голосование все равно состоялось.
Депутаты 38 голосами приняли решение установить в каждом районе мусоропрессовальную линию (в том числе на ул. Шевченко в с. Рясное). Сессию закрыли, после чего в зале началась драка.
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Ну теперь у Украины открылись глаза. Какой-то старый пердун сказал что Крым и Донбасс это Украина. Д.Б.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБыло бы ошибкой говорить о нейтралитете Украины. Она никогда не должна сдавать свою позицию: Крым и Донбасс - это ее часть, - экс-министр обороны США Гейтс
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