 "Кандидатов в судьи Верховного Суда можно забанить": Общественный совет доброчестности разработал механизм для модерации судейского корпуса

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook член "Громадській Раді Доброчесності" Леонид Маслов, который занимается анализом/отбором кандидатов в Верховный Суд Украины.
"Вчера вечером наконец-то заработал официальный портал Общественного совета доброчестности, с помощью которого вы можете приобщиться к процессу модерации судейского корпуса. Конкурс в Верховный Суд идет полным ходом и как-то очень сильно не освещается. Зато он значительно важнее выборов в Верховную Раду, потому что тех вы перевыберете, а этих - уже нет. При том, что у нас осталось всего где-то 2 недели. Но есть и хорошая новость. Кандидатов в судьи Верховного Суда можно забанить! Вы когда-нибудь могли себе такое представить?" - написал он.
"Заходите сюда: В поиске набираете - фамилия или - название области ("Харьковская", "Киев"), чтобы посмотреть список кандидатов с определенной области (это судьи или адвокаты или преподаватели) или - слово "суд" чтобы просмотреть полный список всех кандидатов 653. На нужному судье жмете на пимпочку "сообщить"...и пишете, почему он не может быть судьей Верховного Суда. Желательно, чтобы ваша мысль была обоснована и подкреплена фактами, которые можно проверить в сжатые сроки", - отметил Маслов.
"Также просим присылать положительную информацию, нейтральную информацию (например, ники соцсетей, сайтов знакомств кандидата, приличные фотографии, в том числе автомобилей и домов, документы, справки и видео с записями судебных заседаний), а также данные об особо одиозных или скандальных судебных решениях. За техническими консультациями и вопросами процедуры обращайтесь ко мне лично или на электронную почту, указанную на сайте", - резюмировал Маслов.
Напомним, Общественный совет доброчестности создан и действует на основании статьи 87 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) по критериям профессиональной этики и добропорядочности для целей квалификационного оценивания.
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ахахахахаха.
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а видимо тех кто будет пускать шатуна - заспамят пожизненно
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