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Все про:Беркут (10315) Интерпол (325) Крым (17986) Россия (64770) сотрудничество (539) Донбасс (11946)

 Сотрудничество по каналам Интерпола между Украиной и РФ активизировалось, кроме вопросов политического характера, - глава Укрбюро Неволя

Интенсивность работы между Украиной и Россией по каналам Интерпола возросла, исключения составляют вопросы, имеющие политическую подоплеку, констатирует руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя.

"Как ни парадоксально, несмотря на все трудности в общении и в отношениях между двумя странами, интенсивность нашего сотрудничества по каналам Интерпола с россиянами возросла. Решение вопросов, которые касаются общеуголовных преступлений, достаточно эффективно и результативно", - сказал В.Неволя в четверг отвечая на вопросы журналистов о сотрудничестве НЦБ Интерпола в Украине с коллегами из РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

Но, по словам В.Неволи, это не касается вопросов, в которых есть "заинтересованность РФ". "Это и бывшие "беркутовцы"... Или это связано с территорией Крыма, или с территорией Донбасса, или это связано с общеполитической ситуацией, - тогда происходит определенное противодействие, блокирование, никакого содействия", - пояснил он.

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Яке може бути співробітництво з агресором? Мафія у владі взагалі подуріла!
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Когнитивный дисонанс какой то ...
С одной стороны - "окупант и агрессор" , а с другой - сотрудничают , с ним , по полной !
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Ну так еще трохи и переяславская рада урря!
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Мы уже знаем, что активизировались. Грузинского патриота по запросу срашки уже арестовали на два месяца что бы потом выдать мордору
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Вже стало повсякденою практикою забороняти в'їзд в Україну патріотам, що воюють за Сході на стороні ЗСУ та відмовляти ім в отриманні громадянства нашої держави. Це і сумнозвісний випадок з бійцем батальйону "Донбас" Тенгізом Тетруашвілі (псевдо- "Тринадцятий"), який звільняв Попасну від сепарів, і якого завернули додому, в Грузію з аеропорту Бориспіль.
Це десятки воїнів-іноземців, які на свої подання на громадянство України отримали невмотивовану відмову і можуть бути в любий момент передані країні, проти якої вони воювали.
Пороходрочери, як після цього ми повинні називати вашу ганебну владу?
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як після цього ми повинні називати вашу ганебну владу?

Окупационной .
Ни один соцопрос , власти больше 10% рейтинга не даёт - эти значит 90% населения её или не поддерживают или просто равнодушны .
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Ларчик открывается просто - власть ненавидит и боится добровольцев , к-е воевали (и воюют !) за Украину !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСотрудничество по каналам Интерпола между Украиной и РФ активизировалось, кроме вопросов политического характера, - глава Укрбюро Неволя
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