 Сотрудничество по каналам Интерпола между Украиной и РФ активизировалось, кроме вопросов политического характера, - глава Укрбюро Неволя

"Как ни парадоксально, несмотря на все трудности в общении и в отношениях между двумя странами, интенсивность нашего сотрудничества по каналам Интерпола с россиянами возросла. Решение вопросов, которые касаются общеуголовных преступлений, достаточно эффективно и результативно", - сказал В.Неволя в четверг отвечая на вопросы журналистов о сотрудничестве НЦБ Интерпола в Украине с коллегами из РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.
Но, по словам В.Неволи, это не касается вопросов, в которых есть "заинтересованность РФ". "Это и бывшие "беркутовцы"... Или это связано с территорией Крыма, или с территорией Донбасса, или это связано с общеполитической ситуацией, - тогда происходит определенное противодействие, блокирование, никакого содействия", - пояснил он.
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С одной стороны - "окупант и агрессор" , а с другой - сотрудничают , с ним , по полной !
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Це десятки воїнів-іноземців, які на свої подання на громадянство України отримали невмотивовану відмову і можуть бути в любий момент передані країні, проти якої вони воювали.
Пороходрочери, як після цього ми повинні називати вашу ганебну владу?
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Окупационной .
Ни один соцопрос , власти больше 10% рейтинга не даёт - эти значит 90% населения её или не поддерживают или просто равнодушны .
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