 РФ официально пригласила США на переговоры по Сирии в Астане, - Лавров

Россия пригласила США на переговоры по урегулированию конфликта в Сирии, которые состоятся в Астане. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает " ТАСС ".

"Уже пригласили", - сказал он, отвечая на вопрос, при каких условиях Россия может пригласить США на переговорную площадку по Сирии.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источник сообщило, что на переговоры по Сирии в Астане Россия пригласила администрацию избранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, что переговоры относительно мирного урегулирование конфликта в Сирии состоятся 23 января. К этому времени Дональд Трамп уже вступит в должность президента США.