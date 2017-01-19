 РФ официально пригласила США на переговоры по Сирии в Астане, - Лавров

"Уже пригласили", - сказал он, отвечая на вопрос, при каких условиях Россия может пригласить США на переговорную площадку по Сирии.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источник сообщило, что на переговоры по Сирии в Астане Россия пригласила администрацию избранного президента США Дональда Трампа.
Напомним, что переговоры относительно мирного урегулирование конфликта в Сирии состоятся 23 января. К этому времени Дональд Трамп уже вступит в должность президента США.
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Шоб такая 3/14дарасья тусовка и без него - та ни в жизнь...)))
Один вопрос, а чё в Астане?
Чё не в штаб-квартире 3/14дарасов под курантами?
Мутят чё-то...
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Сирия должна быть - ЕДИННА. Это непререкаемое условие.
Башар Асад должен уйти.
Военных баз на территории Сирии КАКОЙ ЛИБО!!! страны не должно быть.
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Причиной для этого стали некоторые заявления избранного президента Соединенных Штатов: в частности, его слова о необходимости укреплять американский ядерный потенциал, а также недавнее интервью европейским СМИ, в котором Трамп увязал возможное ослабление санкций против России с переговорами о разоружении.
«Есть заметный сдвиг в плане ожиданий от Трампа в Кремле», - цитирует Bloomberg директора близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова. «Российское руководство теперь отчетливо видит, что восстановление отношений будет непростым», - добавил он.
Во время предвыборной кампании в США Трамп по-разному прогнозировал свои отношения с Россией. Так, 8 сентября миллиардер предположил, что у него будут «очень, очень хорошие отношения с путиным». Тремя месяцами ранее кандидат от Республиканской партии в интервью агентству Reuters сказал: «Я думаю, что у меня будут хорошие отношения с Россией, но, возможно, будет не так. А то, что путин говорил обо мне хорошие вещи, не означает, что это поможет ему на переговорах. Да в конечном счете никак не поможет».
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/19/01/2017/58807ce59a79471a1c8a0bed?from=main
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дЕБІЛИ бЛЯ.
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