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 РФ официально пригласила США на переговоры по Сирии в Астане, - Лавров

СМИ писали, что на встречу по Сирии пригласили представителей Трампа, а не Обамы.

Россия пригласила США на переговоры по урегулированию конфликта в Сирии, которые состоятся в Астане. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает " ТАСС ".

"Уже пригласили", - сказал он, отвечая на вопрос, при каких условиях Россия может пригласить США на переговорную площадку по Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как только Минские соглашения будут выполнены - санкции против РФ будут отменены, - Могерини

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источник сообщило, что на переговоры по Сирии в Астане Россия пригласила администрацию избранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, что переговоры относительно мирного урегулирование конфликта в Сирии состоятся 23 января. К этому времени Дональд Трамп уже вступит в должность президента США.

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З терористами не може бути ніяких розмов! Хочуть підслухати внутрішні переговори американських дипломатів, натикав скрізь жучків в отелі та в американському посольстві в Казахстані. Тупий розвод для дітей.
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Шо то дураков сегодня прорвало сначала песков теперь конь ждем дуру с немытой головой
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Tak eto, nu omerika skazala, sjto sozdajot sjtab po izucjeniju novih sankcij protiv rasseji - nado deistvovatj, a to , nu konecjno konca im neizbezjatj, no otodvinutj mozjno.
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Цирк с известным исходом - путина пошлют и не более.
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Vot eto povorot, a kak zje tak, delitj sobralis po predlozjeniju USA ili uzje pozdno, trampoman hocjet vsio - tak skazatj, mi dogovorimsa ili net, tut net voprosa, ustupit li amerika, net netu - prosto, vova,,, ja obesjcjal svoim izbirateljam, mi stoboi dogovorimsa.
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Если бы у власти был Обама, то приглашение выглядело бы как плевок в лицо. Ну а Трамп привыкший к тому, что его жидкостями всякими обливают...
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санкции жмуть и режуть аки стринги на толстой джопе
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США, Турція, Іран і рашка. Добром для курдів це може і не скінчитись.
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РФ не признает международного права, не выполняет договоров, договоренностей, вместо гарантий безопасности, сама напала на Украину. Как можно вести какие либо переговоры с такой страной, которая не держит слова, постоянно все перекручивает, врет. С такой страной и с ее лидером нельзя вести переговоры, а если вести, то только переговоры с позиций силы.
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Короче, настало время вводить новые санкции
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Боюсь что ваше жалобное нытье в Белом доме не услышат.
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Трампампамп приедет!
Шоб такая 3/14дарасья тусовка и без него - та ни в жизнь...)))
Один вопрос, а чё в Астане?
Чё не в штаб-квартире 3/14дарасов под курантами?
Мутят чё-то...
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Просто вечнолегетимный казах сказал хуйлу: "А чего, мол, всё у вечнолегетимного беларуса переговоры проводят? Я тоже хочу быть площадкой для переговоров."
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Достойною відповіддю для Трампа було б- так, ми згідні на премовини, але в Вашингтоні. Хотітілось би подивитись тоді на рашорожі!
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Отлично. Класс. Теперь надо выразить общую позицию сирийского народа.
Сирия должна быть - ЕДИННА. Это непререкаемое условие.
Башар Асад должен уйти.
Военных баз на территории Сирии КАКОЙ ЛИБО!!! страны не должно быть.
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А з яких ху#в рашисти когось там запрошують на зустріч в іншу країну? Навіть якщо Назарбаєв дійсно являється людиною з "пониженою соціальною відповідальністю" то все-одно він офіційно має заявити що хоча б "не проти" таких візитів. Хіба ні?
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Вот не надо туда ехать Американцам. То что творила Россия в Сирии на её ответственности. Пусть сами и разгребают. Несколько лет Россия марочила всем голову. Сделала по своему. Зачем теперь делить с ней ответственность. США должны отказать России в доверии.
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По данным издания, в Кремле уже не так уверены, что отношения с США при Трампе удастся улучшить в короткие сроки. «Изначальная эйфория по поводу того, что в Белом доме появится поклонник владимира путина, в Кремле сменилась на скептицизм», - сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников в Москве.

Причиной для этого стали некоторые заявления избранного президента Соединенных Штатов: в частности, его слова о необходимости укреплять американский ядерный потенциал, а также недавнее интервью европейским СМИ, в котором Трамп увязал возможное ослабление санкций против России с переговорами о разоружении.

«Есть заметный сдвиг в плане ожиданий от Трампа в Кремле», - цитирует Bloomberg директора близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова. «Российское руководство теперь отчетливо видит, что восстановление отношений будет непростым», - добавил он.

Во время предвыборной кампании в США Трамп по-разному прогнозировал свои отношения с Россией. Так, 8 сентября миллиардер предположил, что у него будут «очень, очень хорошие отношения с путиным». Тремя месяцами ранее кандидат от Республиканской партии в интервью агентству Reuters сказал: «Я думаю, что у меня будут хорошие отношения с Россией, но, возможно, будет не так. А то, что путин говорил обо мне хорошие вещи, не означает, что это поможет ему на переговорах. Да в конечном счете никак не поможет».

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/19/01/2017/58807ce59a79471a1c8a0bed?from=main
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А ІДІЛ запросили також чи будуть представляти їх інтереси
дЕБІЛИ бЛЯ.
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