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Все про:ЕДАПС (154) полиграфкомбинат_Украина (15)

 Полиграфкомбинат "Украина" против назначения директором менеджера из ЕДАПС: "Весь трудовой коллектив шокирован и чувствует возмущение, которому нет пределов". ДОКУМЕНТ

Коллектив Полиграфкомбината "Украина" выступил с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману против назначения новым директором предприятия Игоря Когута, руководителя одной из структур консорциума ЕДАПС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме, размещенном на сайте комбината.

В тексте письма отмечается: "Из средств массовой информации мы узнали, что Кабинет Министров Украины планирует назначить исполняющим обязанности директора Полиграфкомбината "Украина" Когута Игоря Сергеевича, руководителя одной из структур Консорциума ЕДАПС - ООО "Укрспецполиграфия", бывшего директора ЕДАПС -принт".

"Говорим откровенно, что весь трудовой коллектив шокирован и чувствует возмущение, которому нет пределов! Мы не можем поверить в то, что в нашем государстве происходят подобные вещи", - отмечается в письме.

В тексте отмечается: "Работники Полиграфкомбината отмечают: "Всем известно, что Полиграфкомбинат "Украина" долгое время находился "в рабстве" у Консорциума ЕДАПС и только благодаря долгому и жестокому противостоянию Полиграфкомбината "Украина" смог избавиться от этой зависимости".

Коллектив комбината просит высшее руководство вмешаться в ситуацию и "поддержать предложение Национального Банка Украины и всего нашего трудового коллектива Полиграфкомбината "Украина" относительно возложения обязанностей директора на первого заместителя".

Под письмом - подписи сотен работников комбината

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Є пропозиція продати цей поліграфкомбінат або закрити, бо щось ці ігри мафії починають набридати!
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Эта система хорошо ведома в Украине - Вор поднимает рабочий коллектив на протест.
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Это кто вор,руководил комбинатом до назначения в Одессу степанов,а теперьНовый губер Одещины Степанов назначил своим замом Марину Зинченко помогавшую пилить бюджет области Скорику и Климову
http://zloy-odessit.livejournal.com/2017339.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social …
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да хер там. когда едапс был монополистом то его продукция стоила на порядок выше при том же качестве. к примеру сам бланк техпаспорта едапса стоил больше 200 грн. такой же от украины 70 грн.
Этот едапс вообще гонимая контора.
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Та да. А шо забыли уж депутата от рыгов, основателя ЕДАПС. Кого ж еще соевые могут назначить как не своего?

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Этот мент Грицак был министром миграции . Многие касабы при нем за бутылку гражданство Украины делали. Денег заработал мильярд- живет в ОАЕ.
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Когда Грицака назначили руководителем СБУ, то Фирсов, которого барыги выгнали из депутатов, попутал того и этого. Как тогда шоколадные захоботились - да вы шо? как можно? рыга! да ни в жисть! Ось пожалуйста. Наврочыв тогда парень
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Цікаво а хто стоїть за цим листом, як в радянські часи підпсують колективні зверненя
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За себе і свою країну треба боротися до останнього. Молодці!
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На все ответственньіе должности у нас назначают менеджеров рошеновских.
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Владелец ЕДАПС , бывший ментовский хенерал, сейчас живет за рубежом. Но чем ЕДАПС интересен-его руководящий состав сплошь сепаратистский и ментовский. Деньги на строительство давала раша, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ БЛАНКИ ПАСПОРТОВ. В Словакии этот хенерал тоже протащил проект строительства такого же комбината по спец бланкам- ТАК БЫЛ ОГРОМНЫЙ СКАНДАЛ в словацком парламенте и разборки в коррупции Балога забирал у ЕДАПС право ПЕЧАТАТЬ бланки. А если Балога против- значит его враг Мертвечук в теме. Мертвечук и старые ментовское руководители - одна шайка-лейка.
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один в Ростове а второй пока в Украине? а второе пока не могу найти...
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У правого часы на руке это раз. И галстук в горошек это два.
А БОЛЬШЕ НЕТ!
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Такое впечатление, что оВощ попросил поРОШЕНко подменить его, во время отсутствия
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиграфкомбинат "Украина" против назначения директором менеджера из ЕДАПС: "Весь трудовой коллектив шокирован и чувствует возмущение, которому нет пределов". ДОКУМЕНТ
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