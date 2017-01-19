 Полиграфкомбинат "Украина" против назначения директором менеджера из ЕДАПС: "Весь трудовой коллектив шокирован и чувствует возмущение, которому нет пределов". ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме, размещенном на сайте комбината.
В тексте письма отмечается: "Из средств массовой информации мы узнали, что Кабинет Министров Украины планирует назначить исполняющим обязанности директора Полиграфкомбината "Украина" Когута Игоря Сергеевича, руководителя одной из структур Консорциума ЕДАПС - ООО "Укрспецполиграфия", бывшего директора ЕДАПС -принт".
"Говорим откровенно, что весь трудовой коллектив шокирован и чувствует возмущение, которому нет пределов! Мы не можем поверить в то, что в нашем государстве происходят подобные вещи", - отмечается в письме.
В тексте отмечается: "Работники Полиграфкомбината отмечают: "Всем известно, что Полиграфкомбинат "Украина" долгое время находился "в рабстве" у Консорциума ЕДАПС и только благодаря долгому и жестокому противостоянию Полиграфкомбината "Украина" смог избавиться от этой зависимости".
Коллектив комбината просит высшее руководство вмешаться в ситуацию и "поддержать предложение Национального Банка Украины и всего нашего трудового коллектива Полиграфкомбината "Украина" относительно возложения обязанностей директора на первого заместителя".
Под письмом - подписи сотен работников комбината
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http://zloy-odessit.livejournal.com/2017339.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social …
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Этот едапс вообще гонимая контора.
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А БОЛЬШЕ НЕТ!
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