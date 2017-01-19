 РФ никогда никого не запугивала, никогда не занималась интервенцией в чужую страну и не разрушала страны целиком, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
"Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики или Восточной Европы", - сказал он.
"Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений с этими странами и искренне не понимаем, когда они поддаются этим истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне", - добавил пресс-секретарь Путина.
"Россия никогда никого не запугивала, никогда не занималась интервенцией в чужую страну, не разрушала страны целиком и не собирается этим заниматься, а наоборот активно участвует в борьбе с терроризмом с тем, чтобы сохранить страны и уберечь многие регионы о возможных необратимых последствий", - подчеркнул Песков.
"Мы не согласны с этим заявлением", - отметил пресс-секретарь Путина, имея в виду слова Байдена.
"Россия никогда никого не запугивала, Россия всегда была надежным партнером, предсказуемым партнером", - сказал Песков.
Песков также заявил, что Вашингтон на протяжении многих лет неоднократно допускал недружественные действия в отношения Москвы, в том числе в виде попыток изменить стратегический баланс, а также профинансировать политическую деятельность в России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что на это же неоднократно указывал Владимир Путин.
"На протяжении многих лет - скажем, последнего десятилетия - США неоднократно допускали достаточно недружественные действия в отношении нашей страны, будь то действия в русле попытки изменить баланс стратегической безопасности, я имею в виду и систему ПРО, и так далее, - сказал Песков. - Это - и агрессивное поведение спецслужб в отношении России, это - и финансирование в нарушение действующего законодательства различных НПО, которые занимались политической деятельностью в России, и так далее".
"Поэтому президент Путин и российская сторона имеют достаточно оснований, чтобы говорить, что, к сожалению, мы не всегда встречали взаимность, когда говорили о нашем желании выстраивать добрые отношения с Америкой", - заключил представитель Кремля.
Напомним, накануне Байден, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что, по его мнению, Россия представляет наибольшую угрозу для мирового порядка.
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Это называется "Парадокс Пиноккио".
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Усыпили бы его уже, что ли...
Ведь видите, ему только хуже...
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Главное что не целиком, а так, понемножку.
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Ещё раз: Противоракетная ОБОРОНА!!!
Сцуки пиндосские!!! Ваще охренели! Не дают запугивать Европу ядерным оружием!!!
Весь ваш ОХУ-ынский баланс базируется на принципе крышевания ларьков в 90-е! Сами наехали, сами защищаем...от себя.
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всего то 10000 смертей и какой то миллион переселенцев..
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В анали історії - блядь Крим вони не захоплювали він сам впав, правда москалі плачуть ша Україні ім не поставляє електроенергію та воду ну то таке!
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Уже на международном уровне сРашка признана страной-агрессором с лживым и не уважающим международные права и законы презиком, а ты всё лижешь и лижешь ... тьфу
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