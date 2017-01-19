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 РФ никогда никого не запугивала, никогда не занималась интервенцией в чужую страну и не разрушала страны целиком, - Песков

Кремль отверг заявление вице-президента США Джозефа Байдена, обвинившего Россию в запугивании других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва искренне не понимает истеричную русофобию, которую насаждают извне в соседних с Россией странах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики или Восточной Европы", - сказал он.

"Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений с этими странами и искренне не понимаем, когда они поддаются этим истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне", - добавил пресс-секретарь Путина.

"Россия никогда никого не запугивала, никогда не занималась интервенцией в чужую страну, не разрушала страны целиком и не собирается этим заниматься, а наоборот активно участвует в борьбе с терроризмом с тем, чтобы сохранить страны и уберечь многие регионы о возможных необратимых последствий", - подчеркнул Песков.

"Мы не согласны с этим заявлением", - отметил пресс-секретарь Путина, имея в виду слова Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не можем согласиться с таким заявлением", - Песков про обвинения Обамы относительно нежелания РФ проводить ядерное разоружение

"Россия никогда никого не запугивала, Россия всегда была надежным партнером, предсказуемым партнером", - сказал Песков.

Песков также заявил, что Вашингтон на протяжении многих лет неоднократно допускал недружественные действия в отношения Москвы, в том числе в виде попыток изменить стратегический баланс, а также профинансировать политическую деятельность в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что на это же неоднократно указывал Владимир Путин.

"На протяжении многих лет - скажем, последнего десятилетия - США неоднократно допускали достаточно недружественные действия в отношении нашей страны, будь то действия в русле попытки изменить баланс стратегической безопасности, я имею в виду и систему ПРО, и так далее, - сказал Песков. - Это - и агрессивное поведение спецслужб в отношении России, это - и финансирование в нарушение действующего законодательства различных НПО, которые занимались политической деятельностью в России, и так далее".

"Поэтому президент Путин и российская сторона имеют достаточно оснований, чтобы говорить, что, к сожалению, мы не всегда встречали взаимность, когда говорили о нашем желании выстраивать добрые отношения с Америкой", - заключил представитель Кремля.

Напомним, накануне Байден, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что, по его мнению, Россия представляет наибольшую угрозу для мирового порядка.

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Когда от много берут немножко,то то не кража,а дележка )))))
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Даже в Грузии ? И в Украине не нарушала,не отжимала,не грабила,не убивала.......???
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Пора менять им кличку :" ИХТАМЕСТЬ" . Кстати и слово " месть" вырисовалась не случайно . Слышь , таракан Песков, доиграешься .
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иногда в спам хочется отправить целую статью
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Целую страну хочется отправить в созвездие Гончих Псов. Тем более, что эти собаки гонят постоянно.
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"Сейчас у меня растет нос".

Это называется "Парадокс Пиноккио".
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так для того прессекретаря и держут, что бы нагло в глаза врал. Пётр Алексеич сам хорошо справляется .
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На блатном жаргоне это называется "идти в несознанку".
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Да она у российских чиновников даже не выключается никогда.
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искренний звездёж кремлевского холуя, искренне непонимающего
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туалетный ершик чистит унитазы всех стран- верно.......а педофил тока со своими проститутками................
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Якщо така піна з рота,то таки дістав Байден Рашку ))))
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"никогда не разваливали страны целиком".... Как много недосказанного в этой фразе.
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Опять рецидив...
Усыпили бы его уже, что ли...
Ведь видите, ему только хуже...
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Я аж прослезился!Не Россия а прямо пушистый зайчик!Только с с дьяволом скрещенный!
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"и не разрушала страны целиком" - только частично! Донбасс в Украине, Абхазию и Осетию в Грузии, и совсем чуть чуть поразрушала города в Сирии.
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А ждёт тебя, пучеглазого, раскалённая сковородка в Пекле, как вруна. И лизать тебе её ВЕЧНО.
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Не удивительно, что письков не понимает. Дебилы вообще мало что понимают.
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Что-то такое мне в младших классах рассказывали, ага :D

Главное что не целиком, а так, понемножку.
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И сказать нечего, все уже сказано до нас. А еще говорят психопатия не заразна. Тут, как в английской пословице He that lieth down with dogs shall rise up with fleas (приписывают Бенджамину Франклину, тому что на 100 USD красуется), кто перевод не знает - "С собакой ляжешь - с блохами встанешь".
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" США неоднократно допускали достаточно недружественные действия в отношении нашей страны, будь то действия в русле попытки изменить баланс стратегической безопасности, я имею в виду и систему ПРО"

Ещё раз: Противоракетная ОБОРОНА!!!
Сцуки пиндосские!!! Ваще охренели! Не дают запугивать Европу ядерным оружием!!!
Весь ваш ОХУ-ынский баланс базируется на принципе крышевания ларьков в 90-е! Сами наехали, сами защищаем...от себя.
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Какойинесправедливый мир. Вот за что россиюшку не любят?
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Я думал, что пЕсков прикидывается, оказалось и правда долбо"б.
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Сотни танков, тысячи ихтамнетов, эшелоны с оружием, "учения" на нашей территории со стрельбой по нам, отжатый Крым, война в Грузии... Верим.
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да ты просто руссофоб..
всего то 10000 смертей и какой то миллион переселенцев..
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"Россия никогда никого не запугивала, никогда не занималась интервенцией в чужую страну, не разрушала страны целиком и не собирается этим заниматься, а наоборот активно участвует в борьбе с терроризмом с тем, чтобы сохранить страны и уберечь многие регионы о возможных необратимых последствий"Источник: http://censor.net.ua/n424024

В анали історії - блядь Крим вони не захоплювали він сам впав, правда москалі плачуть ша Україні ім не поставляє електроенергію та воду ну то таке!
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Можливо тільки в справній кацапії яблук мало
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"Не разрушала страны целиком" Люди добрі скіль ж там в росії українців генетичних, вивезених з України, чи самостійно виїхавших. Усі геть манкурти. Понадкушували всі "страни", що навкруги.
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косорылым дебилам уже давно не нужно доказывать всему миру. что они дебилы.
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Сатанинская людоедская свинья с головы до ног в людской крови, окровавленной пастью день и ночь оглушительно вижжит "Я добрая!!!!!! Я никогда никого не трогаю!!!!!!!! Верьте мне лохи!!!!!!!".......вижжит она это с одной единственной целью - чтоб подорвать у людей сопротивление и чтоб ей легче было их пожирать
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Россия - страна скотов. Кто сомневается, ещё раз перечитайте это заявление.
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Письков, сколько можно строить из себя целку ??? хочешь выдать чёрное за белое ??? так мы не дальтоники ...
Уже на международном уровне сРашка признана страной-агрессором с лживым и не уважающим международные права и законы презиком, а ты всё лижешь и лижешь ... тьфу
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самое интересное - когда в конце концов эту падаль потащат на висилицу за убийство миллионов и людоедство, оно как всегда будет вижжать "Я ни при чёёёёём!!! Вреееемя было такое!!!"
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Че бля,боярышника перебрал???Вовына пиписька,а ты вообще когда либо со своей головой дружмл???Ну хотя бы раз в жизни,а???Да....сосать вам жоплизы и хуесосы не пересосать,смотрите только жопу хуйлу не отшлифуйте до конца,а то лизать больше нечего будет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ никогда никого не запугивала, никогда не занималась интервенцией в чужую страну и не разрушала страны целиком, - Песков
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