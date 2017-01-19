 Государство зарегистрировало "Национальную общественную телерадиокомпанию"

Запись об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Учредителем является государство в лице Кабинета министров Украины. Уставный капитал составляет 2,54 млрд гривен.
До назначения председателя правления НОТУ его обязанности исполняет Анна Бычок, которая была заместителем генерального директора Национальной телекомпании Украины.
ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" является правопреемником Национальной телекомпании Украины, созданной в 1995 году.
Как известно, 28 декабря 2016 года правительство утвердило устав Публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".
В наблюдательный совет НОТУ входят: Евгений Глибовицкий, Татьяна Лебедева, Владимир Брынзак, Вадим Миський, Алексей Панич, Наталья Скрипка, Виктор Таран, Тарас Шевченко, Владимир Яворивский, Игорь Хохіч, Виталий Портников, Сергей Таран, Лаврентий Малазония, Светлана Остапа, Тарас Аврахов, Вячеслав Козак, Дарья Карякина. Состав набсовета был утвержден еще 17 декабря 2015 года.
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или єто однофамилец?!
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