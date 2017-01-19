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Все про:инвестиции (736) Порошенко (10427) инвесторы (212)

 "Директора компаний ощущают реальные сдвиги в Украине и улучшения инвестиционного климата", - Порошенко

Президент провел встречи с директорами крупнейших промышленных компаний.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук главы государства, Петр Порошенко провел встречу с главами крупнейших компаний.

"Провел ряд встреч с руководителями крупных западных компаний, в частности с председателем совета директоров компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом и генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнан, - пишет Порошенко. - Приятно, что директора компаний ощущают реальные сдвиги в Украине и улучшения инвестиционного климата благодаря реформам, проводимым властью. Призвал западные компании к участию в приватизации в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко попросил главу Красного Креста Маурера о содействии в освобождении украинских заложников на Донбассе. ФОТО
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єто он в Давосе встречи проводит?!
тогда нормально!
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І ващє це покази з чужих слів. От якщо б пани Міталл і Маклєнан у своєму пейсбуці розповіли про облєгчєнія і іспитиваніє сдвігов, то це була б інша справа.
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Керівники компаній відчувають зменшення прибутків, які зменшуються через падіння гривні відносно долара, що змушує виробників скорочувати витрати і звільняти працівників! Держава нічого не робить для пожвавлення бізнесу в Україні - не відміняє ПДВ та не замінює його на податок з обігу, не зменшує адміністративний тиск на бізнес, а збільшує його, не видає пільгові кредити а навпаки піднімає відсотки, не робить великих закупок товарів та послуг у бізнесу, не будує кораблі для ВМСУ, не будує літаки для ЗСУ, не будує житло для військових, не будує армію (не збільшує чисельність ЗСУ), не будує військової та цивільної інфраструктури. Мафія тупо сіла на гроші в бюджеті і роздає їх тільки собі! А дарма, тому що одне тільки масове будівництво житла для військових за гроші держави збільшило б споживання металу та руди, бетонних конструкцій, електрокабелів, будівельних сумішей, дверей, вікон, меблів, сантехніки, побутової техніки! Тому прогноз по Україні негативний - скорочення, здешевлення гривні, неплатежі
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он говорит о директоре компании рошен! Это он почувствовал улутшение и прилив инвестиций)
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Этот ублюдок Кравчук просрал все что мог и теперь через 26 лет прозрел .
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Вы что , в таком тоне о моральном авторитете нации ?!! Кравчук - это желаннейший гость Шустера , а его говнозаявления -- это обязательный материал новостных лент Цензора ...Так что , не спешите с выводами , потому что у этого народа , в чести , исключительно только красноречивые ничтожества : которые их имеют и в хвост , и в гриву ...
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Петька - что ты гонишь ? Кончай бухать.Выйди на улицу без охраны . Сразу почувствуешь свои улучшения и "любовь"народа . Многие уже давно хотят тебя за шею подержать !
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Інвестори шарахаються від Украіни,а чоколядник хвалиться покращенням.
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У нас в конторе недавно объявляли отдых на 2е суток потому что менты в офисе шуровали наверно инвест климат так сказать продвигали
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реальный сдвиг-это хорошо. благоприятный диагноз
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Привет ,дружаня ! Там вот это ниже, не твоя детская фотография ? Мой братишка soren для народа выложил.
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Сказали директоры посредством АП. Посредник оказался на высоте инвестиционного климата
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Сдвиг в курсе долара мьі уже недавно видели,пока что хорошего ничего.
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и что, некому подсказать, у самого Великого имплементатора сдвиг по фазе?
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Главное здесь "проводимых властью". Даже не знаю, заслуживают ли украинцы такую хорошую власть.
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Ти правий, гідранте - нашому батьку полегшало , вчора дихали, а сьогодні й дихати перестали.
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о карамельки на работу вышли спамят за петю)
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Зарубежные партнеры гривной,йеной,долларом,фунтом инвестируют в экономику Украины.Это дон пэдро где надо и не надо писсит.Ну да, построили несколько заводиков задрипанных по простой причине.Самая дешевая рабочая сила в мире это украинцы(.200 долларов в месяц) и условия работы как негры на плантации бесправные рабы.Как вы твари опустили украинцев низко мордой в грязь и терпят,пока не вымрут как перегной на котором произрастают другие нации.Че вы мрази свои награбленные на народе деньги не вкладываете в Украину,а по офшорам заныкиваете,экономики других стран подымаете,а не свою.
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Не все.Тут на форуме есть такие утверждающие , что жить стало лучше и веселее
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Урин, да неужели? Вот кто бы мог усомниться!
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Директора компаний - т.е. большой бизнес, корпорации.
Для них никаких улучшений не надо. Достаточно того что украинец готов работать за 3 копейки.
Хотя справедливости ради, все равно особо нет желающих строить заводы, открывать производства даже в стране с такой дешевой рабочей силой.
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При уже созданном порошенко фискально репрессивном аппарате было бы просто нелепо ожидать от директоров иного ответа. Никто не хотел умирать. Никто не хотел, чтобы лерка объявила бы его очередным банкротом, а конокраденко заваладел бы их бизнесом по дешевке
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А че б иностранным олигархам (типа Миталла) не быть довольными. Если обесценение гривны привело к тому, что зарплату на предприятиях в Украине можно платить в ТРИ раза меньшую, чем 3 года назад. Как результат можно больше денежек направлять на свои оффшорные счета.
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Треба до слова компаній додати "Рошен" і тоді все вірно.
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А...Так это поэтому повсеместно кошмарят бизнес,проводя обыски по сфабрикованным делам.
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Странно, почему об этом пишут не директора, не замы и работники, а сам поРОШЕНко? Чьим предприятиям хорошо, при закрытии рабочих мест и загонке экономики страны в гроб?
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Только когда увидим прокуроров, судей, взяточников, коррупционеров, главврачей, специалистов по офшорам и слепым трастам, БАСТУЮЩИХ У СТЕН Верховной Рады, - можно будет сказать, что ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАНЕ НАЧАЛИСЬ!
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Петро черговий раз збрехав. Годі. Імпічмент Порошенку.
Нормальним нардепам(яких в Раді є трохи) необхідно створювати межфракційну групу "Імпічмент Порошенку" і починати однойменну, безстрокову політкомпанію. Політкомпанія "Імпічмент Порошенку" буде мати свою емблему(чорний знак оклику у червоному кругу) для носіння на одязі, представництва в кожному регіоні, щотижневе Віче у всіх містах з синхронними голосуваннями, резолюціями, агітматеріалами, збиранням грошей на акції, іншими, дозволеними законом механізмами, що зрештою призведуть до відставки Порошенко і призначенням дострокових президентських, а потім і парламентських. Без повного перезавантаження цієї влади країну чекає катастрофа, яка вже ось.
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ну директор компании "рошен" и ее филиала под названием Украина без сомнения ощущает.
кроме шоколадного хуйла ну еще грановский, григорашин да пара-другая ахметовых-ложкиных тоже ощущают. на этом пожалуй и все.
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14:31 09.12.2016
Глава "ArcelorMittal Кривой Рог" заявляет о системном давлении на компанию различных структур
http://interfax.com.ua/news/economic/389745.html


Генеральный директор Криворожского горно-металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" Парамжит Калон заявляет о системном давлении на предприятие различных структур, в основном - правоохранительных органов, с предложением о "сотрудничестве" в обмен на отсутствие незаконных проверок и вызовы руководителей на допросы.
Как сообщил П.Калон на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу, от имени неких структур в компанию передали перечень требований к руководству предприятия, не уточнив их.
"Они есть на бумаге - передали перечень требований. Мы обратились в прокуратуру", - констатировал топ-менеджер.
При этом он отметил, что если журналисты сделают самые смелые предположения, какие требования в перечне, то это с высокой долей вероятности может оказаться правдой.
"Большое давление от правоохранительных органов. Я не могу сказать - это происходит от их собственной инициативы, или управляется какой-то политической силой, но это накладывает большие риски на стабильную работу предприятия", - констатировал гендиректор.
П.Калон добавил, что предприятие подвергается массовым необоснованным проверкам, инспекциям: "Наши люди вызываются на допросы по уголовным делам - 80 руководителей вызывались на допросы". А недавно состоялась экологическая акция, проплаченные участники которой перекрывали въезд на предприятие.
"Это открытое давление, чтобы мы с какими-то личностями чем-то поделились. Единственный месседж нам - сотрудничайте с нами. Но мы не будем поддаваться на такое давление, мы международная компания, наибольший инвестор в Украине", - подчеркнул гендиректор.
При этом он напомнил, что ArcelorMittal инвестировал в криворожский комбинат $10,4 млрд и намерен продолжать вкладывать инвестиции в развитие и модернизацию.
"Я не понимаю, как так можно относиться к наибольшему инвестору. Мы подняли эти вопросы на уровне руководства государства", - сказал топ-менеджер, уточнив, что недавно обсуждал вопросы деятельности компании как с премьер-министром Украины, так и с президентом.
"Руководители государства на сегодня прилагают все усилия к приходу инвестиций в Украину. Но я опасаюсь, что из-за определенных людей это может не произойти. Ситуация с ArcelorMittal - это бенчмарк для других инвесторов, поэтому хотелось бы создания соответствующих благоприятных условий работы. В трудные часы мы не ушли из Украины, мы поддерживали людей, в том числе тех, которые в зоне АТО", - отметил П.Калон.
Учитывая, что П.Калон в настоящее время является также руководителем казахстанского крупнейшего меткомбината " ArcelorMittal Темиртау", гендиректор АМКР по просьбе агентства сравнил работу в двух странах.
"В Казахстане я имею визу инвестора, с которой мне не нужно получать разрешение на пребывание и работу, в отличие от Украины. Желательно было бы ввести такие визы инвесторов и в Украине - для руководителя и правления предприятия", - отметил топ-менеджер, добавив, что в Казахстане специально для заботы об инвесторах власти реализовали инфраструктурный проект по строительству 200 км шоссе Астана - Темиртау, что позволяет доехать до комбината на 1 час 10 минут.
"Мы надеемся, что ситуация в Украине изменится в лучшую сторону. И мы хотим инвестировать в Украину", - резюмировал гендиректор.
"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".
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Cargill рекомендует не вкладывать деньги в Украину

10.02.2016

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Как передает национальный агропортал «Latifundist», инветпроект «Cargill», в который были заложены американские доллары в размере 100 миллионов, заморожен.
Как говорит Александр Крамаренко редактор журнала «Деньги», Cargill - был одним из самых крупных проектов «Дельта Банка». С помощью этого проекта, Украина инвестировала продукты аграрной промышленности.
С осени 2015 года «Дельта банк» находится в ликвидации, несмотря на то, что был одним из крупнейших банков Украины, а Cargill - его акционером. Сейчас же инвестиционный проект теряет свои деньги, так и не закончив строительство зернового терминала в Ильичевске.
Также компания пыталась построить терминалы в Одессе. Но до этого дело не дошло - банк закрыли. Поэтому всем потенциальным инвесторам рекомендуют не вкладывать деньги в Украину.
Артем Вознесенский
Фото: http://latifundist.com/
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Когда брешешь, главное не останавливаться.
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"Директора оффшорных компаний ощущают реальные сдвиги в Украине и улучшения инвестиционного климата", - Порошенко
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Он забыл только упомянуть одну маленькую, но важную для понимания деталь, что это директора ЕГО компаний!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Директора компаний ощущают реальные сдвиги в Украине и улучшения инвестиционного климата", - Порошенко
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