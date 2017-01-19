 "Директора компаний ощущают реальные сдвиги в Украине и улучшения инвестиционного климата", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук главы государства, Петр Порошенко провел встречу с главами крупнейших компаний.
"Провел ряд встреч с руководителями крупных западных компаний, в частности с председателем совета директоров компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом и генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнан, - пишет Порошенко. - Приятно, что директора компаний ощущают реальные сдвиги в Украине и улучшения инвестиционного климата благодаря реформам, проводимым властью. Призвал западные компании к участию в приватизации в Украине".
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тогда нормально!
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Не раскачивай шатуна!
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Для них никаких улучшений не надо. Достаточно того что украинец готов работать за 3 копейки.
Хотя справедливости ради, все равно особо нет желающих строить заводы, открывать производства даже в стране с такой дешевой рабочей силой.
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Нормальним нардепам(яких в Раді є трохи) необхідно створювати межфракційну групу "Імпічмент Порошенку" і починати однойменну, безстрокову політкомпанію. Політкомпанія "Імпічмент Порошенку" буде мати свою емблему(чорний знак оклику у червоному кругу) для носіння на одязі, представництва в кожному регіоні, щотижневе Віче у всіх містах з синхронними голосуваннями, резолюціями, агітматеріалами, збиранням грошей на акції, іншими, дозволеними законом механізмами, що зрештою призведуть до відставки Порошенко і призначенням дострокових президентських, а потім і парламентських. Без повного перезавантаження цієї влади країну чекає катастрофа, яка вже ось.
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кроме шоколадного хуйла ну еще грановский, григорашин да пара-другая ахметовых-ложкиных тоже ощущают. на этом пожалуй и все.
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Глава "ArcelorMittal Кривой Рог" заявляет о системном давлении на компанию различных структур
http://interfax.com.ua/news/economic/389745.html
Генеральный директор Криворожского горно-металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" Парамжит Калон заявляет о системном давлении на предприятие различных структур, в основном - правоохранительных органов, с предложением о "сотрудничестве" в обмен на отсутствие незаконных проверок и вызовы руководителей на допросы.
Как сообщил П.Калон на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу, от имени неких структур в компанию передали перечень требований к руководству предприятия, не уточнив их.
"Они есть на бумаге - передали перечень требований. Мы обратились в прокуратуру", - констатировал топ-менеджер.
При этом он отметил, что если журналисты сделают самые смелые предположения, какие требования в перечне, то это с высокой долей вероятности может оказаться правдой.
"Большое давление от правоохранительных органов. Я не могу сказать - это происходит от их собственной инициативы, или управляется какой-то политической силой, но это накладывает большие риски на стабильную работу предприятия", - констатировал гендиректор.
П.Калон добавил, что предприятие подвергается массовым необоснованным проверкам, инспекциям: "Наши люди вызываются на допросы по уголовным делам - 80 руководителей вызывались на допросы". А недавно состоялась экологическая акция, проплаченные участники которой перекрывали въезд на предприятие.
"Это открытое давление, чтобы мы с какими-то личностями чем-то поделились. Единственный месседж нам - сотрудничайте с нами. Но мы не будем поддаваться на такое давление, мы международная компания, наибольший инвестор в Украине", - подчеркнул гендиректор.
При этом он напомнил, что ArcelorMittal инвестировал в криворожский комбинат $10,4 млрд и намерен продолжать вкладывать инвестиции в развитие и модернизацию.
"Я не понимаю, как так можно относиться к наибольшему инвестору. Мы подняли эти вопросы на уровне руководства государства", - сказал топ-менеджер, уточнив, что недавно обсуждал вопросы деятельности компании как с премьер-министром Украины, так и с президентом.
"Руководители государства на сегодня прилагают все усилия к приходу инвестиций в Украину. Но я опасаюсь, что из-за определенных людей это может не произойти. Ситуация с ArcelorMittal - это бенчмарк для других инвесторов, поэтому хотелось бы создания соответствующих благоприятных условий работы. В трудные часы мы не ушли из Украины, мы поддерживали людей, в том числе тех, которые в зоне АТО", - отметил П.Калон.
Учитывая, что П.Калон в настоящее время является также руководителем казахстанского крупнейшего меткомбината " ArcelorMittal Темиртау", гендиректор АМКР по просьбе агентства сравнил работу в двух странах.
"В Казахстане я имею визу инвестора, с которой мне не нужно получать разрешение на пребывание и работу, в отличие от Украины. Желательно было бы ввести такие визы инвесторов и в Украине - для руководителя и правления предприятия", - отметил топ-менеджер, добавив, что в Казахстане специально для заботы об инвесторах власти реализовали инфраструктурный проект по строительству 200 км шоссе Астана - Темиртау, что позволяет доехать до комбината на 1 час 10 минут.
"Мы надеемся, что ситуация в Украине изменится в лучшую сторону. И мы хотим инвестировать в Украину", - резюмировал гендиректор.
"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".
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10.02.2016
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Как передает национальный агропортал «Latifundist», инветпроект «Cargill», в который были заложены американские доллары в размере 100 миллионов, заморожен.
Как говорит Александр Крамаренко редактор журнала «Деньги», Cargill - был одним из самых крупных проектов «Дельта Банка». С помощью этого проекта, Украина инвестировала продукты аграрной промышленности.
С осени 2015 года «Дельта банк» находится в ликвидации, несмотря на то, что был одним из крупнейших банков Украины, а Cargill - его акционером. Сейчас же инвестиционный проект теряет свои деньги, так и не закончив строительство зернового терминала в Ильичевске.
Также компания пыталась построить терминалы в Одессе. Но до этого дело не дошло - банк закрыли. Поэтому всем потенциальным инвесторам рекомендуют не вкладывать деньги в Украину.
Артем Вознесенский
Фото: http://latifundist.com/
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