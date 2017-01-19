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Все про:боевик (17768) Луганщина (3579) прокуратура (2546) терроризм (19678)

 Прокуратура начала заочное расследование против пяти прокуроров, которые перешли на сторону боевиков "ЛНР"

Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия граждан Украины в деятельности так называемой "Генеральной прокуратуры "ЛНР", по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Установлено, что 5 прокуроров-предателей, нарушив Присягу работника прокуратуры Украины, перешли на сторону террористической организации "ЛНР", заняли руководящие должности в "Генеральной прокуратуре "ЛНР" и осуществляют свою деятельность в пользу террористов", - говорится в сообщении.

"В связи с тем, что "прокуроры" так называемой "Генеральной прокуратуры "ЛНР" скрываются от следствия на временно неподконтрольной властям Украины территории, по принципиальной позиции прокуратуры области в отношении последних начата процедура специального (заочного) досудебного расследования", - отметили в ведомстве.

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Прокуратурой Луганской области принимаются все меры по обеспечению быстрого, полного и беспристрастного расследования указанных уголовных производств.
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Три роки чекало ГПУ, може повернуться прокурори-заробітчани з ЛНР в лоно рідної прокурорської мафії. Але довше чекати вже було стрьомно і тому завели справу, яку потім розвалять в суді, якщо прокурори повернуться з мішками грошей.
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Суд оправдает! Так как у нас АТО .. И они работали прокурорами на территории Украины!)))
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Да их полно в Украине.Назовите хоть одно уголовное производство 2014 года открытое по фактам вакханалии, что творилась в Донбассе???!!! Их всех надо судить по 367 ч 2 УК Украины...Без исключения...
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Я про прокуроршу-сепаршу із Дарницької прокуратури Києва запарився уже писати і презу і Луценку. Всі мої скарги спускаються цій же сепарші, яка сфальсифікувала проти мене кримінальну справу.
І шо?
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