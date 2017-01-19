 Прокуратура начала заочное расследование против пяти прокуроров, которые перешли на сторону боевиков "ЛНР"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Установлено, что 5 прокуроров-предателей, нарушив Присягу работника прокуратуры Украины, перешли на сторону террористической организации "ЛНР", заняли руководящие должности в "Генеральной прокуратуре "ЛНР" и осуществляют свою деятельность в пользу террористов", - говорится в сообщении.
"В связи с тем, что "прокуроры" так называемой "Генеральной прокуратуры "ЛНР" скрываются от следствия на временно неподконтрольной властям Украины территории, по принципиальной позиции прокуратуры области в отношении последних начата процедура специального (заочного) досудебного расследования", - отметили в ведомстве.
Прокуратурой Луганской области принимаются все меры по обеспечению быстрого, полного и беспристрастного расследования указанных уголовных производств.
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