 Украинское бюро ожидает решения комиссии Интерпола по розыску Онищенко в конце января, - глава Укрбюро Неволя

"Если коротко, то мы в процессе ожидания", - сказал руководитель НЦБ Интерпола в Украине Василий Неволя в четверг отвечая на вопрос относительно розыска А.Онищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Он и его защита… обратились с жалобой, что объявление в розыск не соответствует нормам... Поэтому сейчас этот вопрос находится на рассмотрении комиссии по контролю за файлами", - сказал В.Неволя.
То есть, пояснил он, фактически сейчас розыск А.Онищенко не осуществляется. "26-29 января будет заседание комиссии, среди прочих будет рассматриваться и этот вопрос", - добавил руководитель НЦБ Интерпола.
Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища. 8 августа он был объявлен в национальный розыск.
1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
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