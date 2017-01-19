 "Мы не можем согласиться с таким заявлением", - Песков про обвинения Обамы относительно нежелания РФ проводить ядерное разоружение

В Кремле не согласны с президентом Обамой, который обвинил РФ в нежелании сократить ядерные потенциалы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Москва выступает за справедливый процесс ядерного разоружения. Мы не можем согласиться с таким заявлением президента Обамы", - заявил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что процесс ядерного разоружения "не может быть диспропорциональным, он не может и не должен вести к нарушению ядерного паритета, который является критически важным для обеспечения глобальной стабильности и безопасности". "Поэтому мы не можем согласиться с высказываниям Обамы, российская сторона последовательно занимает известную позицию в этом вопросе", - сказал пресс-секретарь.
Напомним, что Барак Обама на пресс-конференции 18 января заявил, что он приветствует возможные переговоры с Россией по вопросу ядерного разоружения, но при этом критикует Москву за нежелание вести их.
Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о снятии санкций при условии сокращения ядерного потенциала России. РФ не желает проводить ядерное разоружение.
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пёсикоФ
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Россияне? Нет?
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Песков указал на источник русофобских настроений в Прибалтике
"Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, государства восточной Европы", - отметил Песков.
По его словам, Москва "никогда никого не запугивала" и не занималась интервенцией в чужие государства. "Россия не разрушала страны целиком (vot tut interesno, razrusjitj na palovinu ili na 10 % ne v scjot, ) и не собирается этим заниматься, наоборот, активно участвует в борьбе с терроризмом, с тем, чтобы сохранить страны, уберечь многие регионы от возможных необратимых последствий", - пояснил официальный представитель Кремля.
Vopros, skoljko pravdi i skoljko vranja v jevo tekste.
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Хочу успокоить простых американцев Если даже Трамп и работает на Россию,
то на США работает всё правительство РФ.
Да, похоже, и сам ху***ло Владимирович !
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Та что с тобой, хуйлоп, обсуждать, если тыдаже своих собственных новостей не знаешь?
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Ты голодаешь, хуйлан? Звыняй, ягеля нет.
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Что-то совсем какой-то никакой хуйлан пошёл на россосии. Насрало-насрало и в кусты?
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Шоковая терапия в виде почти трехратного падения цен на нефть не смогла свернуть Россию с пути "экономики бензоколонки".
Экспорт российских товаров за исключением нефти, газа и нефтепродуктов по итогам 2016 года снизился еще на 10%, сообщил ЦБ РФ, информируют Finanz.ru.
Несмотря на многочисленные декларации властей об успехах в развитии несырьевых секторов экономики, итоговый объем ненефтегазового экспорта - 128,3 млрд долларов - стал минимальным с 2009 года.
По данным ФТС, за 11 месяцев экспорт машин упал на 1,5%, механического оборудования - на 29%, химической продукции - на 23,7%, металлов и изделий из них - на 13,8%, лекарств и фармацевтической продукции - на 11,7%.
Подробнее -- http://oleg-leusenko.livejournal.com/6125835.html
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Оно там в 3/14дерации лежит себе на складе сложенное в "поленницу" и гниёт потихоньку, ржавеет, рассыпается в труху и крысиный помёт...
Так что - процес идёт!
Наговаривает Обама - грех это!
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