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 "Мы не можем согласиться с таким заявлением", - Песков про обвинения Обамы относительно нежелания РФ проводить ядерное разоружение

Кремль не согласен с обвинениями Обамы относительно нежелания РФ проводить ядерное разоружение.

В Кремле не согласны с президентом Обамой, который обвинил РФ в нежелании сократить ядерные потенциалы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва выступает за справедливый процесс ядерного разоружения. Мы не можем согласиться с таким заявлением президента Обамы", - заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что процесс ядерного разоружения "не может быть диспропорциональным, он не может и не должен вести к нарушению ядерного паритета, который является критически важным для обеспечения глобальной стабильности и безопасности". "Поэтому мы не можем согласиться с высказываниям Обамы, российская сторона последовательно занимает известную позицию в этом вопросе", - сказал пресс-секретарь.

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Напомним, что Барак Обама на пресс-конференции 18 января заявил, что он приветствует возможные переговоры с Россией по вопросу ядерного разоружения, но при этом критикует Москву за нежелание вести их.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о снятии санкций при условии сокращения ядерного потенциала России. РФ не желает проводить ядерное разоружение.

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Цензор! Неужели кого-то еще интересуют высказывания говорящего ершика для унитаза - Пескова?!!
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А довайте имбарго ведём против росисисии...
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Мало того, что Песков чем-то похож на мелкого пинчера внешне, от теперь и отгавкивается от всего с изяществом дворовой сучки.
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Этафсёниправда! Этафсёфаташоп! Этафсёджеймскемероннаснимал!
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piskov mnogo sjto govorit i duracjka vkljucjajet, a mozjet i ne nado vkljucjatj:
Песков указал на источник русофобских настроений в Прибалтике
"Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, государства восточной Европы", - отметил Песков.
По его словам, Москва "никогда никого не запугивала" и не занималась интервенцией в чужие государства. "Россия не разрушала страны целиком (vot tut interesno, razrusjitj na palovinu ili na 10 % ne v scjot, ) и не собирается этим заниматься, наоборот, активно участвует в борьбе с терроризмом, с тем, чтобы сохранить страны, уберечь многие регионы от возможных необратимых последствий", - пояснил официальный представитель Кремля.

Vopros, skoljko pravdi i skoljko vranja v jevo tekste.
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Хочу успокоить простых американцев Если даже Трамп и работает на Россию,
то на США работает всё правительство РФ.
Да, похоже, и сам ху***ло Владимирович !
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Нашел время разоружаться. Россия только начала ядерное перевооружение. Обратитесь позже. Можно будет списать пару старых ракет.
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И сильно перевооружилась, с учётом того, что булава летает приблизительно как ансамбль им. Александрова, а ярсы фсё?
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Извините, я не могу это обсуждать с хохлами которые из ядерного оружия знают только про Булаву. За 13 последних пусков только одна неудача. Самая надежная американская ракета Трайдент на начальной стадии падала 9 раз. Так что хохол тут все в порядке. Что значит Ярс фсе. Что за бред. Хотя ты же хохол.
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Что значит Ярс фсе?

Та что с тобой, хуйлоп, обсуждать, если тыдаже своих собственных новостей не знаешь?
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А не пошел бы ты свиноед. Загадками он говорит. Тарас недоделанный. Иди сала поешь.
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Сала поешь.
Ты голодаешь, хуйлан? Звыняй, ягеля нет.
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Я же писал, Тараски про ракеты ни фига не знают. И ты так решил слиться?
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Обсрался с дурацким "Ярс фсе" и сбежал. Тараска ну ты даешь.
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Ярс фсё. Читай новости, хуйлан. Тут мамки и папки не будет, чтоб тебе, дурню, всё разжёвывать.
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Ахаха)) Дебил. Даже слиться нормально не может.
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Ну то твои проблемы, что ты дебил. Ну ещё твоих родственников. Мне зачем жалуешься?
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И больше не встревай в темы в которых ты ни бум-бум Тараска. Будет тебе уроком.
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Ватка, ты куда делась?

Что-то совсем какой-то никакой хуйлан пошёл на россосии. Насрало-насрало и в кусты?
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Ну шо остались сутки до назначения Трампа чмом и прэдателем всего рюзьге
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Ненефтегазовый экспорт с России обвалился до минимума за 7 лет
Шоковая терапия в виде почти трехратного падения цен на нефть не смогла свернуть Россию с пути "экономики бензоколонки".

Экспорт российских товаров за исключением нефти, газа и нефтепродуктов по итогам 2016 года снизился еще на 10%, сообщил ЦБ РФ, информируют Finanz.ru.

Несмотря на многочисленные декларации властей об успехах в развитии несырьевых секторов экономики, итоговый объем ненефтегазового экспорта - 128,3 млрд долларов - стал минимальным с 2009 года.

По данным ФТС, за 11 месяцев экспорт машин упал на 1,5%, механического оборудования - на 29%, химической продукции - на 23,7%, металлов и изделий из них - на 13,8%, лекарств и фармацевтической продукции - на 11,7%.
Подробнее -- http://oleg-leusenko.livejournal.com/6125835.html
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Ну да...
Оно там в 3/14дерации лежит себе на складе сложенное в "поленницу" и гниёт потихоньку, ржавеет, рассыпается в труху и крысиный помёт...
Так что - процес идёт!
Наговаривает Обама - грех это!
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Завтра в паРаше праздник-Трампушка всходит на царствование.)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы не можем согласиться с таким заявлением", - Песков про обвинения Обамы относительно нежелания РФ проводить ядерное разоружение
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