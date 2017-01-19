 "Мы не можем согласиться с таким заявлением", - Песков про обвинения Обамы относительно нежелания РФ проводить ядерное разоружение

В Кремле не согласны с президентом Обамой, который обвинил РФ в нежелании сократить ядерные потенциалы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва выступает за справедливый процесс ядерного разоружения. Мы не можем согласиться с таким заявлением президента Обамы", - заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что процесс ядерного разоружения "не может быть диспропорциональным, он не может и не должен вести к нарушению ядерного паритета, который является критически важным для обеспечения глобальной стабильности и безопасности". "Поэтому мы не можем согласиться с высказываниям Обамы, российская сторона последовательно занимает известную позицию в этом вопросе", - сказал пресс-секретарь.

Напомним, что Барак Обама на пресс-конференции 18 января заявил, что он приветствует возможные переговоры с Россией по вопросу ядерного разоружения, но при этом критикует Москву за нежелание вести их.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о снятии санкций при условии сокращения ядерного потенциала России. РФ не желает проводить ядерное разоружение.