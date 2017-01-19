 Решение суда о взятии под стражу Курченко вступило в законную силу, - ГПУ

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В сообщении отмечается: "Нанесенные преступной организацией убытки, активным участником которой является С. Курченко, достигают более 7 млрд грн.По соответствующим фактам С. Курченко сообщено о подозрении. Санкция самой тяжкой из инкриминируемых подозреваемому статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.С. Курченко с марта 2014 года находится в международном розыске, Генеральной прокуратурой и компетентными оперативными подразделениями постоянно принимаются меры по обеспечению выполнения обязательных процессуальных процедур с целью надлежащего осуществления розыска подозреваемого, в том числе при содействии международного бюро Интерпол и его подразделения национального в Украине.Так, 3 января 2017 года повторное ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании С. Курченко меры пресечения - содержание под стражей следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено, о чем вынесено соответствующее определение.Прокуратурой доказано и следственным судьей подтверждено соответствие ходатайства Генеральной прокуратуры Украины требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, соблюдения стороной обвинения требований закона при подаче ходатайства, обосновании его требований и наведении доводов о необходимости избрания С. Курченко именно содержание под стражей.Стороной защиты указанное решение обжаловано. Однако 18 января 2017 года решение следователя судьи суда первой инстанции в полном объеме Апелляционным судом. Киева признано законным и обоснованным и в дальнейшем обжалованию не подлежит. Таким образом поставлена точка в принятии со стороны Генеральной прокуратуры Украины мер процессуального обеспечения международного розыска С. Курченко и позволяет другим компетентным органам их реализовать.Мероприятия по осуществлению международного розыска С. Курченко и привлечения его к уголовной ответственности продолжаются".