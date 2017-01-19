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Все про:ГПУ (7977) Янукович (32037) Курченко (370)

 Решение суда о взятии под стражу Курченко вступило в законную силу, - ГПУ

Генеральной прокуратурой Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению С. Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных правонарушений, в частности завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами государственных и банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.

В сообщении отмечается: "Нанесенные преступной организацией убытки, активным участником которой является С. Курченко, достигают более 7 млрд грн.

По соответствующим фактам С. Курченко сообщено о подозрении. Санкция самой тяжкой из инкриминируемых подозреваемому статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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С. Курченко с марта 2014 года находится в международном розыске, Генеральной прокуратурой и компетентными оперативными подразделениями постоянно принимаются меры по обеспечению выполнения обязательных процессуальных процедур с целью надлежащего осуществления розыска подозреваемого, в том числе при содействии международного бюро Интерпол и его подразделения национального в Украине.

Так, 3 января 2017 года повторное ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании С. Курченко меры пресечения - содержание под стражей следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено, о чем вынесено соответствующее определение.

Прокуратурой доказано и следственным судьей подтверждено соответствие ходатайства Генеральной прокуратуры Украины требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, соблюдения стороной обвинения требований закона при подаче ходатайства, обосновании его требований и наведении доводов о необходимости избрания С. Курченко именно содержание под стражей.

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Стороной защиты указанное решение обжаловано. Однако 18 января 2017 года решение следователя судьи суда первой инстанции в полном объеме Апелляционным судом. Киева признано законным и обоснованным и в дальнейшем обжалованию не подлежит. Таким образом поставлена точка в принятии со стороны Генеральной прокуратуры Украины мер процессуального обеспечения международного розыска С. Курченко и позволяет другим компетентным органам их реализовать.

Мероприятия по осуществлению международного розыска С. Курченко и привлечения его к уголовной ответственности продолжаются".

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Видимо да. Чуть с яхты не свалился от смеха, благо проститутки поймали
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Клоуни знов на манежі. Не проойшло і 4 рокіи. А люди вірять в доблєсну пгокугатугу?
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А безумовну і беззаперечну довіру викликає Геніальний пгокугог )))))
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Циркова вистава триває,на манежі чергові клоуни з репризою ))))
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Решение вступило в силу,а обвиняемьій накакал на него,и на того ,кто обвиняет.
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Печерский суд Киева пора заносить в Книгу рекордов Гинесса, как самый продуктивный суд в мире!
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А коли Ви візьмете Порошенка, Авакова, Пашинського та психічно хворого Картавого Парубія
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И Курченко сдался Щас тока омара дочавкает и в зубах доковыряет и сразу к Югику побежит
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надо ж как фамилия подошла курченко и правда курица какая -то курча вернее
на гриль бы, но в этой стране(
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРешение суда о взятии под стражу Курченко вступило в законную силу, - ГПУ
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