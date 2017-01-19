 Розыск Ставицкого по линии Интерпола активный. По нашим данным, он в Израиле, - руководитель украинского бюро Неволя

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Ставицкий, по нашим данным, может находиться в Израиле. Он в розыске, розыск активный", - сказал В.Неволя в четверг в ходе прямой телефонной линии в издании "КП в Украине".
Он отметил эффективность работы с израильской стороной в вопросах розыска. "Учитывая, что Израиль выдает своих граждан, процедура не очень сложная... никаких проблем с Израилем нет", - добавил руководитель украинского бюро Интерпола.
Как сообщалось, 24 марта 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Ставицкого в розыск. Он подозревается в расхищении средств в особо крупном размере.
На сайте Интерпола 4 августа появилась информация, что Ставицкий объявлен в розыск по линии этой организации. Согласно информации, Украина разыскивает экс-министра по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении его путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
Ранее Ставицкий находился в Израиле, он сменил фамилию на Розенберг.
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між іншим ВІДКРИЮ страшну таємницю- цей ПОЦ поміняв прізвище на РОЗЕМБЕРГ .
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Может таки он знает больше чем все наши ГОРЕ ШУКАЧИ?)))))))))))))))
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А жыды своих не выдают. Особенно если это жыды, накравшие кучу бабла. "Такая корова нужна самому"
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Своровал у hohol_shiry
Но, думаю, что всем поднимет настроение
"Что-то пошло не так у вЯликих русЫсЫких при очередной попытке отбить у ВСУ Авдеевскую промзону на окраинах Донецка, предпринятой 16.01.2017.
Вот только те, о которых успели отчитаться в соцсетях родственники и друзья
Как странно! А ведь согласно Басурину у ДНР в этот день "без потерь"?!!"
Ануфриев Анатолий Владимирович
Луцкин Михаил
Семенов Константин
Дашковский Анатолий Владимирович
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То есть, если и выдаёт, то это очень редкое исключение.
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этот украл и увез в Израиль в 1994 году
Активы за весь стратегический запас авиационного керосина в Украине -
$300 000 000 млн.
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