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Все про:Интерпол (325) розыск (533) Ставицкий (177) Неволя Василий (1)

 Розыск Ставицкого по линии Интерпола активный. По нашим данным, он в Израиле, - руководитель украинского бюро Неволя

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, по данным Интерпола, находится, скорее всего, в Израиле, его розыск активный, отмечает руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Ставицкий, по нашим данным, может находиться в Израиле. Он в розыске, розыск активный", - сказал В.Неволя в четверг в ходе прямой телефонной линии в издании "КП в Украине".

Он отметил эффективность работы с израильской стороной в вопросах розыска. "Учитывая, что Израиль выдает своих граждан, процедура не очень сложная... никаких проблем с Израилем нет", - добавил руководитель украинского бюро Интерпола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывшая компания Ставицкого "Голден Деррик" вернула право на разработку месторождений в Украине

Как сообщалось, 24 марта 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Ставицкого в розыск. Он подозревается в расхищении средств в особо крупном размере.

На сайте Интерпола 4 августа появилась информация, что Ставицкий объявлен в розыск по линии этой организации. Согласно информации, Украина разыскивает экс-министра по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении его путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Ранее Ставицкий находился в Израиле, он сменил фамилию на Розенберг.
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Может проще Сеню-кролика взять по материалам Гордиенка?
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Конечно в Израиле,он оттуда не раз по скайпу выходил,только его никто не ищет !!! Хотели бы,давно ВСЕХ нашли !
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Так и просить никого не надо ,вывезти в ящике из под бананов или кончить крысу на месте и ВСЕГО делов !
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дик .... це ж не добровольці і не волонтери.....
між іншим ВІДКРИЮ страшну таємницю- цей ПОЦ поміняв прізвище на РОЗЕМБЕРГ .

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А к Равину таки ходили?
Может таки он знает больше чем все наши ГОРЕ ШУКАЧИ?)))))))))))))))
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Кого должньі бьіли искать-все слиняли,даже комуняки.
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Ставицкий в Израиле присматривает места для теперешних горе-правителей.
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Он не Ставицкий, а Розенберг.

А жыды своих не выдают. Особенно если это жыды, накравшие кучу бабла. "Такая корова нужна самому"
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Про дохлую русню
Своровал у hohol_shiry
Но, думаю, что всем поднимет настроение
"Что-то пошло не так у вЯликих русЫсЫких при очередной попытке отбить у ВСУ Авдеевскую промзону на окраинах Донецка, предпринятой 16.01.2017.
Вот только те, о которых успели отчитаться в соцсетях родственники и друзья
Как странно! А ведь согласно Басурину у ДНР в этот день "без потерь"?!!"

Ануфриев Анатолий Владимирович


Луцкин Михаил



Семенов Константин



Дашковский Анатолий Владимирович


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Насколько я знаю, Израиль, в основном, НЕ ВЫДАЁТ своих граждан.
То есть, если и выдаёт, то это очень редкое исключение.
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Да некто не кого не ищет !Засранец Шокин много нашел ? Или он был ограничен в законах,возможностях,средствах...Сладкий родственник сказал ему не искать вот он и рукоблудил с тепловизором .
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по нашим данным тоже в израиле, об этом еще год назад только ленивый не сообщал. и хуле с тех ваших поисков? израиль своих граждан не выдает, лижите кошерную шкурку.
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Плеяда с т а в и ц к и х -
этот украл и увез в Израиль в 1994 году

Активы за весь стратегический запас авиационного керосина в Украине -
$300 000 000 млн.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозыск Ставицкого по линии Интерпола активный. По нашим данным, он в Израиле, - руководитель украинского бюро Неволя
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