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Все про:ВР (21315) комитет (246) Савченко (2429) Тетерук (155)

 Рада рассмотрит исключение Савченко из оборонного комитета на следующей пленарной неделе, которая начнется 7 февраля, - Тетерук

Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе вопрос об исключении депутата Надежды Савченко (внефракционная) из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом журналистам сказал заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"На следующем заседании постановление, которое мы вчера рекомендовали парламенту принять, будет внесено в зал и проголосовано", - сказал Тетерук.

Смотрите также: "Есть достаточно людей, которые хотят работать в комитете по нацбезопасности. Например, Кишкарь", - Пашинский. ВИДЕО

Он уверен, что голосов для принятия такого решения хватит.

По словам депутата, любые действия не только народного депутата, но гражданина Украины, которые угрожают национальной безопасности и обороне страны, которые вредят авторитету страны и мешают переговорному процессу по освобождению украинских военнопленных, политических заложников в Российской Федерации должны браться во внимание и осуждаться на уровне парламента.

"Это должно наказываться, потому что это - вопрос выживания нашей страны", - подчеркнул Тетерук.

Он напомнил, что комитет по нацбезопасности поддержал предложение направить запрос в Генпрокуратуру для квалификации действий Савченко в правовом русле.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады по вопросам нацбезопасности поддержал исключение Савченко из своего состава. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Следующая пленарная неделя запланирована уже на следующей сессии парламента, которая откроется 7 февраля.

Напомним, что 18 января в ходе заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны члены комитета поддержали постановление об исключении Надежды Савченко из состава данного комитета.

Савченко в свою очередь, назвала решение комитета "незаконным"
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Нет, ну там есть 10 - 12 порядочных людей, не связанных с мафией!
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Хіба що,але не більше 2% від загальної кількості ))))
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Тетерук показав себе як продажний депутат. До того моменту як мафія почала напригувати на Савченко Тетерук підтримував з неє гарні відносини, а як тільки Тетеруку дали команду фас, він побіг відпрацьовувати мафіозну зарплату, яку йому кожен місяць дають в конверті. На жаль Тетерук не пройшов випробування грошима! Брати гроші за роботу це пів біди, а предавати бойових товаришів заради грошей мафії, це вже за гранню! Ганьба Тетеруку! Він продав Україну за гроші!
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Ти хоч би помилки не робив... "...предавати..."
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Впевнений, що не зв'язаних? Бо саме у тихому болоті черті живуть.
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Ти хоч би помилки не робив...(с), Сашко.... "...зв'язаних" "...черті..."
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Так я сам пишу, без Гугл-перекладача. Пов'язаних, чорти. Мова легко забувається і довго згадується. Та я поступово згадаю все.
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Зараз полетить скаржитись Ты уточни, что имел в виду попку свежего помидорчика
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Мова швидко забувається, коли вона нерідна. Співчуваю. Але все ж таки не треба в такому разі інших тицяти в помилки 19.01.2017 14:29 Нєчєво на зєркало пєнять... іншими словами
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Мені не треба ні твого співчуття, ні твоїх порад. Так зрозуміло?
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Не пойму, почему народ давно работает, а эти декларанты ворованных миллионов месяцами отдыхают, в воюющей стране...
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Есть выражение: "котлеты - отдельно, мухи - отдельно"! Этот принцип у нас и работает! Народ - отдельно, власть - отдельно! Еще до сих пор этого не поняли, или не почувствовали?
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А до этого времени пусть она узнает побольше чтоб потом было что рассказывать кураторам из фсб ???
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Я про наше, украинское! Не ищите врагов. Интереснее жизнь будет!
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А що забуде (в неї мозок з волосський горіх) То Вінник який заборгував кацапському банку ВТБ мільйони Льовочкін який через день в рашу по справам їздить Ну й Пєтушинський На якому тавро нема де ставить Їй нагадають Й доповнять з подробицями
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Цікаво,а колись передивляться цей список "Хероїв України" ))))))
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Ломать - не строить! А думать и оценивать мы еще не умеем!
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Это не тот ли Тетерук,который бабок старых лупит бутылкой по голове ???
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А почему самого Тетерука не выгнали ниоткуда за избиение старухи бутылкой ???
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Он с народных колчаковских фронтов. Ему можно
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Сегодня ехал с церкви , на дороге всего одна колея для машины. Идут куча бабок на встречу с водою крещенскою.Все бабки отошли в сторонку , а однО наглое идет и не сворачивает.Я по тормозам...гололед... Не знаю как на нее посмотрел , но она все поняла.А было желание не просто бутылкой пустой навернуть
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Вовремя нажать на тормоза своего авто и своих желаний дорогого стоит !
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Пустые бутылки из машины лучше выбрасывать - улика!
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Конечно Надя еще тот фрукт, и за трындеж должна получить, но посмотрите судьи кто???? Воры Пашинский и Винник!!!Сумасшедшая Черновил и темная личность Тетерук!!!! Деградация!!!!!!
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Они хоть публично такого бреда как Гадя не несут..."Переговорщица" )(уева...
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Среди них толькл один молчит как удав и ето аморал Левочкин А остальные два петуха и курица Кудахчут и кукарекают и с поводом и без повода
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Извините,но от них такого бреда,касаемо тех пидороссий,как от Гади я не слышал.Тут же весь вопрос не просто что она дура,а то что она сует свои "5 копеек" куда не надо.То прощения у кого то просить,то те два ушлепка из ОРДЛО калассные пацаны и надо чуть ли не консульство "лднр" в Киеве открывать.То ездит хер знает где и разговаривает хер знает о чем(ее кто-то делегировал на какие-то переговоры?)
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Молодец! Нужно подумать и разобраться, а потом кричать кого-то геть!й
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Прямо сериал на 2000 серий.Нужно растянуть как можно по дольше.
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Почему ее исключат на следующей неделе а не на прошлой?Давно уже пора было.После первых ее "бэканий")
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Некисло так Рада "працює" в воюющей стране. Аж четыре дня в январе, а следующая неделя начнется 7-го фервраля. И как у клятых зрадоботов языки поворачиваются говорить о досрочных выборах и терять драгоценное время на реФФормы и повышение обороноспособности, когда каждый день на счету! Ганьба им!
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А ШО так можно было сразу сделать ???? А нахера ждать 7 февраля ????
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Тут один очень "оппозиционный" канал требует вернуть себя в наше информпространство Потому что без трансляции мнений террористов Украина однозначно превратится в тоталитарную страну.

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Прикольное было интервью - для тех , кто хочет думать своей головой !
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Оговорочка-то по Фрейду

Или не оговорочка. "Я никогда не скажу, что надо сдавать наши территории. Просто я буду думать как это можно сделать реально, а не просто обещать и не исполнить".
видео - https://youtu.be/aX75MzvgcOc
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....полон та війна -наслідки, а зайти в ВР -почути той іхній брєд- , іхні гулянння -то чого ви іі дивуєтесь- мені іі шкода- лікувати, лікувати, лікувати...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада рассмотрит исключение Савченко из оборонного комитета на следующей пленарной неделе, которая начнется 7 февраля, - Тетерук
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