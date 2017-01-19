 Рада рассмотрит исключение Савченко из оборонного комитета на следующей пленарной неделе, которая начнется 7 февраля, - Тетерук

Об этом журналистам сказал заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"На следующем заседании постановление, которое мы вчера рекомендовали парламенту принять, будет внесено в зал и проголосовано", - сказал Тетерук.
Он уверен, что голосов для принятия такого решения хватит.
По словам депутата, любые действия не только народного депутата, но гражданина Украины, которые угрожают национальной безопасности и обороне страны, которые вредят авторитету страны и мешают переговорному процессу по освобождению украинских военнопленных, политических заложников в Российской Федерации должны браться во внимание и осуждаться на уровне парламента.
"Это должно наказываться, потому что это - вопрос выживания нашей страны", - подчеркнул Тетерук.
Он напомнил, что комитет по нацбезопасности поддержал предложение направить запрос в Генпрокуратуру для квалификации действий Савченко в правовом русле.
Следующая пленарная неделя запланирована уже на следующей сессии парламента, которая откроется 7 февраля.
Напомним, что 18 января в ходе заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны члены комитета поддержали постановление об исключении Надежды Савченко из состава данного комитета.
Савченко в свою очередь, назвала решение комитета "незаконным"
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смачно макнув ))
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народныхколчаковских фронтов. Ему можно
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Или не оговорочка. "Я никогда не скажу, что надо сдавать наши территории. Просто я буду думать как это можно сделать реально, а не просто обещать и не исполнить".
видео - https://youtu.be/aX75MzvgcOc
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