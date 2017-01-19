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Все про:Интерпол (325) розыск (533) Табачник Дмитрий (1719)

 У нас никогда не было запросов и задач по розыску экс-министра образования Табачника, - глава Укрбюро Интерпола Неволя

Начальник Укрбюро Интерпола Василий Неволя констатирует отсутствие запроса на розыск бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

Об этом он сообщил в ходе конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"У нас никогда не было запросов и задач по его (Дмитрия Табачника. - Ред.) розыску", - сообщил он.

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Комментируя информацию, что Табачник скрывается на территории Израиля, начальник Укрбюро Интерпола подчеркнул, что с этой страной у Украины очень активное взаимодействие по линии Интерпола.

В частности, Украина активно взаимодействует с Интерполом по розыску скрывающегося в Израиле экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

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Напомним, в июля 2015 года СБУ объявила в государственный розыск экс-министра образования Табачника. Табачник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Кроме того, в марте 2016 года Евросоюз опубликовал решение о продлении ранее введенных санкций против Януковича и его окружения, в том числе и Табачника.

В августе 2016 года сообщалось, что во время визита в Израиль Генпрокурор Украины Юрий Луценко обсудил с властями Израиля возможность экстрадиции бывших министров времен Виктора Януковича Эдуарда Ставицкого и Дмитрия Табачника. Рассказывая журналистам о деле Табачника Луценко заявил: "Он объявлен в международный розыск. Его дело не является столь масштабным, как дело Ставицкого. Там еще длится досудебное следствие и решение об экстрадиции не принято".



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А чого воно, доречі, знялось та виїхало з країни...
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Ой як невдобно,три генпрокуроры репетували про справи та розшук,може цей неволя агент кремля
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лишний раз доказывает , что власть больше имитирует расследования преступлений ...слишком тесно связаны бывшие и нынешние руководители , посадят ефремова ...и на этом усьо закончится!
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