 У нас никогда не было запросов и задач по розыску экс-министра образования Табачника, - глава Укрбюро Интерпола Неволя

Об этом он сообщил в ходе конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"У нас никогда не было запросов и задач по его (Дмитрия Табачника. - Ред.) розыску", - сообщил он.
Комментируя информацию, что Табачник скрывается на территории Израиля, начальник Укрбюро Интерпола подчеркнул, что с этой страной у Украины очень активное взаимодействие по линии Интерпола.
В частности, Украина активно взаимодействует с Интерполом по розыску скрывающегося в Израиле экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
Напомним, в июля 2015 года СБУ объявила в государственный розыск экс-министра образования Табачника. Табачник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Кроме того, в марте 2016 года Евросоюз опубликовал решение о продлении ранее введенных санкций против Януковича и его окружения, в том числе и Табачника.
В августе 2016 года сообщалось, что во время визита в Израиль Генпрокурор Украины Юрий Луценко обсудил с властями Израиля возможность экстрадиции бывших министров времен Виктора Януковича Эдуарда Ставицкого и Дмитрия Табачника. Рассказывая журналистам о деле Табачника Луценко заявил: "Он объявлен в международный розыск. Его дело не является столь масштабным, как дело Ставицкого. Там еще длится досудебное следствие и решение об экстрадиции не принято".
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