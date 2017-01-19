EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 За рубежом
  3289  23
Все про:Горбачев (140) Литва (1057) СССР (674)

 Горбачев получил повестку по делу о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года

Рассматривающему дело 13 января Вильнюсскому окружному суду (ВОС) удалось вручить повестку бывшему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.

Также читайте: Россия пытается политизировать дело о событиях 1991 года, - МИД Литвы

"Вручена повестка и вручена 28 декабря", - сказала в четверг рассматривающая это дело судья Айнора Корнелия Мацявичене.

По ее словам, повестка в суд М. Горбачеву была направлена обычной почтой на адрес Фонда М. Горбачева. Суд получил сообщение о вручении повестки. В адресованном суду письме имеется подпись М. Горбачева. Больше никаких документов суд не получил - не сообщается, намерен ли свидетель прибыть на процесс в Литве, согласен ли он дать показания посредством видеоконференции.

В этой повестке указаны все запланированные даты судебных заседаний. Суд указал, что согласен провести видеоконференцию для опроса этого свидетеля. В повестке также содержится просьба, чтобы 85-летний М. Горбачев указал лицо, с которым можно было бы поддерживать связь по поводу дистанционного опроса. Еще одна повестка была отправлена ему по электронной почте, третья повестка - через Министерство юстиции. ВОС в октябре прошлого года постановил опросить М. Горбачева в качестве свидетеля. Просьбу опросить бывшего лидера Советского Союза подали сын погибшего во время кровавых январских событий Аполинараса Повилайтиса Робертас Повилайтис и его адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва обвинила экс-министра обороны СССР Язова в военных преступлениях по делу о событиях 1991 года

Сам М. Горбачев ранее отрицал, что давал приказ стрелять в Вильнюсе. В ночь на 13 января 1991 года в результате действий советских военных возле Дома печати, телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц. Сотни людей получили ранения. В этом деле более 60 бывших советских военных и должностных лиц обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Все, за исключением двух из них, будут судимы заочно. Большинство обвиняемых проживает в России и Беларуси, которые отказались предоставить Литве правовую помощь.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну вот почему козломордая сволота такая тупая? Ведь по отношению к ней "накуй" пишется раздельно и через букву "х":

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пиночет тоже не думал, что на старости лет придётся отвечать за массовые убийства во время путча, а пришлось. Только своевременная смерть избавила генерала от тюрьмы в Испании.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот этим комментарием Вы и дали ответ на вопрос о получении повестки Горбачевым.... (год рождения 1931)... Да не трогайте - сдохнет сам..... (Горбачев - Мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачёвой............ анекдот)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Netuzjki, imenno nado trogatj, imenno nado pokazatj ostaljnim, sjto za vsio prijdjotsa otvecjatj, nacjinaja s cjekista kononova i zakoncjiv putinom - a po seredine tam celij sbrod ubljudkov, nekotorim jaica otstreljali, nekotorih vopzvisili nad zemljoi, za sjeijoi konesjno.
Tak zje vse, kto prinimal ucjastije, naprimer, odin bivsjij omonovec, dumal,, vsio zjiznj udalas, rasseja prijutila i kak to za produktami v Litvu pojehal, i na tebe, fosjizdi litovskije arestovali i teperj tjurma neizbezjna - vedj Litva v otlicjije ot Latviji i Estoniji, proisjestvije v janvare1991 goda objavili genocidom protiv naroda - a tut net sroka davnosti
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К Земле приближается крупный астероид, который смогут увидеть жители Мордовии - газета "Мордовская "Боярка"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно. Каждый диктатор и убийца должен знать что наказание его рано или поздно настигнет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это м е ч ен н о е ЧМО
13 января 1991 года -

рассказывал на весь с о ю з -

что ОНО спало и ничего не

з н а л о !
А как был прекрасен остров Крым в Оползневом !


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пятнистому перед отправкой в ад решили напомнить, что он может издохнуть и не своей смертью в удмуртской тайге.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГорбачев получил повестку по делу о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ ГФС Давос Донбасс задержание Интерпол Киев комитет Крым Минобороны НАТО Нацполиция обстрел Олег Богачук переговоры Пинчук Порошенко Путин розыск Россия Савченко СБУ суд Супрун Ульяна США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти