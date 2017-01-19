 Горбачев получил повестку по делу о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.
"Вручена повестка и вручена 28 декабря", - сказала в четверг рассматривающая это дело судья Айнора Корнелия Мацявичене.
По ее словам, повестка в суд М. Горбачеву была направлена обычной почтой на адрес Фонда М. Горбачева. Суд получил сообщение о вручении повестки. В адресованном суду письме имеется подпись М. Горбачева. Больше никаких документов суд не получил - не сообщается, намерен ли свидетель прибыть на процесс в Литве, согласен ли он дать показания посредством видеоконференции.
В этой повестке указаны все запланированные даты судебных заседаний. Суд указал, что согласен провести видеоконференцию для опроса этого свидетеля. В повестке также содержится просьба, чтобы 85-летний М. Горбачев указал лицо, с которым можно было бы поддерживать связь по поводу дистанционного опроса. Еще одна повестка была отправлена ему по электронной почте, третья повестка - через Министерство юстиции. ВОС в октябре прошлого года постановил опросить М. Горбачева в качестве свидетеля. Просьбу опросить бывшего лидера Советского Союза подали сын погибшего во время кровавых январских событий Аполинараса Повилайтиса Робертас Повилайтис и его адвокат.
Сам М. Горбачев ранее отрицал, что давал приказ стрелять в Вильнюсе. В ночь на 13 января 1991 года в результате действий советских военных возле Дома печати, телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц. Сотни людей получили ранения. В этом деле более 60 бывших советских военных и должностных лиц обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Все, за исключением двух из них, будут судимы заочно. Большинство обвиняемых проживает в России и Беларуси, которые отказались предоставить Литве правовую помощь.
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Tak zje vse, kto prinimal ucjastije, naprimer, odin bivsjij omonovec, dumal,, vsio zjiznj udalas, rasseja prijutila i kak to za produktami v Litvu pojehal, i na tebe, fosjizdi litovskije arestovali i teperj tjurma neizbezjna - vedj Litva v otlicjije ot Latviji i Estoniji, proisjestvije v janvare1991 goda objavili genocidom protiv naroda - a tut net sroka davnosti
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13 января 1991 года -
рассказывал на весь с о ю з -
что ОНО спало и ничего не
з н а л о !
А как был прекрасен остров Крым в Оползневом !
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