 Украинцев среди пострадавших в результате обрушения высотки в Тегеране нет, - МИД

Граждан Украины среди пострадавших в результате разрушения высотного здания в столице Ирана Тегеране нет, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Департамент консульской службы МИД "Украинцы в мире".
"В Тегеране в результате пожара упало высотное здание Plasco. Погибли десятки человек. Украинцев среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Напомним, в Тегеране в результате сильного пожара рухнуло высотное коммерческое здание Plasco. По меньшей мере 30 пожарных погибли, более полусотни человек оказались под завалами.
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