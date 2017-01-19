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 Украинцев среди пострадавших в результате обрушения высотки в Тегеране нет, - МИД

В результате обвала высотки погибли по меньшей мере 30 пожарных и еще более полусотни человек оказались под завалами.

Граждан Украины среди пострадавших в результате разрушения высотного здания в столице Ирана Тегеране нет, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Департамент консульской службы МИД "Украинцы в мире".

"В Тегеране в результате пожара упало высотное здание Plasco. Погибли десятки человек. Украинцев среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По предварительной информации украинцев в накрытом лавиной итальянском отеле не было, - МИД

Напомним, в Тегеране в результате сильного пожара рухнуло высотное коммерческое здание Plasco. По меньшей мере 30 пожарных погибли, более полусотни человек оказались под завалами.
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Это небоскреб , а не высотка. Есть видео обвала.
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